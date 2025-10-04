'ทรัมป์' สั่งอิสราเอลหยุดโจมตีกาซาทันที หลังฮามาสส่งสัญญาณพร้อมสำหรับ 'สันติภาพที่ยั่งยืน'

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ สั่งให้อิสราเอลหยุดการทิ้งระเบิดกาซาทันทีเมื่อวันศุกร์(3 ต.ค) หลังจากที่กลุ่มฮามาสตกลงที่จะปล่อยตัวประกันและยอมรับเงื่อนไขอบางประการในแผนยุติสงครามของสหรัฐฯ แม้ประเด็นที่ยุ่งยากกว่าอย่างการยอมปลดอาวุธยังไร้ความชัดเจนก็ตาม
สำนักงานของนายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู แห่งอิสราเอล แถลงว่า อิสราเอลกำลังเตรียมการสำหรับ "การดำเนินการตามแผนขั้นแรกของ ทรัมป์ ในกาซา" เพื่อปลดปล่อยตัวตัวประกันชาวอิสราเอลทันทีหลังจากที่ได้รับคำตอบจากฮามาส
ไม่นานหลังจากนั้น สื่ออิสราเอลรายงานว่า คณะทำงานทางการเมืองของอิสราเอลได้สั่งการให้กองทัพลดกิจกรรมการรุกรานในกาซา
เสนาธิการกองทัพอิสราเอลได้สั่งการให้ทหารเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการตามแผนขั้นแรกของทรัมป์ โดยไม่ได้ระบุว่าจะมีการลดกิจกรรมทางทหารในกาซาหรือไม่
ฮามาสซึ่งกลุ่มก่อการร้ายชาวปาเลสไตน์ที่ควบคุมฉนวนกาซาออกมาให้คำตอบต่อแผน 20 ประการของทรัมป์ หลังจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศให้เวลาจนถึงวันอาทิตย์ (5) ในการยอมรับเงื่อนไขยุติสงคราม มิฉะนั้นจะต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่ร้ายแรง
ทรัมป์ ซึ่งประกาศตนเป็นบุคคลเดียวที่สามารถบรรลุสันติภาพในกาซาได้ทุ่มทุนทางการเมืองอย่างมากในความพยายามจบสงครามที่ดำเนินมา 2 ปี และคร่าชีวิตผู้คนไปหลายหมื่นคน และทำให้อิสราเอล พันธมิตรของสหรัฐฯ โดดเดี่ยวมากขึ้นบนเวทีโลก
ทรัมป์ ระบุว่า เขาเชื่อว่ากลุ่มฮามาสได้แสดงให้เห็นว่า "พร้อมสำหรับสันติภาพที่ยั่งยืน" ดังนั้นเขาจึงหันมากดดันฝ่ายรัฐบาลของ เนทันยาฮู บ้าง
"อิสราเอลต้องหยุดการทิ้งระเบิดกาซาทันที เพื่อที่เราจะสามารถพาตัวประกันออกมาได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว!" ทรัมป์ เขียนบนแพลตฟอร์ม Truth Social
"เรากำลังหารือเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อสรุป เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับกาซาเพียงอย่างเดียว แต่นี่คือสันติภาพที่แสวงหามานานในตะวันออกกลาง"
สำนักงานของ เนทันยาฮู แถลงว่า อิสราเอล "จะยังคงทำงานอย่างเต็มที่ร่วมกับประธานาธิบดีท ทรัมป์ และทีมงานของเขาเพื่อยุติสงครามตามหลักการที่อิสราเอลกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของประธานาธิบดี ทรัมป์"
อย่างไรก็ดี มีรายงานจากชาวบ้านในกาซาว่ารถถังอิสราเอลยังคงโจมตีถนน Talateeni ซึ่งเป็นถนนสายหลักใจกลางกาซาซิตีหลังจากที่ ทรัมป์ ส่งสารถึงอิสราเอลให้หยุดการโจมตี
ผู้เห็นเหตุการณ์ยังเผยด้วยว่า เครื่องบินทหารอิสราเอลได้ยกระดับความรุนแรงในการทิ้งระเบิดกาซาซิตีภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากที่กลุ่มฮามาสออกถ้อยแถลงตอบทรัมป์ โดยโจมตีบ้านเรือนหลายหลังในย่าน Remal
ชาวบ้านเผยว่ามีการโจมตีเกิดขึ้นที่เมืองข่านยูนิสทางตอนใต้ด้วย ทว่าไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ก่อนที่จะมีถ้อยแถลงล่าสุดออกมา ครอบครัวของตัวประกันที่ถูกฮามาสควบคุมตัวในฉนวนกาซาเรียกร้องให้ เนทันยาฮู "สั่งการเจรจาเพื่อส่งตัวประกันทั้งหมดกลับประเทศทันที"
ที่มา: รอยเตอร์