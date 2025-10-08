'ฮามาส' ประกาศพร้อมบรรลุข้อตกลงยุติสงครามตามแผนของ 'ทรัมป์' แต่ยังมีข้อเรียกร้องบางประการ

กลุ่มฮามาสระบุในวันอังคาร (7 ต.ค.) ว่าพร้อมที่จะบรรลุข้อตกลงยุติสงครามในกาซาตามแผนของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ทว่ายังคงมีข้อเรียกร้องบางประการ ขณะที่นายกรัฐมนตรีกาตาร์และผู้ไกล่เกลี่ยระดับสูงของสหรัฐฯ กำลังเดินทางไปยังอียิปต์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาทางอ้อมระหว่างกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์และอิสราเอล
ในวันครบรอบ 2 ปีการโจมตีอิสราเอลโดยนักรบฮามาส ซึ่งเป็นชนวนเหตุให้อิสราเอลเปิดปฏิบัติการทางทหารถล่มกาซา ทรัมป์ ได้แสดงความหวังเกี่ยวกับความคืบหน้าของข้อตกลงยุต้สงคราม โดยคณะผู้แทนสหรัฐฯ ซึ่งประกอบด้วย สตีฟ วิตคอฟฟ์ ทูตพิเศษ และ เจเร็ด คุชเนอร์ บุตรเขยของทรัมป์และทูตฝ่ายตะวันออกกลางของเขาในช่วงดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐฯ สมัยแรก ได้เดินทางไปร่วมการเจรจาด้วย
ทรัมป์ บอกกับผู้สื่อข่าวในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.ว่า "ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่เราจะมีสันติภาพในตะวันออกกลาง" และไม่ใช่แค่เพียงในกาซา
แหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่า การเจรจาได้ถูกเลื่อนออกไป และบรรยากาศโดยรวมดีกว่าวันจันทร์ (6) โดยคาดว่าการเจรจาในวันพุธ (8 ต.ค.) จะเป็นตัวชี้วัดว่าความคืบหน้าจะเป็นไปได้หรือไม่ เนื่องจากมีผู้ไกล่เกลี่ยระดับสูงเข้าร่วมด้วย
นายกรัฐมนตรี ชัยค์ โมฮัมเหม็ด บิน อับดุลเราะห์มาน อัษ-ษานี แห่งกาตาร์ ซึ่งเป็นผู้ไกล่เกลี่ยคนสำคัญ จะเข้าร่วมวงเจรจาในวันพุธ (8 ต.ค.) "โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันแผนการหยุดยิงในกาซาและข้อตกลงปล่อยตัวประกัน" ตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
ในวันที่ 2 ของการเจรจาที่เมืองชาร์มเอลชีค ประเทศอียิปต์ คาลิล อัล-ไฮยา ผู้นำสูงสุดของฮามาส กล่าวกับ Al Qahera News TV ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ในเครือรัฐบาลอียิปต์ว่า ฮามาสเดินทางมา "เพื่อร่วมเจรจาอย่างจริงจังและมีความรับผิดชอบ"
เขากล่าวว่า ฮามาสพร้อมที่จะบรรลุข้อตกลง แต่จำเป็นจะต้องมี "การรับประกัน" ว่าสงครามจะยุติ และรับรองว่า "จะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย"
หน่วยงานสาธารณุสขกาซาระบุว่า มีผู้เสียชีวิตไปแล้วราว 67,000 คน และดินแดนปาเลสไตน์ถูกทำลายล้างย่อยยับจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลที่เกิดขึ้นตามหลังจากการโจมตีของกลุ่มติดอาวุธฮามาสต่อภาคใต้อิสราเอลเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2023 ซึ่งทำให้ฝ่ายอิสราเอลมีผู้เสียชีวิตไป 1,200 คน และอีก 251 คนถูกจับเป็นตัวประกันไปยังกาซา
การเจรจาครั้งนี้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความหวังสูงสุดในการยุติสงคราม แต่แม้ว่าข้อตกลงจะบรรลุผล คำถามก็ยังคงมีอยู่ว่า ใครจะเป็นผู้ปกครองกาซาและฟื้นฟูมันขึ้นมาใหม่ และใครจะเป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนการฟื้นฟู
ทรัมป์ และนายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู แห่งอิสราเอล ต่างปฏิเสธที่จะให้ฮามาสเข้ามามีบทบาทใดๆ ในกาซาใหม่
ทรัมป์ ได้พบกับ วิตคอฟฟ์ และ คุชเนอร์ ซึ่งจะเข้าร่วมการเจรจาในวันพุธนี้ (8 ต.ค.) เพื่อรับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจาก่อนที่พวกเขาจะเดินทางไปอียิปต์ โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ ระบุว่า พวกเขาได้หารือกันในประเด็นต่างๆ เช่น ความปลอดภัยของตัวประกัน และการรับประกันความมั่นคง
เฟาซี บาร์ฮูม เจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮามาส กล่าวในถ้อยแถลงผ่านสื่อโทรทัศน์ว่า "คณะผู้แทนของขบวนการ (ฮามาส) ที่เข้าร่วมในการเจรจาครั้งนี้ในอียิปต์ กำลังทำงานเพื่อเอาชนะอุปสรรคทั้งหมดในการบรรลุข้อตกลงที่สอดคล้องกับความปรารถนาของประชาชนของเราในฉนวนกาซา"
เขากล่าวว่า ข้อตกลงจะต้องรับรองว่าสงครามจะยุติลง และอิสราเอลต้องถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่อิสราเอลไม่เคยยอมรับ ขณะที่อิสราเอลก็ต้องการให้ฮามาสปลดอาวุธ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางกลุ่มปฏิเสธเช่นกัน
ฮามาสเรียกร้องให้มีการหยุดยิงอย่างถาวรและครอบคลุม การถอนกำลังอิสราเอลทั้งหมดออกจากกาซา และการเริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูอย่างครอบคลุมโดยทันทีภายใต้การกำกับดูแลของ "องค์กรเทคโนแครตแห่งชาติ" ของฝ่ายปาเลสไตน์
ในปรากฎการณ์ที่ตอกย้ำให้เห็นถึงอุปสรรคในการเจรจา กลุ่มขั้วต่างๆ ในปาเลสไตน์ รวมถึงฮามาส ได้ออกคำแถลง โดยต่างให้คำมั่นว่าจะ "ยืนหยัดต่อต้านทุกวิถีทาง" และกล่าวว่า "ไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะปลดอาวุธของชาวปาเลสไตน์"
ที่มา: รอยเตอร์