แต่พลาดโนเบล!ชาวยิวหลายแสนชุมนุมขอบคุณทรัมป์ หลังอิสราเอล-ฮามาสบรรลุข้อตกลงหยุดยิง

ชาวอิสราเอลหลายแสนคนรวมตัวอยู่ด้านล่างจอยักษ์ในเทอาวีฟ เมื่อวันเสาร์(11ต.ค.) ในวาระครบรอบ 735 วัน นับตั้งแต่ฮามาสจับตัวประกันไปยังกาซา ท่ามกลางความหวังว่าข้อตกลงหยุดยิงจะช่วยยุติความทุกข์ทรมานของพวกเขา บางส่วนขอบคุณประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ที่เป็นคนกลางของก้าวย่างสำคัญนี้
"อารมณ์ความรู้สึกฉันมากมายเหลือเกิน ไม่มีคำพูดใดสามารถอธิบายได้ สำหรับฉัน สำหรับเรา และสำหรับชาวอิสราเอลทุกคน ที่ต้องการเห็นตัวประกันกลับบ้านและต้องการให้พวกเขาทุกคนกลับมา" ไอนาฟ ซานเกาเคอร์ คุณแม่ของ มาเรีย ซานเกาเคอร์ ตัวประกันวัย 25 ปีกล่าว
"ในท้ายที่สุด เราก็รู้สึกมีความหวัง แต่เราไม่อาจและเราจะไม่หยุดในตอนนี้" ไซโร ชาชาร์ โมห์ร มุนเดอร์ ญาติของตัวประกันอีกคนระบุ "ตัวประกันทุกคนต้องได้กลับบ้าน ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือเป็นศพแล้ว" เขากล่าว ณ เวทีชุมนุม ที่จัดขึ้นโดยบรรดาครอบครัวตัวประกัน
ณ จัตุรัสตัวประกันในกลางเทล อาวีฟ ฝูงชนจำนวนมากสวมเสื้อยืดสกีนใบหน้าตัวประกันที่ยังคงถูกควบคุมตัวในกามาส และรวมถึงพวกที่จะได้รับการปล่อยตัวออกมาในวันจันทร์(13ต.ค.)
อิสราเอลและฮามาส บรรลุข้อตกลงหยุดยิง ที่มีประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เป็นคนกลาง ในวันศุกร์(10ต.ค.) ความคืบหน้าครั้งสำคัญในการยุติสงครามทำลายล้างที่ลากยาวมานานกว่า 2 ปี ในดินแดนปาเลสไตน์
ภายใต้ข้อตกลงนี้ ฮามาส มีเวลาจนถึงเที่ยงวันจันทร์(13ต.ค.) ในการส่งมอบตัวประกันชาวอิสราเอลที่เหลืออีก 47 ราย ทั้งมีชีวิตและเสียชีวิตแล้ว จากทั้งหมด 251 คน ที่ถูกลักพาตัวไปเมื่อ 2 ปีก่อน ในขณะที่อิสราเอลจะทำการปล่อยตัวนักโทษปาเลสไตน์หลายร้อยคนเป็นการแลกเปลี่ยน
"โดนัลด์ ทรัมป์! คุณสร้างประวัติศาสตร์" จากคำกล่าวของอาฟรัค มาชิคาวา ญาติของ กาดี โมเซส ตัวประกันอีกคนที่ได้รับการปล่อยตัวมาแล้ว หลังถูกกักขังนาน 482 วัน "คุณยืนหยัดเคียงข้างเรา เคียงข้างครอบครัวของเรา ในยามที่เราต้องการมันมากที่สุด คุณแสดงให้ประเทศของเราและทั่วทั้งโลกเห็นว่าคำมั่นสัญญาที่แท้จริงมีหน้าตาเป็นแบบไหน ตอนนี้ถึงเวลานี้ที่จะต้องจบในสิ่งที่เราเริ่ม!"
มีธงชาติอเมริกาหลายผืนถูกโบกสะบัดเคียงข้างธงชาติอิสราเอลในบริเวณที่ชุมนุม ทันใดทันเสียงเชียร์ก็ดังกระหึ่ม บางส่วนตะโกนคำว่า "วิตคอฟฟ์ วิตคอฟฟ์" ระหว่างที่ทูตสันติภาพของประธานาธิบดีสหัฐฯก้าวขึ้นสู่เวที "ถึงตัวประกัน พวกคุณกำลังได้กลับบ้านแล้ว" วิตคอฟฟ์ กล่าว กระตุ้นเสียงปรบมือและเสียงเชียร์จากฝูงชนดังลั่น
ก่อนหน้านี้ในวันเสาร์(11ต.ค.) วิตคอฟฟ์ เดินทางเยือนฉนวนกาซา ร่วมด้วย จาเรด คุชเนอร์ ลูกเขยของทรัมป์ โดยทั้ง คุชเนอร์ และภรรยาของเขา อิวานกา ทรัมป์ ลูกสาวของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ต่างขึ้นปราศรัยกับฝูงชน ที่ตะโกนว่า "ขอบคุณ ทรัมป์! ขอบคุณ ทรัมป์!"
ฝูงชนตะโกนเชียร์ชื่อทรัมป์อย่างกระตือรือร้น แต่เปลี่ยนอารมณ์เป็นความโกรธเคือง ตอนที่ วิตคอฟฟ์ พยายามยกย่อง เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ผู้ซึ่งหลายครอบครัวรู้สึกว่านำพาตัวประกันตกอยู่ในความเสี่ยงโดยไม่จำเป็น
มาเรียย แคมพีส โบกธงชาติสหรัฐฯ และบอกว่าเธอรู้สึกสำนึกบุณคุณผู้นำสหรัฐฯ "เราอยากขอบคุณมากๆกับ โดนัลด์ ทรัมป์ สำหรับแรงสนับสนุนและความเข้มแข็งของเรา" เธอบอกกับเอเอฟพี
ข้อตกลงหยุดยิง 2 ข้อตกลงก่อนหน้านี้ ในเดือนพฤศิกายน 2023 และต้นปี 2025 นำมาซึ่งการปล่อยตัวประกันและไร้ร่างวิญญาณของตัวประกัน แลกกับพวกนักโทษปาเลสไตน์เช่นกัน ก่อนที่มันจะพังครืนลง ท่ามกลางการสู้รบที่หนักหน่วงกว่าเดิม
อย่างไรก็ตามในคราวนี้ คาดหมายว่าจะมีการเจรจาเพิ่มเติมอีกหลายรอบ ในการทำตามแผนสันติภาพของทรัมป์ โดยมีเป้าหมายบรรลุเสถียรภาพที่ยั่งยืน
(ที่มา:เอเอฟพี)