น้ำมันลงยังกังวลอุปทานล้น หุ้นสหรัฐฯบวก-ทองคำปิดลบจับตาที่ประชุมเฟด

ราคาน้ำมันขยับลงในวันอังคาร(2 ธ.ค.) นักลงทุนชั่งใจระหว่างความหวังข้อตกลงสนติภาพที่เปราะบางรัสเซีย-ยูเครน กับความกังวลอุปทานล้นตลาด ส่วนวอลล์สตรีทปิดบวก ยังคงได้แรงหนุนจากความคาดหมายเฟดจะปรับลดดอกเบี้ยอีกรอบ ขณะที่ทองคำย่อตัวลง ท่ามกลางแรงขายทำกำไร
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนมกราคม ลดลง 1.15 ดอลลาร์ ปิดที่ 58.64 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมกราคม ลดลง 72 เซนต์ ปิดที่ 62.45 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ก่อนหน้านี้ตลาดน้ำมันขยับขึ้นมากกว่า 1% เมื่อวันจันทร์(1ธ.ค.) นักลงทุนหันไปโฟกัสการเจรจาสันติภาพรัสเซีย-ยูเครน ขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย พบปะกับ สตีฟ วิตคอฟฟ์ ทูตพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และ จาเรด คุชเนอร์ ลูกเขยของทรัมป์ ในเครมลิน ในวันอังคาร(2ธ.ค.)
อย่างไรก็ตามก่อนหน้าการประชุม ปูติน เตือนบรรดามหาอำนาจยุโรป ว่าถ้าพวกเขาเริ่มสงครามกับรัสเซีย มอสโกก็พร้อมสู้ นอกจากนี้แล้ว ปูติน ยังขู่ตัดขาด ยูเครน จากการเข้าถึงทะเล ตอบโต้กรณีที่ส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียในทะเลดำ
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกเป็นวันที่ 6 ในรอบ 7 วันในวันอังคาร(2ธ.ค.) แม้การซื้อขายเป็นไปอย่างเบาบาง ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่ความคาดหมายว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) จะปรับลดดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า ยังคงสูงลิ่ว
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 185.13 จุด (0.39 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 47,474.46 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 16.74 จุด (0.25 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,829.37 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 137.75 จุด (0.59 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 23,413.67 จุด
ข้อมูลเศรษฐกิจเมื่อเร็วๆนี้บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจลดความร้อนแรงลงตามลำดับ และพวกคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินได้รับเสียงเร่งเร้าให้ระมัดระวังเกี่ยวกับการปรับลดดอกเบี้ย เตือนว่าแรงกดดันเงินเฟ้ออาจโหมกระพือขึ้นมาอีกรอบ อย่างไรก็ตามความเห็นจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายคนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ก่อความคาดหมายในตลาดเพิ่มมากขึ้น ว่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยอีกรอบ ณ ที่ประชุมเฟดประจำเดือนธันวาคม
ส่วนราคาทองคำขยับลงราว 1% ในวันอังคาร(2ธ.ค.) นักลงทุนขายทำกำไร หลังจากหนึ่งวันก่อนหน้านี้ดีดตัวแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ ขณะที่นักลงทุนเฝ้ารอข้อมูลทางเศรษฐกิจ ก่อนการประชุมเฟดในสัปดาห์หน้า โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ ลดลง 1.30 % ปิดที่ 4,220.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)