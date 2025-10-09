ใกล้จบเสียที!ทรัมป์เผยยิว-ฮามาสเห็นพ้องเฟสแรกข้อตกลงหยุดยิง เปิดทางยุติสงครามในฉนวนกาซา

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯเผยในวันพุธ(8ต.ค.) อิสราเอลและฮามาสบรรลุข้อตกลงที่เสาะหากันมานาน สำหรับหยุดยิในกาซาและปล่อยตัวประกัน ภายใต้แผนของเขาในการยุติสงครามในฉนวนปาเลสไตน์ ที่ยืดเยื้อมานานกว่า 2 ปี
เพียงแค่วันเดียว หลังครบรอบ 2 ปี ที่พวกนักรบฮามาสบุกจู่โจมเล่นงานอิสราเอล โหมกระพือสงครามทำลายล้างของอิสราเอลในฉนวนกาซา การเจรจาโดยอ้อมในอียิปต์ ได้คลอดข้อตกลงหนึ่งๆในขั้นแรกของกรอบการทำงาน 20 ข้อของทรัมป์
ข้อตกลงนี้ หากมีผลบังคับใช้ จะดึงทั้ง 2 ฝ่ายเข้าใกล้การยุติสงครามมากกว่าความพยายามครั้งก่อนๆ ในขณะที่สงครามนี้ได้ลุกลามเข้าสู่ความขัดแย้งระดับภูมิภาค ลากประเทศต่างๆอย่างเช่นอิหร่าน, เยเมน และเลบานอน เข้าร่วมวงด้วย ขณะเดียวกันก็กำลังเปลี่ยนรูปโฉมของตะวันออกกลาง
"ผมภูมิใจมากที่จะแจ้งให้ทราบว่า อิสราเอลและฮามาส ต่างลงนามในเฟสแรกแผนสันติภาพของเราแล้ว" ทรัมป์เขียนบนทรุตช์โซเชียล "มันหมายความว่าตัวประกันทั้งหมดจะได้รับการปล่อยตัวเร็วๆนี้ และอิสราเอลจะถอนทหารตามที่เห็นพ้องต้องกัน ในฐานะก้าวย่างแรกในการมุ่งสู่สันติภาพที่เข้มแข็ง ยั่งยืนและชั่วกัลปาวสาน"
เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ระบุในถ้อยแถลงที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร อ้างถึงตัวประกันที่ถูกควบคุมตัวโดยฮามาส "ด้วยความช่วยเหลือของพระผู้เป็นเจ้า เราจะพาพวกเขาทั้งหมดกลับบ้าน" พร้อมเผยว่าจะเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพฤหัสบดี(9ต.ค.) เพื่ออนุมัติข้อตกลงดังกล่าว
ฮามาส ยืนยันเช่นกันว่าพวกเขาบรรลุข้อตกลงหนึ่งๆสำหรับยุติสงคราม บอกว่าข้อตกลงดังกล่าว รวมไปถึงการที่อิสราเอลถอนทหารออกจากฉนวนกาซาและแลกเปลี่ยนตัวประกัน อย่างไรก็ตามทางกลุ่มเรียกร้อง ทรัมป์ และบรรดารัฐผู้ค้ำประกัน ให้หาทางรับประกันว่าอิสราเอลจะปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงโดยสมบูรณ์
ก่อนหน้านี้ ทรัมป์ เผยว่าข้อตกลงใกล้เสร็จสิ้นแล้ว และบางทีเขาอาจเดินทางไปยังอียิปต์ในช่วงสุดสัปดาห์ และเป็นไปได้ว่าจะออกเดินทางอย่างเร็วที่สุดในวันเสาร์ "ทุกฝ่ายจะได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม" ทรัมป์เขียนบนทรุตช์โซเชียล "มันเป็นวันที่ยิ่งใหญ่สำหรับโลกอาหรับและโลกมุสลิม อิสราเอล ประเทศต่างๆโดยรอบและสหรัฐอเมริกา และเราขอบคุณพวกคนกลางอย่างกาตาร์ อียิปต์และตุรกี ผู้ซึ่งทำงานร่วมกับเรา จนทำให้เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยมีมาก่อน เกิดขึ้นแล้วจริงๆ"
แม้มีความหวังเพิ่มมากขึ้นในการยุติสงคราม แต่ยังมีรายละเอียดสำคัญๆที่ต้องดำเนินการกันต่อไป ในนั้นรวมถึงกรอบเวลา, การบริหารฉนวนกาซาในยุคหลังสงคราม และชะตากรรมของพวกนักรบปาเลสไตน์ฮามาส
เจ้าหน้าที่กาซา บอกว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า 67,000 รายและสิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่ในฉนวนแห่งนี้พังราบเป็นหน้ากลอง นับตั้งแต่อิสราเอลเริ่มปฏิบัติการทางทหารแก้แค้นพวกฮามาส ที่บุกจู่โจมสายฟ้าแลบเล่นงานอิสราเอล ในวันที่ 7 ตุลาคม 2023 สังหารผู้คนไปราว 1,200 ราย และจับตัวประกันไป 251 คน ปัจจุบันยังเหลือตัวประกันที่ถูกควบคุมตัวในกาซา 48 ราย เชื่อว่าในนั้น 20 ราย ยังมีชีวิต
เนทันยาฮูและทรัมป์ พูดคุยทางโทรศัพท์และต่างแสดงความยินดีต่อกันและกันเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าว และทางนายกรัฐมนตรีอิสราเอลได้เชิญประธานาธิบดีสหรัฐฯ ไปกล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภาอิสราเอล
ในวันพุธ(8ต.ค.) พวกฮามาสเปิดเผยว่าได้ส่งมอบรายชื่อตัวประกันที่อยู่ภายใต้การควบคุมตัวของพวกเขา และรายชื่อนักโทษปาเลสไตน์ที่ถูกคุมขังโดยอิสราเอล ที่พวกเขาต้องการแลกเปลี่ยนตัว ไปให้อีกฝ่ายแล้ว
อย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้ ฮามาส ยังคงปฏิเสธพูดคุยเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของอิสราเอล ที่ต้องการให้พวกเขาวางอาวุธ ซึ่งแหล่งข่าวปาเลสไตน์เผยว่าฮามาสจะปฏิเสธข้อเรียกร้องดังกล่าว ตราบใดที่ทหารอิสราเอลยังยึดครองดินแดนปาเลสไตน์
แหล่งข่าวใกล้ชิดกับการเจรจา ยืนยันว่าในประเด็นติดขัดต่างๆนั้น รวมไปถึงกลไกสำหรับการถอนตัวของอิสราเอล โดยฮามาสต้องการกรอบเวลาที่ชัดเจน เชื่อมโยงกับการปล่อยตัวประกัน และการรับประกันการถอนตัวโดยสมบูรณ์ของกองกำลังอิสราเอล
ในขั้นต่อไปในแผนการของทรัมป์ คือให้องค์กรระหว่างประเทศหนึ่งๆ ภายใต้การนำของทรัมป์ และรวมไปถึง โทนี แบลร์ อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร มีบทบาทในการบริหารฉนวนกาซาในยุคหลังสงคราม บรรดาชาติอาหรับซึ่งสนับสนุนแผนนี้ เห็นว่ามันควรนำไปสู่ความเป็นเอกราชสำหรับรัฐปาเลสไตน์ในท้ายที่สุด แต่ทาง เนทันยาฮู ประกาศกร้าวว่ามันจะไม่มีวันเกิดขึ้น
ไม่มีข้อบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าใครจะปกครองกาซา ครั้งที่สงครามสิ้นสุดลง แต่ที่แน่นอนก็คือทั้ง เนทันยาฮู, ทรัมป์ รวมไปถึงบรรดาชาติตะวันตกและรัฐอาหรับ ต่างปฏิเสธบทบาทของฮามาส ซึ่งบริหารกาซา มาตั้งแต่พวกเขาขับไล่เหล่าคู่อริปาเลสไตน์ในปี 2007
ฮามาส บอกว่าพวกเขาจะวละการปกครองกาซาก็ต่อเมื่อ เป็นการมอบอำนาจแก่รัฐบาลนักวิชาการปาเลสไตน์หนึ่งๆ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การปาเลสไตน์ และได้รับการสนับสนุนจากบรรดาชาติอาหรับและมุสลิม ขณะเดียวกันพวกเขาปฏิเสธการเสนอให้ แบลร์ เข้ามามีบทบาท หรือให้กาซาอยู่ภายใต้การปกครองของต่างชาติ
(ที่มา:รอยเตอร์)