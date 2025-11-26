เอาไงแน่!ทรัมป์กลับลำไม่ได้ขีดเส้นตายวันพฤหัสฯ ให้ยูเครนตอบรับแผนสันติภาพ

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันอังคาร(25พ.ย.) กลับลำจากที่ขีดเส้นตายไว้ในวันพฤหัสบดี(27พ.ย.) สำหรับให้ยูเครนตอบรับแผนสันติภาพที่หนุนหลังโดยอเมริกา โดยบอกว่ามันเป็นเพียงเส้นตายสำหรับเขาเองเท่านั้น
ทรัมป์ บอกกับพวกผู้สื่อข่าวบนเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวัน ระหว่างบินไปยังฟลอริดา สำหรับพักผ่อนวันขอบคุณพระเจ้า โดยกล่าวว่าคณะตัวแทนเจรจาของสหรัฐฯกำลังมีความคืบหน้าในการหารือกับรัสเซียและยูเครน และมอสโกยินยอมอ่อนข้อบางอย่าง อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ให้รายเอียดในคำกล่าวอ้างนั้น
กรอบการทำงานสำหรับยุติสงครามที่เสนอโดยสหรัฐฯ ซึ่งรายงานข่าวออกมาเป็นครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โหมกระพือความกังวลรอบใหม่ในกรณีที่ว่า รัฐบาลทรัมป์อาจมีความตั้งใจกดดันยูเครนให้ยอมลงนามในข้อตกลงสันติภาพหนึ่งๆ ที่โน้มเอียงเข้าหาฝ่ายมอสโกเป็นอย่างมาก
ผู้นำสหรัฐฯเผยว่า สตีฟ วิตคอฟฟ์ ผู้แทนทูตของเขาจะเดินทางไปเยือนมอสโกเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อพบปะกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน โดยที่ จาเรด คุชเนอร์ ลูกชายของเขา ซึ่งช่วยเจรจาข้อตกลงกาซา จนนำมาซึ่งข้อตกลงหยุดยิงในสงครามอิสราเอล-ฮามาส ก็จะเข้าร่วมด้วยเช่นกัน
ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ทรัมป์ กำหนดใหวันหยุดวันขอบคุณพระเจ้าในวันพฤหัสบดี(27พ.ย.) เป็นวันที่เขาต้องการเห็นยูเครนยอมเห็นพ้องในข้อตกลงสันติภาพ ที่จะยุติสงครามของรัสเซียในยูเครน
อย่างไรก็ตามล่าสุดเขาและคณะผู้ช่วยกลับลำจากเส้นตายที่แน่นอนดังกล่าว และตอนนี้บอกว่าพวกเขาอยากเห็นข้อตกลงหนึ่งๆอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แทน
ทรัมป์ เชื่อว่ารัสเซียเป็นฝ่ายได้เปรียบในสงคราม และมันจะเป็นประโยชน์กับยูเครนมากกว่า หากยอมบรรลุข้อจกลง พร้อมเตือนว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ยูเครนอาจสูญเสียดินแดนบางส่วนเพิ่มเติมให้แก่รัสเซียในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้า
นอกจากนี้แล้ว ทรัมป์ ยังกล่าวด้วยว่าเวลานี้อยู่ระหว่างเจรจากับยุโรป ในเรื่องของการรับประกันความมั่นคงแก่ยูเครน
(ที่มา:รอยเตอร์)