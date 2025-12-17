ซัมซุง เตรียมเปิดทีวี Micro RGB รุ่นใหม่ตั้งแต่ 55 - 115 นิ้ว

ซัมซุง เตรียมเปิดตัวไลน์อัปทีวี Micro RGB รุ่นใหม่ในปี 2026 เดินหน้ายกระดับมาตรฐานความบันเทิงภายในบ้านสู่ความพรีเมียมขั้นสุด ชูจุดเด่นด้วยขนาดหน้าจอที่หลากหลายครอบคลุมตั้งแต่ 55 ถึง 115 นิ้ว พร้อมอัดแน่นด้วยเทคโนโลยี AI และระบบเสียงมิติใหม่
โดยไลน์อัปใหม่นี้ถือเป็นก้าวสำคัญของวิวัฒนาการเทคโนโลยีจอภาพ Micro RGB ที่ต่อยอดความสำเร็จจากรุ่น 115 นิ้วในปี 2025 โดยครั้งนี้ซัมซุงมุ่งเน้นการขยายตลาดสู่กลุ่มผู้ใช้งานที่กว้างขึ้น ด้วยการเพิ่มทางเลือกขนาดหน้าจอที่หลากหลาย ได้แก่ 55, 65, 75, 85, 100 และ 115 นิ้ว เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่หรือพื้นที่จำกัด
ฮุน ลี รองประธานบริหาร กลุ่มธุรกิจ Visual Display (VD) บริษัท ซัมซุง อิเลคทรอนิคส์ กล่าวว่า ด้วยเทคโนโลยีทำให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ Micro RGB ของซัมซุงมอบการแสดงสีสันที่สดใสและคมชัด ช่วยให้การรับชมภาพยนตร์ กีฬา และรายการโทรทัศน์ สามารถถ่ายทอดอารมณ์และความสมจริงได้อย่างเต็มอรรถรส
“การขยายไลน์อัปในปี 2026 คือการสร้างหมวดหมู่พรีเมียมกลุ่มใหม่ ที่พร้อมตอบโจทย์ทุกพื้นที่อยู่อาศัยยุคใหม่ โดยยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานคุณภาพสูงสุดตามแบบฉบับของซัมซุง”
สำหรับเทคโนโลยีMicro RGB รุ่นใหม่ทุกรุ่น ถูกออกแบบด้วยวิศวกรรมความแม่นยำสูง โดยใช้โครงสร้างจอภาพแบบใช้หลอด LED สีแดง เขียว และน้ำเงิน ที่มีขนาดเล็กกว่า 100 ไมครอน ซึ่งเปล่งแสงได้อิสระ มอบการควบคุมแสงที่แม่นยำเป็นพิเศษ
ประมวลผลด้วย AI Engine Pro ขุมพลังชิปเซ็ต AI เจเนอเรชันใหม่ ผสานการทำงานกับฟีเจอร์ 4K AI Upscaling Pro และ AI Motion Enhancer Pro ช่วยปรับความสว่าง ความคมชัด และทำให้ภาพเคลื่อนไหวลื่นไหลสมจริงแบบเรียลไทม์
ขณะเดียวกัน ยังมีเทคโนโลยี Micro RGB Precision Color 100 ได้รับการรับรองจาก VDE ว่าแสดงขอบเขตสีได้ครบ 100% ตามมาตรฐาน BT.2020 ให้เฉดสีที่แม่นยำและเจิดจรัสเสมือนตาเห็น พร้อมเทคโนโลยีลดแสงสะท้อนช่วยให้รับชมภาพได้คมชัดแม้ในสภาพแสงจ้า
นอกจากนี้ ซัมซุงยังยกระดับประสบการณ์การใช้งานและระบบเสียงให้น่าประทับใจยิ่งขึ้น ทั้ง Vision AI Companion แพลตฟอร์มมัลติเอเจนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย Large Language Model (LLM) ช่วยให้ผู้ใช้สนทนาโต้ตอบกับ Bixby ได้อย่างเป็นธรรมชาติ รองรับฟีเจอร์ล้ำสมัยอย่าง Live Translate (แปลภาษาแนะนำ), Generative Wallpaper และ Perplexity
พร้อมระบบเสียง Eclipsa Audio ครั้งแรกกับระบบเสียงเชิงพื้นที่รูปแบบใหม่ มอบประสบการณ์เสียง 3 มิติสุดดื่มด่ำ และยังรองรับ Dolby Atmos, Adaptive Sound Pro และ Q-Symphony ที่ทำงานร่วมกับซาวด์บาร์ของซัมซุงได้อย่างลงตัว
ทั้งนี้ ซัมซุงเตรียมเผยโฉมไลน์อัป Micro RGB รุ่นใหม่ทั้งหมดนี้อย่างเป็นทางการ ภายในงาน The First Look (CES 2026) ณ เมืองลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 6–9 มกราคม 2026 นี้ เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมจอภาพระดับอัลตร้าพรีเมียมของโลก