ยิว-ฮามาสนัดหารือแผนยุติสงครามที่อียิปต์ หวังตัวประกันทั้งหมดได้กลับบ้านเร็วๆนี้

เอพี – เนทันยาฮูหวังตัวประกันทั้งหมดจะได้กลับบ้านภายในไม่กี่วันนี้ ขณะที่อิสราเอลและฮามาสเตรียมเจรจาทางอ้อมที่อียิปต์ในวันจันทร์ (6 ต.ค.) เกี่ยวกับแผนการยุติสงครามในกาซาของอเมริกา
นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอล แถลงเมื่อคืนวันเสาร์ (4 ต.ค.) ว่า จะส่งคณะผู้แทนไปอียิปต์เพื่อจัดการรายละเอียดขั้นสุดท้าย และเสริมว่า เป้าหมายของอิสราเอลคือควบคุมการเจรจาให้เสร็จสิ้นภายใน 2-3 วัน
อย่างไรก็ดี เนทันยาฮูส่งสัญญาณว่า อิสราเอลจะไม่ถอนทหารออกจากกาซาทั้งหมดตามที่กลุ่มฮามาสเรียกร้องมานาน แต่กองทัพอิสราเอลจะยังคงตรึงกำลังอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในการควบคุม ขณะที่ฮามาสจะต้องปลดอาวุธด้วยแนวทางการทูตหรือใช้กำลังทหารในขั้นตอนที่ 2 ของแผนการยุติสงคราม
แถลงการณ์นี้ออกมาหลังจากที่ฮามาสเผยว่า ยอมรับเงื่อนไขบางอย่างของแผนการยุติสงครามของอเมริกา และประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แสดงความยินดีกับความคืบหน้านี้ แต่เตือนเมื่อวันเสาร์ว่า ฮามาสต้องลงมือทำอย่างรวดเร็ว ก่อนที่สถานการณ์จะไร้ความแน่นอนและไม่อาจคาดเดาได้
ทรัมป์ยังกล่าวว่า การหยุดยิงจะเริ่มต้นทันทีที่ฮามาสยืนยันพื้นที่ที่จะมีการถอนกำลังเบื้องต้น รวมทั้งสั่งให้อิสราเอลหยุดทิ้งระเบิดใส่กาซา โดยมีรายงานว่า บางจุดในกาซาซิตี้มีการโจมตีลดลงอย่างชัดเจนในวันเสาร์ แม้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเผยว่า มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 22 คนก็ตาม
เจ้าหน้าที่อิสราเอลที่ไม่เปิดเผยชื่อระบุว่า กองทัพอิสราเอลได้รับคำสั่งให้เตรียมพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนแรกของแผนการยุติสงครามของอเมริกา และได้ปรับยุทธศาสตร์ในกาซาเป็นการตั้งรับแทน
ทั้งนี้ ดูเหมือนทรัมป์ต้องการให้ยุติสงครามในกาซาและส่งตัวประกันทั้งหมดกลับบ้านก่อนวันอังคาร (7 ต.ค.) ซึ่งเป็นวันครบรอบ 2 ปีที่นักรบฮามาสบุกเข้าไปโจมตีในอิสราเอลและจุดชนวนสงครามในกาซา
ข้อเสนอของทรัมป์ได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากนานาชาติ และเมื่อวันศุกร์ (3 ต.ค.) สำนักประธานาธิบดีอิสราเอลประกาศว่า อิสราเอลมุ่งมั่นยุติสงครามในกาซา
การเจรจาทางอ้อมระหว่างอิสราเอลกับฮามาสที่อียิปต์ในวันจันทร์มีเป้าหมายในการเตรียมการปล่อยตัวประกันจากกาซา และปล่อยนักโทษปาเลสไตน์จากเรือนจำในอิสราเอล
เจ้าหน้าที่อาวุโสของอียิปต์เผยว่า สตีฟ วิตคอฟฟ์ ผู้แทนของอเมริกา จะเดินทางไปอียิปต์เพื่อเป็นหัวหน้าทีมเจรจาของวอชิงตัน โดยจะมีการหารือเกี่ยวกับแผนที่ที่แสดงพื้นที่ที่กองทัพอิสราเอลจะต้องถอนออกไป
นอกจากนั้น คณะผู้ไกล่เกลี่ยของชาติอาหรับกำลังเตรียมการเจรจาที่ครอบคลุมกลุ่มต่างๆ ของปาเลสไตน์เพื่อหาจุดยืนที่เป็นเอกภาพสำหรับอนาคตของกาซา โดยกลุ่มอิสลามิกญิหาด ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธทรงอิทธพลอันดับ 2 ในกาซา ประกาศสนับสนุนการตัดสินใจของฮามาส หลังจากเมื่อไม่กี่วันก่อนได้ปฏิเสธแผนการยุติสงครามของอเมริกา
ภายใต้แผนการดังกล่าว ฮามาสจะปล่อยตัวประกันที่เหลืออยู่ทั้งหมด 48 คน ซึ่งเชื่อว่า ยังมีชีวิตอยู่แค่ 20 คน ภายใน 3 วัน รวมทั้งวางมือจากการบริหารกาซาและวางอาวุธ
ส่วนอิสราเอลจะระงับการโจมตีและถอนกำลังออกจากหลายพื้นที่ในกาซา ปล่อยนักโทษปาเลสไตน์ และเปิดทางในการจัดส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าสู่กาซา รวมถึงการฟื้นฟูบูรณะ
ฮามาสเผยว่า ยินดีปล่อยตัวประกันและถ่ายโอนอำนาจให้ปาเลสไตน์กลุ่มอื่น ทว่า ประเด็นอื่นๆ ในแผนการยุติสงครามยังต้องหารือกันต่อไป และไม่ได้พูดถึงการวางอาวุธ
อามีร์ อาวิวี นายพลปลดเกษียณและประธานฟอรัมกลาโหมและความมั่นคงของอิสราเอล กล่าวว่า อิสราเอลสามารถระงับการโจมตีในกาซา 2-3 วันเพื่อให้มีการปล่อยตัวประกัน และจะฟื้นปฏิบัติการอีกครั้งถ้าฮามาสไม่ยอมวางอาวุธ
โอเด็ด ไอลาม นักวิจัยของศูนย์เพื่อความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่งเยรูซาเลม มองว่า จุดยืนของฮามาสยังคงเดิม แต่ใช้ภาษานุ่มนวลขึ้น
ขณะที่กลุ่มที่เป็นตัวแทนครอบครัวตัวประกันบางส่วนกล่าวว่า มีความหวังมากขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนว่า ตัวประกันจะได้รับอิสรภาพ พร้อมเรียกร้องให้ทรัมพ์กดดันต่ออย่างสุดกำลัง และเตือนว่า พวกสุดโต่งของทั้งสองฝ่ายจะพยายามบ่อนทำลายแผนการยุติสงคราม ทางด้านชาวปาเลสไตน์บางคนกังวลว่า การเจรจาอาจล่มอีกครั้ง
เมื่อวันเสาร์ กองทัพอิสราเอลเตือนชาวปาเลสไตน์ไม่ให้กลับไปยังกาซาซิตี้ เนื่องจากเป็นเขตสู้รบอันตราย และชาวบ้านสองคนเล่าว่า รถถังและทหารอิสราเอลไม่ได้บุกต่อ แต่ยังได้ยินเสียงปืนใหญ่และการโจมตีทางอากาศ
ที่กาซาตอนใต้ สมาคมเสี้ยววงเดือนแดงปาเลสไตน์เผยว่า โรงพยาบาลสนามซารายาได้รับร่างผู้เสียชีวิต 10 คน และผู้บาดเจ็บกว่า 70 คนหลังการโจมตีของอิสราเอลเมื่อบ่ายวันเสาร์
กระทรวงสาธารณสุขกาซาแถลงว่า สงครามกาซาทำให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตกว่า 67,000 คน ซึ่งสหประชาชาติและผู้เชี่ยวชาญอิสระจำนวนมากระบุว่า เป็นตัวเลขประมาณการที่เชื่อถือได้มากที่สุด