ยืนยัน! อิสราเอล-ฮามาสลงนามข้อตกลงหยุดยิงแล้ว คาดปล่อยประกันทั้งหมด-แลกนักโทษวันอาทิตย์นี้

อิสราเอล และกลุ่มนักรบปาเลสไตน์ “ฮามาส” ลงนามข้อตกลงในวันพฤหัสบดี (9 ต.ค.) ที่จะหยุดยิงกันและปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอลแลกเปลี่ยนกับพวกนักโทษชาวปาเลสไตน์ ในขั้นตอนแรกตามแผนการริเริ่มเพื่อยุติสงครามในกาซาของทรัมป์ ท่ามกลางความยินดีของประชาชนทั้งสองฝ่าย โดยคาดว่า ตัวประกันอิสราเอลที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งหมดจะได้รับการปล่อยตัวในวันอาทิตย์ (12) หรือวันจันทร์ (13)ที่จะถึงนี้
ทั้งชาวปาเลสไตน์และชาวอิสราเอลต่างแสดงความยินดีปรีดาภายหลังมีการประกาศว่าสองฝ่ายสามารถทำข้อตกลงกันได้แล้ว ซึ่งถือเป็นก้าวเดินก้าวใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นในเวลานี้เพื่อการมุ่งไปสู่การยุติสงครามที่ดำเนินมา 2 ปี อันทำให้ชาวปาเลสไตน์กว่า 67,000 คนถูกเข่นฆ่า และการได้กลับคืนบ้านของตัวประกันกลุ่มสุดท้ายที่ถูกพวกฮามาสจับไปในการโจมตีอย่างนองเลือดซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของศึกครั้งนี้
พวกเจ้าหน้าที่จากทั้งสองฝ่ายยืนยันว่า พวกเขาได้ลงนามในข้อตกลงแล้ว ภายหลังการเจรจาทางอ้อมแบบผ่านคนกลาง ซึ่งจัดขึ้นที่ ชาร์ม เอล-ชีค เมืองรีสอร์ตริมทะเลแดงของอียิปต์
ภายใต้ข้อตกลงนี้ การสู้รบจะยุติลง, อิสราเอลจะถอนกำลังทหารบางส่วนออกไปจากดินแดนกาซา, และฮามาสจะปล่อยตัวประกันที่เหลืออยู่ทั้งหมด ในการแลกเปลี่ยนกับนักโทษหลายร้อยคนซึ่งถูกอิสราเอลคุมขังอยู่
ขบวนรถบรรทุกอาหารและยาเวชภัณฑ์จะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าไปในดินแดนกาซา เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของพลเรือนที่นั่น โดยที่พวกเขาจำนวนหลายแสนคนกำลังต้องอาศัยกันอยู่ตามเต็นท์ชั่วคราว หลังจากกองทหารอิสราเอลทำลายบ้านเรือนของพวกเขาและถล่มบรรดาเมืองใหญ่ๆ จนเหลือเป็นกองปรักหักพังเต็มเมือง
สำนักงานของนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู แห่งอิสราเอล แถลงว่า การหยุดยิงจะมีผลบังคับใช้ในทันทีที่ข้อตกลงนี้ได้รับการรับรองจากรัฐบาลของเขา ซึ่งจะเปิดประชุมกันแบบเต็มคณะ หลังจากมีการประชุมของคณะรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ที่เป็นวงเล็กกว่าไปแล้วในวันพฤหัสบดี (9)
เป็นที่กังวลกันว่าความผิดพลาดยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ โดยถึงแม้ได้มีการลงนามข้อตกลงกันไปแล้ว เป็นต้นว่า แหล่งข่าวที่เป็นชาวปาเลสไตน์รายหนึ่งบอกว่า รายชื่อของชาวปาเลสไตน์ที่จะได้รับการปล่อยตัวยังคงไม่ได้ข้อสรุปในขั้นสุดท้าย
นอกจากนั้นขั้นตอนต่อๆ ไปในแผนการ 20 ข้อของทรัมป์ ก็ยังไม่ได้มีการเจรจาหารือกันโดยฝ่ายต่างๆ ขั้นตอนเหล่านี้รวมไปถึงเรื่องที่ว่า ดินแดนกาซาจะบริหารปกครองกันอย่างไรต่อไปเมื่อการสู้รบยุติลง, ชะตากรรมในท้ายที่สุดของกลุ่มฮามาส ซึ่งจนถึงตอนนี้ยังคงปฏิเสธไม่ยอมรับข้อเรียกร้องของอิสราเอลที่จะให้พวกเขาวางอาวุธ
กระนั้น การประกาศการสิ้นสุดของการสู้รบ และการได้กลับบ้านของตัวประกัน ก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีอกดีใจทั้งในกาซาและในอิสราเอล
เจ้าหน้าที่อิสราเอลคนหนึ่งระบุว่า มีการคาดการณ์ว่า ตัวประกันอิสราเอลในกาซาที่เชื่อว่า ยังมีชีวิตอยู่ทั้ง 20 คนจะได้รับการปล่อยตัวในวันอาทิตย์หรือวันจันทร์ที่จะถึงนี้ ส่วนอีก 26 คนถูกระบุว่า เสียชีวิตแล้ว และอีก 2 คนไม่รู้ชะตากรรม ฮามาสระบุว่า อาจใช้เวลาในการขุดศพตัวประกันที่เสียชีวิตและกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วกาซา
ด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โพสต์บนทรูธโซเชียล แพลตฟอร์มสื่อสังคมของเขาว่า ภูมิใจมากที่ได้ประกาศว่า อิสราเอลและฮามาสลงนามแผนสันติภาพขั้นต้นแล้ว ซึ่งหมายความว่า ตัวประกันทั้งหมดจะได้รับอิสรภาพเร็วๆ นี้ และอิสราเอลจะถอนทหารออกจากพื้นที่ที่ตกลงกันไว้ ตามขั้นตอนแรกของข้อตกงที่จะนำไปสู่สันติภาพที่เข็มแข็ง คงทน และยืนนาน
ขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอล ยกย่องว่า ข้อตกลงดังกล่าวเป็นความสำเร็จทางการทูตและชัยชนะของอิสราเอล
ทรัมป์และเนทันยาฮูยังหารือทางโทรศัพท์และแสดงความยินดีให้กันและกันสำหรับความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์นี้ และผู้นำอิสราเอลเชิญประธานาธิบดีสหรัฐฯ ไปกล่าวปราศรัยในรัฐสภาอิสราเอล
ทว่า พวกสมาชิกพรรคขวาจัดในคณะรัฐบาลผสมอิสราเอลชุดปัจจุบัน ประกาศต่อต้านการทำข้อตกลงกับกาซามาโดยตลอด หนึ่งในนั้นคือ เบซาเลล สโมทริช รัฐมนตรีคลัง ที่ประกาศว่า ฮามาสจะต้องถูกทำลาย หลังจากตัวประกันทั้งหมดได้รับการปล่อยตัว และยืนยันว่า จะไม่ลงมติสนับสนุนข้อตกลงหยุดยิง
สำหรับขั้นตอนต่อไปของแผนยุติสงครามของทรัมป์คือ การจัดตั้งคณะบริหารกาซาหลังสงครามขึ้นมา ซึ่งแผนของทรัมป์บอกว่า จะมีตัวทรัมป์เองเป็นผู้นำ และอดีตนายกรัฐมนตรีโทนี แบลร์ของอังกฤษ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ชาติอาหรับที่สนับสนุนแผนการของทรัมป์ กำชับว่า แผนการดังกล่าวต้องนำไปสู่การจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่เนทันยาฮูยืนกรานว่า จะไม่ยอมให้เกิดขึ้น
ประธานาธิบดีอับเดล ฟัตตาห์ เอล-ซิซีของอียิปต์ ประกาศว่า ข้อตกลงหยุดยิงในกาซานี้เป็นช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ ขณะที่ซาอุดีอาระเบียยกย่องว่า เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะนำไปสู่สันติภาพที่ยุติธรรมและครอบคลุมในตะวันออกกลาง
ทางด้านกลุ่มฮามาสยืนยันว่า บรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงคราม ซึ่งครอบคลุมถึงการถอนทหารอิสราเอลออกจากกาซา และการแลกเปลี่ยนตัวประกันในกาซากับนักโทษปาเลสไตน์ที่อิสราเอลคุมขังอยู่
ฮามาสประกาศว่า การเสียสละของชาวปาเลสไตน์จะไม่สูญเปล่า และฮามาสจะรักษาสัญญาในการไม่ทอดทิ้งสิทธิของประชาชน จนกว่ากาซาจะมีเสรีภาพ เอกราช และอำนาจในการตัดสินใจด้วยตนเอง
ในส่วนของชาวปาเลสไตน์ในกาซา ตลอดจนถึงครอบครัวตัวประกันอิสราเอลต่างยินดีหลังข่าวข้อตกลงหยุดยิงแพร่หลายออกมา
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความหวังที่จะได้เห็นสงครามในกาซายุติลง ทว่า การที่ยังไม่มีการกล่าวถึงรายละเอียดสำคัญหลายอย่าง เช่น กรอบเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนต่อๆ ไปของข้อตกลง คณะบริหารกาซาหลังสงคราม และชะตากรรมของฮามาส ทำให้หลายคนกังวลว่า ข้อตกลงหยุดยิงครั้งนี้อาจล่มลงในที่สุด
นอกจากนั้น อิสราเอลยังคงถล่มโจมตีย่านที่พักอาศัย 3 แห่งในกาซาซิตี้ ต่อเนื่องตลอดคืนวันพุธ (8 ต.ค.) และเช้าวันพฤหัสฯ แม้ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตออกมาก็ตาม
ขณะเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุขกาซาแถลงว่า ชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย 3 คนเสียชีวิตจาการโจมตีของอิสราเอลในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
(ที่มา: รอยเตอร์, เอเจนซีส์)