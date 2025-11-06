เซ้นส์ มอร์ - ช้อปปี้ แท็กทีม! ชวนเชียร์กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 เปิดตัวแคมเปญ เชียร์เจ้าซีเกมส์ รับโชคแจก 35 ล้าน นิกกี้ ณฉัตร - แจ็ค เฉลิมพล ไม่พลาดร่วมสร้างพลังเชียร์

เวียนมาบรรจบอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาซีเกมส์ การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 33 โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ที่กรุงเทพฯ - ชลบุรี - สงขลา งานนี้ ZENSE MORE(เซ้นส์ มอร์) จับมือกับ Shopee (Thailand) (ช้อปปี้ (ประเทศไทย)) เปิดตัวแคมเปญ ‘เชียร์เจ้าซีเกมส์ รับโชคแจก 35 ล้าน’ เพื่อปลุกกระแสและสร้างพลังการเชียร์ให้กระหึ่ม ภายใต้กลยุทธ์ ‘Sportainmerce’ นั่นคือ การรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของ Sport Entertainment และ Commerce เข้าไว้ด้วยกัน
แคมเปญ ‘เชียร์เจ้าซีเกมส์ รับโชคแจก 35 ล้าน’ จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ณ Next Tech Stage ชั้น 4 สยามพารากอน โดยมีผู้บริหาร พันธมิตรทางธุรกิจ ศิลปินดาราแถวหน้าของวงการบันเทิงไทย รวมถึงนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมงานคับคั่ง อาทิ นิกกี้ ณฉัตร, จันทพันธ์, แจ็ค เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์, มาร์ค ภาคิน คุณาอนุวิทย์, โอม ฐิภากร ฐิตะฐาน ร่วมด้วย กิ๊ฟ วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ อดีตนักกีฬาวอลเลย์บอล ทีมชาติไทย
สองซี้ นิกกี้ ณฉัตร - แจ็ค เฉลิมพล กล่าวถึงความรู้สึกในการร่วมงานเปิดตัวแคมเปญ ‘เชียร์เจ้าซีเกมส์ รับโชคแจก 35 ล้าน’ ครั้งนี้ว่า “ต้องบอกว่าเป็นแคมเปญที่คนไทยทุกคนต้องห้ามพลาดเลยครับ นอกจากจะได้เชียร์นักกีฬาแล้ว คุณอาจจะได้เป็น 1 ในผู้โชคดี รับโชคอีกด้วย ซึ่งผมทราบจากผู้บริหารว่าแคมเปญเชียร์เจ้าซีเกมส์ รับโชคแจก 35 ล้านครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีจำนวนมูลค่ารางวัลรวมสูงสุดกว่า 35 ล้านบาทเลยทีเดียว และยังเป็นประวัติศาสตร์ การเชียร์กีฬาครั้งแรก ที่มีการร่วมเชียร์ผ่านระบบ E-commerce ด้วย น่าสนใจมากๆครับ”
แคมเปญ ‘เชียร์เจ้าซีเกมส์ รับโชคแจก 35 ล้าน’ หวังปลุกกระแสคนไทย และแฟนกีฬาทั่วโลกซื้อ ร่วมเชียร์กีฬา และร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาแต่ละประเทศ เป็นเจ้าซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ผ่านการซื้อ E-Wallpaper 11 ลาย จาก 11 ประเทศผู้เข้าแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ผ่าน Application และ Website ของ Shopee ในช่วงระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2568 โดยทุกการซื้อ E-Wallpaper 1 ลาย (10 บาท) จะได้รับ 1 สิทธิ์ต่อคน ซึ่งสามารถซื้อโดยไม่จำกัดจำนวนลาย ไม่จำกัดจำนวนประเทศ และไม่จำกัดจำนวนการสั่งซื้อ ยิ่งซื้อมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก เพื่อรับโชคของรางวัลต่างๆ รวมมูลค่ากว่า 35 ล้านบาท
แคมเปญ ‘เชียร์เจ้าซีเกมส์ รับโชคแจก 35 ล้าน ถือเป็น “ครั้งแรกของประวัติศาสตร์”การเชียร์กีฬาที่ผนึกกำลังระหว่าง Sport และ E-commerce เข้าด้วยกัน และถือเป็น “ครั้งแรกของประเทศไทยที่มีรางวัลมูลค่ารวมสูงสุด”
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ปี 2025 หรือ ‘33 rd SEA GAMES THAILAND 2025’ มหกรรมกีฬาแห่งกลุ่มประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับการแข่งขัน 50 ชนิดกีฬา ที่มีจำนวนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 10,000 คน ระหว่างวันที่ 9 - 20 ธันวาคม 2568 ที่กรุงเทพฯ - ชลบุรี – สงขลา