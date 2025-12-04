เจรจาสันติภาพยูเครนเหลว!ดีลดินแดนไม่ลงตัว ปูตินประกาศพร้อมบดขยี้ถ้ายุโรปกล้าเปิดสงคราม

การเจรจาเพื่อยุติสงครามในยูเครนระหว่างอเมริกากับรัสเซียไร้ความคืบหน้า เครมลินชี้ตกลงกันไม่ได้เรื่องดินแดน ด้านยุโรป-เคียฟกล่าวหาผู้นำรัสเซียเสแสร้งสนับสนุนสันติภาพ ขณะที่ปูตินเตือนพร้อมตอบโต้และบดขยี้มหาอำนาจยุโรปหากเปิดสงครามกับมอสโก
ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน พบกับ สตีฟ วิตคอฟฟ์ ผู้แทนพิเศษของสหรัฐฯ และจาเรด คุชเนอร์ บุตรเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ทำเนียบเครมลินในกรุงมอสโก และเจรจากันยาวนาน 5 ชั่วโมง ตั้งแต่ช่วงบ่ายจนกระทั่งถึงตอนดึกเมื่อวันอังคาร (2 ธ.ค.) เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อเสนอสันติภาพในยูเครนของสหรัฐฯ ฉบับปรับปรุงใหม่ภายหลังวอชิงตันนำเอาแผน 28 ข้อฉบับเดิมของสหรัฐฯ ไปหารือกับฝ่ายยูเครนและพวกชาติพันธมิตรยุโรปที่หนุนหลังเคียฟแล้ว
ทั้งรัสเซียและสหรัฐฯตกลงว่า จะไม่เปิดเผยสาระสำคัญของการเจรจาที่เครมลินครั้งนี้ กระนั้น ยูริ อูชาคอฟ ที่ปรึกษาอาวุโสของปูติน ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวภายหลังการประชุมว่า ยังไม่มีการตกลงกันเกี่ยวกับการที่เคียฟจะต้องยอมดินแดนบางส่วนในยูเครนที่รัสเซียยึดครองตั้งแต่เริ่มต้นสงครามในเดือนก.พ. 2022 ดังนั้นจึงเท่ากับว่า วิกฤตนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไข
อูชาคอฟเสริมว่า ในการหารือคราวนี้ แผนการเริ่มแรกของอเมริกาได้ถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ซึ่งบางประเด็นรัสเซียอาจเห็นด้วย ทว่าขณะเดียวกัน ปูตินก็ได้แสดงจุดยืนสำคัญซึ่งอาจขัดแย้งกับข้อเสนอบางข้อของอเมริกา
ทั้งนี้ มีรายงานว่าผู้นำรัสเซียต้องการให้เคียฟสละดินแดนที่มอสโกอ้างว่าเป็นของตนเอง โดยเฉพาะแหลมไครเมีย และภูมิภาคดอนบาส นอกจากนั้นเครมลินยังคัดค้านแผนการส่งกองกำลังยุโรปไปยังยูเครนเพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์การหยุดยิง
อูชาคอฟ ระบุว่า การหารือค่อนข้างเป็นประโยชน์ สร้างสรรค์ และมีสาระ แม้กรอบข้อเสนอสันติภาพของอเมริกานี้ มีบางส่วนไม่ตรงกับเป้าหมายของรัสเซียและจะต้องหารือกันต่อไปก็ตาม
ทางด้านทรัมป์นั้นออกตัวแต่แรกแล้วว่า การยุติสงครามในยูเครนที่ดำเนินมาเกือบ 4 ปีไม่ใช่เรื่องง่าย
อย่างไรก็ดี มาร์โค รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์ นิวส์ที่ออกอากาศเมื่อคืนวันอังคารว่า การเจรจากับรัสเซียมีความคืบหน้าบางอย่าง ทว่า ไม่มีข้อมูลชัดเจนว่า การสัมภาษณ์ของรูบิโอนี้บันทึกเทปเมื่อใด
ปูตินส่งสัญญาณแข็งกร้าว ไม่นานนักก่อนเริ่มประชุมกับทีมเจรจาของอเมริกา โดยบอกว่า เมืองโปรครอฟสก์ ซึ่งเป็นฮับคมนาคมสำคัญมากในแคว้นโดเนตสก์ ทางภาคตะวันออกของยูเครน ซึ่งกองทัพรัสเซียอ้างว่าเพิ่งยึดครองได้อย่างสมบูรณ์ เป็นที่มั่นที่ดีในการจัดการภารกิจที่กำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครน
นอกจากนั้นเมื่อถูกผู้สื่อข่าวถามเรื่องที่ปีเตอร์ ซิยาร์โต รัฐมนตรีต่างประเทศฮังการี ตั้งข้อสังเกตว่า ยุโรปทำท่าเตรียมพร้อมทำสงครามกับรัสเซีย ปูตินก็ตอบว่า แม้รัสเซียไม่ต้องการทำสงครามกับยุโรป แต่ถ้ายุโรปต้องการและเริ่มต้นเปิดศึก รัสเซียก็พร้อมรบและสงครามจะจบลงอย่างรวดเร็วโดยที่ยุโรปจะไม่เหลือแม้แต่ตัวแทนมาเจรจาสันติภาพกับรัสเซีย
ปูตินสำทับว่า สงครามในยูเครนไม่ใช่สงครามเต็มรูปแบบ และรัสเซียดำเนินการด้วยความแม่นยำอย่างยิ่ง ซึ่งจะไม่เกิดขึ้นหากรัสเซียต้องเผชิญหน้าโดยตรงกับมหาอำนาจยุโรป
ประมุขเครมลินยังกล่าวหาว่า ยุโรปพยายามบ่อนทำลายความพยายามในการยุติสงครามของทรัมป์ด้วยการผลักดันข้อเสนอที่รู้ดีว่า มอสโก “ยอมรับไม่ได้เด็ดขาด” เพื่อที่จะโยนความผิดว่า รัสเซียไม่ต้องการสันติภาพ รวมทั้งยังโจมตีว่า ยุโรปกันตัวเองจากการเจรจาสันติภาพ ด้วยการตัดขาดการสื่อสารกับรัสเซีย
ทางด้านยูเครนและยุโรปกล่าวหาปูตินว่า เสแสร้งสนใจความพยายามสร้างสันติภาพ
อันดรี ซีบีฮา รัฐมนตรีต่างประเทศยูเครน เรียกร้องให้ผู้นำรัสเซียเลิกถ่วงเวลานานาชาติ
มาร์กุส ซักห์นา รัฐมนตรีต่างประเทศเอสโทเนีย ที่เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ที่บรัสเซลส์เมื่อวันพุธ (3) ก็กล่าวว่า รัสเซียยังคงเดินหน้าโจมตีในสนามรบ ซึ่งเห็นได้ชัดว่า ปูตินไม่ได้ต้องการสันติภาพไม่ว่ารูปแบบใด
ด้าน มาร์ก รึตเตอ เลขาธิการนาโต ให้คำมั่นว่า พันธมิตรนาโตจะส่งความช่วยเหลือทางทหารให้ยูเครนเพื่อกดดันมอสโกอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน แคนาดา เยอรมนี โปแลนด์ และเนเธอร์แลนด์ ประกาศอัดฉีดเงินเพิ่มหลายร้อยล้านดอลลาร์เพื่อสั่งซื้ออาวุธจากอเมริกาไปมอบให้เคียฟ
ทั้งนี้ เมื่อเดือนส.ค. พันธมิตรยุโรปในนาโตได้เริ่มจัดซื้ออาวุธของอเมริกาให้แก่ยูเครนภายใต้ข้อตกลงทางการเงินที่เรียกว่า รายการความต้องการเร่งด่วนของยูเครน (พียูอาร์แอล)
