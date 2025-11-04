เซ้นส์ มอร์ - ช้อปปี้ - SAT เปิดแคมเปญ “เชียร์เจ้าซีเกมส์ รับโชคแจก 35 ล้าน

ZENSE MORE (เซ้นส์ มอร์) ผนึก Shopee(Thailand) (ช้อปปี้ ประเทศไทย) เปิดตัวแคมเปญ “เชียร์เจ้าซีเกมส์ รับโชคแจก 35 ล้าน” ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม 2568 เพื่อปลุกกระแส และสร้างพลังในการเชียร์กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ให้กระหึ่ม ภายใต้กลยุทธ์ “Sportainmerce” คือ การรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของ Sport Entertainment และ Commerce เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อผลักดันกระแสการเชียร์ การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาแห่งกลุ่มประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับการแข่งขัน 50 ชนิดกีฬา ที่มีจำนวนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 10,000 คน ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ที่กรุงเทพฯ - ชลบุรี – สงขลา ให้สนุก ชวนติดตามมากขึ้น
ในงานดังกล่าว มีผู้บริหาร พันธมิตรทางธุรกิจ ศิลปินดาราแถวหน้าของวงการบันเทิงไทย รวมถึงนักกีฬาทีมชาติไทย อาทิ “กิ๊ฟ” วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ อดีตนักกีฬาวอลเลย์บอล ทีมชาติไทย, “นิกกี้” ณฉัตร จันทพันธ์, “แจ็ค” เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์, “มาร์ค” ภาคิน คุณาอนุวิทย์ และ”โอม“ ฐิภากร ฐิตะฐาน ร่วมงานคับคั่ง ซึ่งแคมเปญ “เชียร์เจ้าซีเกมส์ รับโชคแจก 35 ล้าน” เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ “Sportainment” ของบริษัทฯ
นายวราวุธ เจนธนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ้นส์ มอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “แคมเปญ “เชียร์เจ้าซีเกมส์ รับโชคแจก 35 ล้าน” เกิดจากจุดเริ่มต้นที่ประเทศไทย ได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 หลังจากไม่ได้เป็นเจ้าภาพมานานกว่า 18 ปี โดยครั้งล่าสุดเป็นเจ้าภาพ เมื่อปี 2007(2550) ที่ผ่านมา ตนในฐานะคนไทย จึงอยากเป็นแรงใจ และสร้างพลังการเชียร์กีฬาซีเกมส์ในครั้งนี้ให้ยิ่งใหญ่ ครั้งนี้ ZENSE MORE ได้รับสิทธิ์จากการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) หรือ SAT ให้ดูแลการแคมเปญการตลาด เพื่อผลักดันกระแสของกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ให้สนุก และชวนติดตามมากขึ้น
นายวราวุธ เผยอีกว่า เพื่อสร้างพลังในการเชียร์ประเทศที่เข้าแข่งขันให้เป็นเจ้าซีเกมส์ เราจึงใช้กลยุทธ์ “Sportainment” ในการรวมเอากีฬาที่มีความสนุกสนานมาผสานกับความสนุกในรูปแบบอื่นๆ เสริมเข้าไป ด้วยการเปิดให้ลูกค้าแฟนกีฬาทั้งคนไทยและชาวต่างชาติสามารถซื้อ E-Wallpaper 11 ลาย จาก 11 ประเทศผู้เข้าแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ผ่าน Application และ Website ของ Shopee เพื่อร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาแต่ละประเทศในการเป็นเจ้ากีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 โดยทุกการซื้อ E-Wallpaper 1 ลาย (10 บาท) จะได้รับ 1 สิทธิ์ต่อคน ร่วมรับของรางวัลต่างๆ มากมายจำนวน 459 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 35 ล้านบาท โดยทุกการซื้อ E-Wallpaper สามารถซื้อได้โดย ไม่จำกัดจำนวนลาย ไม่จำกัดจำนวนประเทศ และไม่จำกัดจำนวนการสั่งซื้อ ยิ่งซื้อมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก และทุกการซื้อ E-Wallpaper จะรวบรวม เพื่อจับรางวัล ทองคำมูลค่า 1 ล้านบาททุกสัปดาห์ และยังมีสิทธิ์รับรางวัลใหญ่ในครั้งสุดท้าย มูลค่ารวมสูงสุดกว่า 30 ล้านบาท รวมมูลค่าตลอดแคมเปญ กว่า 35 ล้านบาท
นายวราวุธ กล่าวทิ้งท้ายว่า “แคมเปญเชียร์เจ้าซีเกมส์ รับโชคแจก 35 ล้าน” ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีจำนวนมูลค่ารางวัลรวมสูงสุดกว่า 35 ล้านบาท และยังเป็นประวัติศาสตร์ การร่วมเชียร์กีฬาครั้งแรก ที่มีการร่วมเชียร์ผ่านระบบ E-commerce ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ZENSE MORE และ Shopee ซึ่งถือ เป็นการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ ของ Sport Entertainment และ Commerce เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งนี้ ผู้ชมร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ ร่วมให้กำลังใจนักกีฬา ในการเป็นเจ้ากีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ปี 2025 มากยิ่งขึ้น