ฮามาสเผยเจรจาที่อียิปต์ราบรื่นด้วยดี ทรัมป์เชื่อตะวันออกกลางใกล้บรรลุสันติภาพ

ฮามาสส่งรายชื่อนักโทษปาเลสไตน์ที่ต้องการให้ปล่อยตัวเพื่อแลกเปลี่ยนกับตัวประกันอิสราเอล เผยการเจรจาที่อียิปต์เป็นไปด้วยดี โดยในวันพุธ (8 ต.ค.) นายกรัฐมนตรีกาตาร์ ตลอดจนถึงผู้แทนอาวุโสของอเมริกาและตุรกีจะร่วมหารือด้วย ขณะที่ทรัมป์เชื่อมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดสันติภาพในตะวันออกกลาง
อิสราเอลและฮามาสยังปักหลักเจรจาทางอ้อมที่เมืองชาร์ม เอล-ชีค ของอียิปต์เป็นวันที่ 3 ในวันพุธ ซึ่งจะมีนายกรัฐมนตรีชีค โมฮัมเหม็ด บิน อับดุลราห์มาน อัล ตอนีของกาตาร์, อิบรอฮิม คาลิน ผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองตุรกี รวมทั้งสตีฟ วิตคอฟฟ์ ผู้แทนพิเศษด้านตะวันออกกลางของอเมริกา และจาเร็ด คุชเนอร์ ลูกเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เข้าร่วมด้วย
ตาเฮอร์ อัล-นานู เจ้าหน้าที่อาวุโสของฮามาส กล่าวเมื่อวันพุธว่า คณะผู้ไกล่เกลี่ยพยายามอย่างมากในการจัดการอุปสรรคที่ขัดขวางการดำเนินการข้อตกลงหยุดยิง และบรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยดี ก่อนสำทับว่า ฮามาสได้ส่งรายชื่อนักโทษปาเลสไตน์ที่ต้องการให้ปล่อยตัว ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนแรกของข้อตกลงหยุดยิง โดยจะแลกเปลี่ยนด้วยการปล่อยตัวประกันอิสราเอล 47 คนทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และที่เสียชีวิตแล้ว
ทางด้านทรัมป์ให้สัมภาษณ์ในวันอังคาร (7 ต.ค.) ว่า มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดสันติภาพในตะวันออกกลาง ซึ่งขยายออกมานอกเหนือจากสถานการณ์ในกาซาอีกด้วย และอเมริกาต้องการให้ฮามาสปล่อยตัวประกันทันที รวมทั้งจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อให้แน่ใจว่า ทุกฝ่ายเคารพข้อตกลงหากฮามาสและอิสราเอลยอมรับข้อตกลงหยุดยิง
วันเดียวกันนั้น คาลิล อัล-เฮย์ยา ผู้เจรจาระดับสูงของฮามาส เผยว่า ฮามาสต้องการการรับประกันจากทรัมป์และประเทศผู้สนับสนุนว่า สงครามในกาซาจะยุติลงอย่างถาวร
แหล่งข่าวปาเลสไตน์ที่ใกล้ชิดกับการเจรจาเผยว่า ในการพูดจากันวันอังคาร ฮามาสได้หารือเกี่ยวกับแผนการถอนทหารของอิสราเอลเบื้องต้น ตลอดจนถึงกลไกและกำหนดเวลาในการแลกเปลี่ยนตัวประกันอิสราเอลกับนักโทษปาเลสไตน์
อย่างไรก็ดี แหล่งข่าวชาวปาเลสไตน์เผยว่า ยังไม่มีการตกลงเรื่องกำหนดเวลาในการดำเนินการขั้นตอนแรกตามแผนการ 20 ข้อของทรัมป์เพื่อยุติสงครามในกาซา
ในวันพุธ ประธานาธิบดีไตยิป แอร์โดอันของตุรกี ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า ทรัมป์ขอให้ตุรกีช่วยโน้มน้าวฮามาสให้สนับสนุนแผนการยุติสงคราม และเสริมว่า ตุรกีกำลังหารือกับฮามาสเกี่ยวกับแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับอนาคตของรัฐปาเลสไตน์
แอร์โดอันสำทับว่า ภายหลังสงคราม กาซาต้องเป็นส่วนหนึ่งของรัฐปาเลสไตน์ที่ปกครองโดยชาวปาเลสไตน์ ส่วนเรื่องการประจำการของกองกำลังต่างชาติและการรับประกันความมั่นคงในกาซานั้นยังต้องหารือกันในรายละเอียดต่อไป โดยอังการาพร้อมมีส่วนร่วมในการดำเนินการทั้งหมด
ตามแผนการ 20 ข้อของทรัมป์นั้น คณะบริหารกาซาหลังสงครามจะอยู่ภายใต้การนำของตัวทรัมป์เองและอดีตนายกรัฐมนตรีโทนี แบลร์ของอังกฤษ ขณะที่ชาติอาหรับที่สนับสนุนแผนการของทรัมป์เห็นว่า คณะบริหารดังกล่าวต้องนำไปสู่การจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ ซึ่งเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอล ประกาศกร้าวว่า จะไม่มีวันเกิดขึ้น
นอกจากนั้น ทั้งเนทันยาฮู ทรัมป์ ชาติอาหรับและตะวันตก ต่างยืนกรานว่า ฮามาสต้องไม่มีบทบาทในกาซาอีกต่อไป
ทั้งนี้ ฮามาสต้องการการหยุดยิงอย่างครอบคลุมและถาวร การถอนทหารอิสราเอลทั้งหมดออกจากกาซา และเริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูอย่างครอบคลุมทันทีภายใต้การกำกับดูแลของ “สถาบันนักวิชาการแห่งชาติ”
สำหรับอิสราเอลนั้นต้องการให้ฮามาสวางอาวุธ ซึ่งนักรบปาเลสไตน์กลุ่มนี้ไม่ยินยอม
การเจรจาที่อียิปต์เกิดขึ้นขณะที่อิสราเอลทำพิธีรำลึกครบรอบ 2 ปีเหตุการณ์บุกโจมตีของฮามาสเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2023 ที่จุดชนวนสงครามกาซา
การโจมตีดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1,219 คน ส่วนใหญ่เป็นพลเรือน และฮามาสยังจับตัวประกัน 251 คนไปคุมขังในกาซา ซึ่งตอนนี้เหลืออยู่ 47 คน และกองทัพอิสราเอลเชื่อว่า 25 คนในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว
ขณะเดียวกัน ปฏิบัติการตอบโต้ทางทหารของอิสราเอลในกาซา ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 67,160 คน โดยกว่าครึ่งเป็นผู้หญิงและเด็ก บ้านเมืองพังพินาศ ผู้คนนับล้านอดอยากและไร้ที่พักอาศัย
