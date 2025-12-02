น้ำมันขึ้นและทองคำบวกแรง หุ้นสหรัฐฯปิดลบจากข้อมูลทางเศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันขยับขึ้นมากกว่า 1% ในวันจันทร์(1ธ.ค.) จากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เกี่ยวกับยูเครนและเวเนซุเอลา ส่วนวอลล์สตรีทปิดลบ จากข้อมูลทางเศรษฐกิจที่เพิ่มความคาดหมายว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) จะปรับลดดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า ปัจจัยนี้ดันทองคำแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนมกราคม เพิ่มขึ้น 77 เซนต์ ปิดที่ 59.32 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมกราคม เพิ่มขึ้น 79 เซนต์ ปิดที่ 63.17 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ตลาดน้ำมันได้แรงหนุนจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆนานา ในนั้นรวมถึงกรณีที่ยูเครนยังคงใช้โดรนโจมตีที่ตั้งทางพลังงานของรัสเซียและสหรัฐฯปิดน่านฟ้าเวเนซุเอลา ขณะเดียวกันการตัดสินใจของโอเปกในการคงกำลังผลิตไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาสแรกของปี 2026 ก็เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันเช่นกัน
ฟิล ฟลินน์ นักวิเคราะห์อาวุโสจากฟีเจอร์กรุ๊ป กล่าวว่าการโจมตีของยูเครนประกอบกับคำสัญญาด้านการผลิตของโอเปกผลักราคาน้ำมันในตลาดนิวยอร์กดีดตัวขึ้น เช่นเดียวกับความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯและเวเนซุเอลา ที่ตามหลังสงครามในยูเครนมาติดๆ
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดลบในวันจันทร์(1ธ.ค.) ถูกฉุดจากการดีดตัวขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอเมริกา และข้อมูลทางเศรษฐกิจที่แสดงให้เห็นถึงแรงกดดันของมาตรการรีดภาษีที่มีต่อภาคการผลิต ในขณะที่นักลงทุนจับตาไปที่คำแถลงนโยบายการเงินของเฟดในสัปดาห์หน้า
ดาวโจนส์ ลดลง 427.33 จุด (0.90 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 47,289.33 เอสแอนด์พี ลดลง 36.46 จุด (0.53 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,812.63 จุด แนสแดค ลดลง 89.76 จุด (0.38 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 23,275.92 จุด
ผลสำรวจของสถาบันจัดการอุปทาน พบว่าภาคการผลิตของสหรัฐฯหดตัว 9 เดือนติดในเดือนพฤศจิกายน โรงงานต่างๆกำลังเผชิญกับยอดสั่งซื้อที่ดำดิ่งและราคาข้าวของที่แพงขึ้น ผลจากมาตรการรีดภาษี
นักลงทุนในตลาดส่วนใหญ่ คาดหมายว่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยในช่วงท้ายการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินเฟด 2 วัน ในวันพุธ(10ธ.ค.) โดยเชื่อว่ามีโอกาสถึง 87.4% ที่เฟดจะปรับลดดอกเบี้ย 0.25% อ้างอิงผลสำรวจ FedWatch Tool ของ CME
ส่วนราคาทองคำแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ในวันจันทร์(1ธ.ค.) ได้แรงหนุนจากความคาดหมายเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดดอกเบี้ยของเฟด และดอลลาร์อ่อนค่าลง โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 0.30 % ปิดที่ 4,266.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)