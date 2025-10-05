ดีกรีกร่างและโหดไม่มีลด! อิสราเอลยังคงถล่มสังหารผู้คนหลายสิบรายในกาซา ถึงแม้ทรัมป์เรียกร้องรัฐยิวให้ยุติการโจมตี

มีผู้ถูกฆ่าตายไปหลายสิบคนจากการที่อิสราเองยังคงถล่มดินแดนกาซาในวันเสาร์ (9 ต.ค.) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นระบุ ถึงแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ เรียกร้องให้รัฐยิวยุติการโจมตี เพื่อตอบรับการประกาศของกลุ่มฮามาสที่ว่าพร้อมปล่อยตัวประกันเป็นอิสระตามแผนการของประมุขทำเนียบขาวในการยุติสงครามโหดเหี้ยมครั้งนี้ที่ดำเนินมา 2 ปี
ขณะที่การเจรจาเพื่อหยุดยิงมีกำหนดเริ่มต้นขึ้นในอียิปต์ในช่วงสัปดาห์ที่จะมาถึงนี้ ทรัมป์กล่าวบนแพลตฟอร์มสื่อสังคม “ทรูธโซเชียล” ของเขาเมื่อวันเสาร์ (9) ว่า อิสราเอลได้ตกลงแล้วในเรื่องที่จะถอยไปอยู่ที่ “เส้นถอนตัวเบื้องต้น” ภายในดินแดนกาซา และบอกด้วยว่า “เมื่อฮามาสยืนยัน การหยุดยิงก็จะมีผล ใ น ทั น ที”
อย่างไรก็ดี ยังคงมีผู้ถูกสังหารไปอย่างน้อย 36 คนจากการที่กองทัพอิสราเอลถล่มทิ้งระเบิดและโจมตีทางอากาศอย่างกว้างขวางในดินแดนกาซาซึ่งอยู่ในสภาพพินาศย่อยยับอยู่แล้ว นับแต่ที่ทรัมป์กดดันอิสราเอลเมื่อคืนวันศุกรื (3) ให้ยุติการโจมตี
ตามคำบอกเล่าของพวกหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน ในบรรดาผู้เสียชีวิต 36 คนดังกล่าว 18 คนสิ้นชีพจากหลายๆ เหตุการณ์กระจัดกระจายกันไป ขณะที่อีก 18 คนซึ่งในจำนวนนี้เป็นเด็กๆ หลายคน ถูกสังหารรวมทั้งยังมีคนอื่นๆ อีกจำนวนมากได้รับบาดเจ็บ จากการที่อิสราเอลโจมตีใส่บ้านหลังหนึ่งในยานตุฟฟาห์ ในเมืองกาซาซิตี้ การโจมตียังสร้างความเสียหายให้อาคารจำนวนมากที่อยู่ใกล้เคียง
อิสราเอลแถลงว่าตนเล็งเป้าเล่นงานนักรบฮามาสคนหนึ่งที่ทำท่าคุกคามกองทหารของตนในพื้นที่ดังกล่าว และบอกว่ากำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบรายงานการบาดเจ็บล้มตายที่เกิดขึ้น
ด้านฮามาสออกคำแถลง พาดพิงถึงนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอลว่า จากการโจมตีและสังหารหมู่ซึ่งยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในดินแดนกาซาที่พวกเขายึดครองนี้ เป็นการเปิดโปงให้เห็นคำโกหกของเนทันยาฮูในเรื่องการลดการปฏิบัติการทหารที่มุ่งเล่นงานพลเรือน
ทรัมป์เรียกร้องให้ฮามาสเคลื่อนไหวอย่างเร็วในการทำตามแผนกาซาของเขา
ตอนช่วงก่อนหน้านั้นของวันเสาร์ ทรัมป์แถลงว่าเขารู้สึกซาบซึ้งใจที่อิสราเอล “ได้ยุติการทิ้งระเบิดลงชั่วคราว” ขณะเดียวกันเขารบเร้าให้พวกฮามาสเคลื่อนไหวทำตามแผนการของเขาโดยเร็ว
“ผมจะไม่ยอมอดทนกับการชักช้า ซึ่งหลายๆ คนคิดว่ามันจะเกิดขึ้น หรือกับผลลัพธ์ใดๆ ที่กาซาก่อให้เกิดภัยคุกคามขึ้นมาอีกครั้ง ขอให้ทำสิ่งนี้ให้เสร็จสิ้นโดย เ ร็ ว ทุกๆ คนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม!” ทรัมป์โพสต์ทาง ทรูธโซเชียล
ฮามาสนั้นได้ทำให้ทรัมป์ออกมาแสดงการตอบรับอย่างยินดีเมื่อวันศุกร์ (3) จากการที่พวกเขาแถลงว่ายอมรับส่วนหลักๆ ในข้อเสนอสันติภาพ 20 ข้อของทรัมป์ โดยรวมถึงประเด็นเรื่องการยุติสงครามคราวนี้, การให้อิสราเอลถอนตัวออกไปจากกาซา, และการปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอลแลกเปลี่ยนกับนักโทษชาวปาเลสไตน์ที่ถูกรัฐยิวคุมขังอยู่
ทว่าฮามาสยังคงสงวนประเด็นปัญหาบางข้อโดยขอให้มีการเจรจาทำความตกลงกันต่อไป รวมทั้งยังไม่ได้ตอบคำถามอีกจำนวนหนึ่ง เป็นต้นว่า พวกเขายินดีที่จะปลดอาวุธหรือไม่ โดยนี่เรื่องนี้เป็นข้อเรียกร้องสำคัญที่สุดข้อหนึ่งของอิสราเอล สำหรับการยุติสงคราม
ทรัมป์โพสต์ข้อความเพิ่มเติมในเวลาต่อมาของวันเสาร์ (4) ว่า “หลังจากการเจรจากัน อิสราเอลได้ตกลงที่จะถอยไปยังเส้นถอนตัวเบื้องต้น ซึ่งเราได้นำไปแสดงและแลกเปลี่ยนแบ่งปันกับ ฮามาส”
เขากล่าวว่าในทันทีที่ฮามาสตกลงเห็นชอบในเรื่องนี้ การหยุดยิงจะมีผลทันที “การแลกเปลี่ยนตัวประกันกับนักโทษจะเริ่มต้นขึ้น และเราจะสร้างเงื่อนไขต่างๆ สำหรับเฟสต่อไปของการถอนตัว” ทั้งนี้เขาไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรมากกว่านี้
ยังไม่มีการยืนยันใดๆ ในเฉพาะหน้านี้จากอิสราเอล ซึ่งเท่าที่ผ่านมาแทบไม่ได้แสดงความตั้งใจที่จะสั่งกองทหารของตนถอยออกมาอย่างสำคัญใดๆ จากกาซา สำหรับฮามาสก็ยังไม่ให้ความเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่ทรัมป์พูดนี้เช่นกัน
ก่อนที่ทรัมป์จะโพสต์ข้อความในวันเสาร์ นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลได้กล่าวในคำแถลงที่มีการเผยแพร่ทางโทรทัศน์ว่า ขั้นตอนแรกของแผนการคือการเรียกร้องให้ฮามาสต้องปล่อยตัวประกัน และการเรียกร้องให้กองทหารอิสราเอล “จัดกำลังกันใหม่ในวิถีทาง” ที่พวกเขา “ยังคงสามารถยึดบรรดาพื้นที่เพื่อการควบคุมทั้งหมดซึ่งอยู่ลึกเข้าไปภายในฉนวนกาซาเอาไว้”
ในอีกด้านหนึ่ง เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวผู้หนึ่งบอกว่า ทรัมป์กำลังส่งผู้แทนของเขา ซึ่งประกอบด้วย สตีฟ วิตคอฟฟ์ กับ จาเรด คุชเนอร์ เดินทางไปยังอียิปต์ เพื่อดำเนินการขั้นสุดท้ายในเรื่องรายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับการปล่อยตัวประกัน และหารือกี่ยวกับการทำข้อตกลงที่จะทำให้เกิดสันติภาพถาวร ทั้งนี้วิตคอฟฟ์ เป็นตัวแทนพิเศษดูแลเรื่องตะวันออกกลางของทรัมป์ อีกทั้งได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจากประมุขทำเนียบขาว ส่วน จาเรด คือบุตรเขยของทรัมป์ ซึ่งเคยมีบทบาทในการดึงให้หลายชาติอาหรับมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลในสมัยทรัมป์ 1.0
อียิปต์นั้น ยังจะเป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะผู้แทนจากอิสราเอลและจากกลุ่มฮามาสในวันจันทร์ (6) กระทรวงการต่างประเทศแดนไอยคุปต์แถลง
เนทันยาฮูเคยพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่า อิสราเอลและสหรัฐฯตั้งใจที่จะจำกัดการเจรจาให้อยู่ในเวลาแค่ 2-3 วัน
นายกรัฐมนตรียิวบอกว่า เขาหวังจะได้ประกาศเรื่องตัวประกันได้รับอิสระและเดินทางกลับบ้านในระหว่างเทศกาล “ซุคคอต” ของชาวยิวซึ่งอยู่ในช่วงวันที่ 6-13 ตุลลาคม ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในขณะที่กองทัพอิสราเอลยังคงบุกลึกเข้าไปในดินแดนกาซา
เนทันยาฮูย้ำว่า ฮามาสจะต้องถูกปลดอาวุธ และกาซากลายเป็นเขตปลอดภัยในช่วงเฟส 2 ตามแผนของทรัมป์ พร้อมกับเตือนว่าเรื่องนี้จะต้องบังเกดขึ้นหากไม่ใช่ด้วยวิธีทางการเมืองก็ต้องใช้วิธีทางการทหาร
แผนการของทรัมป์นั้นระบุว่าในที่สุดแล้วกองทหารทั้งหลายจะต้องถอนตัวออกจากอาณาเขตของกาซา ทว่าไม่ได้มีการกำหนดกรอบเวลาใดๆ
(ที่มา: รอยเตอร์, เอเจนซีส์)