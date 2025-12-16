อีกแล้ว!ทรัมป์โวใกล้กว่าครั้งไหนๆได้ข้อตกลงรัสเซีย-ยูเครน หลังรับประกันความมั่นคงให้เคียฟ

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ยืนยันในวันจันทร์(15ธ.ค.) ข้อตกลงสันติภาพยุติสงครามยูเครน เข้าใกล้ที่สุดเท่าที่เคยมีมา หลังจากวอชิงตันระบุได้เสนอมอบคำรับประกันความมั่นคงคล้ายนาโตแก่เคียฟ และส่งเสียงแสดงความมั่นใจว่ามอสโกจะตอบรับ
ทรัมป์ เผยว่าเขาได้พูดคุยเป็นเวลานานและดีมากๆกับประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน และพวกผู้นำนาโตและบรรดาชาติยุโรป ในนั้นรวมถึงสหราชอาณาจักร, ฝรั่งเศส และเยอรมนี
"เราพยายามทำให้มันบรรลุ และผมคิดว่าเราใกล้แล้วในตอนนี้" ทรัมป์ บอกกับพวกผู้สื่อข่าวในห้องทำงานรูปไข่ เมื่อถูกถามเกี่ยวกับการพูดคุยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ระหว่างบรรดาเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ, เซเลนสกีและเหล่าชาติยุโรป ในเบอร์ลิน "เรามีการสนทนามากมายกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซีย และผมคิดว่าเราใกล้แล้วในเวลานี้ ใกล้กว่าครั้งไหนๆเท่าที่เคยมีมา และเราจะดูว่าอะไรคือสิ่งที่เราสามารถทำได้"
เมื่อถามว่าเขาได้พุดคุยกับประธานาธิบดีปูตินเมื่อเร็วๆนี้หรือไม่ ทรัมป์ตอบว่า "ใช้ ผมคุย" แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตามดูเหมือนทรัมป์จะบ่งชี้ว่าในการแลกเปลี่ยนกับคำรับประดันด้านความมั่นคง ยูเครนจำเป็นต้องตกลงมอบพื้นที่ต่างๆในภูมิภาคดอนบาส ทางภาคตะวันออกของประเทศ ที่เคียฟยังคงยึดครองอยู่ให้แก่รัสเซีย บางอย่างที่ เซเลนสกี เคยปฏิเสธก่อนหน้านี้ "พวกเขาเสียดินแดนไปแล้ว ด้วยความสัตย์จริง" ประธานาธิบดีสหรัฐฯกล่าว
เป็นอีกครั้งที่ยุโรปเสนอประจำการกองกำลังรักษาสันติภาพนานาชาติในยูเครน แม้มีเสียงคัดค้านจากรัสเซีย ในเรื่องนี้ ทรัมป์ บอกเพียงว่า ยุโรปจะเป็นส่วนสำคัญของการรับประกันความมั่นคงใดๆ
รัสเซีย ซึ่งเปิดฉากรุกรานยูเครนเต็มรูปแบบเริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ยังไม่ตอบสนองใดๆต่อข้อเสนอที่เคาะโดยสหรัฐฯ, ยูเครนและยุโรป ระหว่างการเจรจาในเบอร์ลิน
ก่อนหน้าการต่อสายโทรศัพท์ของทรัมป์ พวกเจ้าหน้าที่สหรัฐฯให้คำนิยามการประชุมที่นำโดย สตีฟ วิตคอฟฟ์ ผู้แทนเจรจาของทรัมป์ และ จาเรด คุชเนอร์ ลูกเขยของประธานาธิบดีอเมริกา ว่าเป็นไปในทิศทางบวก
อย่างไรก็ตามพวกเจ้าหน้าที่เตือนว่ายูเครนจำเป็นต้องตอบรับข้อตกลงเช่นกัน ซึ่งจะมอบคำรับประกันความมั่นคงตามกรอบมาตรา 5 ของนาโต ที่ระบุว่าการโจมตีพันธมิตรหนึ่งใด เท่ากับโจมตีพันธมิตรทหารแห่งนี้ทั้งมวล
"พื้นฐานของข้อตกลง อยู่บนรากฐานของการรับประกันความมั่นคงที่เข้มแข็งมากๆ นั่นคือมาตรา 5 เช่นเดียวกับการป้องปรามที่หนักแน่นมากๆเช่นกัน ด้วยขนาดของกองทัพยูเครน" เจ้าหน้าที่สหรัฐฯรายหนึ่งกล่าวโดยไม่ประสงค์เอ่ยนาม แต่เตือนว่า "คำรับประกันนี้จะไม่อยู่บนโต๊ะไปตลอดกาล"
ก่อนหน้านี้ เซเลนสกี แบะท่าพร้อมยุติความพยายามในการขอเข้าเป็นสมาชิกองค์การนาโต แต่ต้องได้รับหลักประกันความมั่นคงอย่างแข็งแรงจากสหรัฐฯและยุโรปเป็นการแลกเปลี่ยน ทว่าขณะเดียวกันเขายังแสดงท่าทีกร้าวไม่ยอมสละดินแดนบางส่วนให้มอสโก
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯอีกคนแสดงความเชื่อมั่นว่ารัสเซียจะสนับสนุนข้อตกลง และเน้นย้ำว่าการประกันความมั่นคงจะเข้มแข็งมากๆ
ทั้งนี้พวกเจ้าหน้าที่ยอมรับว่ายังตกลงกันไม่ได้ในเรื่องดินแดน แต่สหรัฐฯได้หารือกับเซเลนสกี เกี่ยวกับแนวคิด "เขตเศรษฐกิจเสรี" ในพื้นที่ที่เวลานี้มีการแย่งชิงกันระหว่างกองทัพของทั้ง 2 ชาติ
(ที่มา:เอเอฟพี)