น้ำมันขึ้นสงสัยข้อตกลงสันติภาพยูเครน หุ้นสหรัฐฯและทองคำปิดบวก

ราคาน้ำมันขยับขึ้นราว 1% ในวันจันทร์(24พ.ย.) ท่ามกลางข้อสงสัยมากขึ้นเรื่อยๆว่ารัสเซียจะได้ข้อตกลงสันติภาพกับยูเครนหรือไม่ ส่วนวอลล์สตรีทและทองคำปิดบวก จากความคาดหมายว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) จะปรับลดดอกเบี้ยอีกรอบในเดือนหน้า
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 78 เซนต์ ปิดที่ 58.84 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมกราคม เพิ่มขึ้น 81 เซนต์ ปิดที่ 63.37 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
สหรัฐฯและยูเครนหาทางลดช่องว่างในความเห็นต่างเกี่ยวกับแผนสันติภาพเพื่อยุติสงครามรัสเซีย-ยูเครน หลังเห็นพ้องปรับแก้ข้อเสนอของอเมริกา ที่ทางเคียฟและบรรดาพันธมิตรยุโรป มองว่าเป็นไปตามความปรารถนาของเครมลิน
ขณะเดียวกัน ยุโรปที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในแผนสันติภาพ 28 ข้อของทรัมป์เลย พยายามอย่างหนักเพื่อให้ตนเองมีส่วนร่วมและสนับสนุนจุดยืนของเคียฟ โดยเมื่อวันอาทิตย์(23 พ.ย.)ได้เผยแพร่ข้อเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนสันติภาพของทรัมป์ อาทิ ลดทอนเงื่อนไขบางอย่างเกี่ยวกับการกำหนดให้ยูเครนสละดินแดน รวมทั้งขอให้อเมริกาให้การรับประกันความมั่นคงต่อยูเครนในกรณีที่ถูกโจมตีเช่นเดียวกับการรับประกันความมั่นคงของนาโต
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกในวันจันทร์(24พ.ย.) นักลงทุนคาดหมายมากขึ้นว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้นนโยบายในเดือนธันวาคม ซึ่งช่วยกลบความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าที่สูงเกินจริงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 202.86 จุด (0.44 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 46,448.27 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 102.13 จุด (1.55 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,705.12 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 598.92 จุด (2.69 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 22,872.01 จุด
รายงานทางเศรษฐกิจเป็นชุดๆถูกเผยแพร่ออกมา หลังหยุดนิ่งไปนานจากภาวะชัตดาวน์หน่วยงานรัฐบาลกลางกว่า 6 สัปดาห์ บ่งชี้ถึงความอ่อนแอในตลาดแรงงานและเงินเฟ้อยังคงสูงลิ่ว ซึ่งเพิ่มมุมมองของนักลงทุนว่าเฟดจะทำการปรับลดดอกเบี้ยครั้งที่ 3 และเป็นครั้งสุดท้ายของปี 2025 ณ ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินประจำเดือนธันวาคม
ส่วนราคาทองคำขยับขึ้นมากกว่า 1% ในวันจันทร์(24พ.ย.) ได้แรงหนุนจากความคาดหมายมากขึ้นว่าเฟดจะปรับลดดอกเบี้ยในเดือนหน้า โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 0.40% ปิดที่ 4,094.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)