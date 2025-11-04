xs
ยามาฮ่าส่ง “FAZZIO Hybrid” ร่วมเปิดตัวแคมเปญใหญ่ “เชียร์เจ้าซีเกมส์ รับโชคแจก 35 ล้าน” ร่วมกับพันธมิตรเอกชนชั้นนำคับคั่ง

แคมเปญ “เชียร์เจ้าซีเกมส์ รับโชคแจก 35 ล้าน” ลุ้นนักกีฬาไทยซีเกมส์เดือนธันวาคมนี้
นายภาณุพล กิตติคำรณ ผู้จัดการใหญ่ด้านการค้า และ นายจิรภัทร สายเพชร ผู้จัดการทั่วไปส่วนสื่อสารการตลาดและส่งเสริมการตลาด บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมถ่ายภาพกับ นายวราวุธ เจนธนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ้นส์ มอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ นายคงกฤช ล้อเลิศรัตนะ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจการตลาด ช้อปปี้ (ประเทศไทย) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ในงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ “เชียร์เจ้าซีเกมส์ รับโชคแจก 35 ล้าน” ณ Next Tech Stage ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อเร็วๆ นี้

แคมเปญ “เชียร์เจ้าซีเกมส์ รับโชคแจก 35 ล้าน” จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และพันธมิตรภาคเอกชน นำโดย Zense More และ Shopee เชิญชวนคนไทยทั่วประเทศร่วมส่งแรงเชียร์ และกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พร้อมลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 35 ล้านบาท จากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ อาทิ รถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า FAZZIO Hybrid, ทองคำ รวมมูลค่า 15 ล้านบาท และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมกิจกรรมได้ง่ายๆ ผ่านทางแอปพลิเคชัน Shopee ดังนี้

1. เข้าแอป Shopee แล้วกดปุ่ม SEA GAMES
2. เลือกซื้อ e-Wallpaper ของประเทศที่ต้องการเชียร์ (ราคา 10 บาท)
3. การซื้อ 1 ครั้ง เท่ากับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล
4. ลุ้นจับรางวัลทองทุกสัปดาห์ และรางวัลใหญ่ในเดือนมกราคม 2569
6. ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม 2568

สำหรับการเข้าร่วมแคมเปญในครั้งนี้ ยามาฮ่ายังคงตอกย้ำบทบาทของแบรนด์ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมยานยนต์ที่สนับสนุนวงการกีฬาไทยมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งต่อพลังแห่งความสนุกและความมั่นใจให้กับคนรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิด “FAZZIO Hybrid – Ride Your Unique Style” ซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์ของผู้ขับขี่ที่กล้าแสดงตัวตนในแบบเฉพาะตัว

FAZZIO Hybrid เป็นรถจักรยานยนต์สไตล์โมเดิร์นที่ผสานเทคโนโลยีไฮบริดเข้ากับดีไซน์ล้ำสมัย ให้ทั้งความประหยัดและสมรรถนะในการขับขี่ที่คล่องตัว เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ชอบความแตกต่าง มีพลัง และพร้อมเคลื่อนไหวสู่ทุกเป้าหมาย เช่นเดียวกับจิตวิญญาณของนักกีฬาทีมชาติไทยในเวทีซีเกมส์

ยามาฮ่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ “เชียร์เจ้าซีเกมส์ รับโชคแจก 35 ล้าน” เพื่อร่วมส่งแรงใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทย และสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยทุกคนร่วมเชียร์และเคลื่อนไหวไปพร้อมกันในสไตล์ของตนเอง

#FazzioHybrid #Yamaha #ยามาฮ่า #FAZZIOขี่สนุกสุดยูนีค #FAZZIO #FAZZIOดิวะ #Scooterใหม่ #FAZZIO2025 #ซีเกมส์ #อาเซียนพาราเกมส์ #เชียร์เจ้าซีเกมส์

นายภาณุพล กิตติคำรณ ผู้จัดการใหญ่ด้านการค้า บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด



รางวัลรถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า FAZZIO Hybrid



งานเปิดตัวมีขึ้น ณ Next Tech Stage ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อเร็วๆ นี้
