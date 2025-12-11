12.12 ช้อป Lazada รับสิทธิ์ Gemini AI Pro ฟรี 3 เดือน

Google ประเทศไทย ร่วมกับ Lazada ประเทศไทย มอบประสบการณ์ให้เหล่านักช้อปสนุกว่าเดิม ในช่วงเทศกาลแห่งการช้อปปิ้ง “12.12” เปลี่ยนจากการช้อปอย่างเดียวมาสร้างสรรค์ภาพไวรัลในสไตล์ของตัวเองไปพร้อมกัน
โดย Google และ Lazada ได้เปิดตัว Google Gemini Store บน LazMall ซึ่งทำหน้าที่เป็นแกลเลอรีที่ได้รวบรวมพรอมต์ให้ Nano Banana สร้างภาพบน Gemini โดยเฉพาะ
สำหรับขั้นตอนการร่วมสนุกง่ายๆ เพียง กดเข้าแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ Lazada ค้นหา “Google Gemini Store” หรือเข้าผ่าน www.lazada.co.th/shop/google-gemini และเลือกรูปที่ชอบสแกนคิวอาร์โค้ดที่อยู่ในรูปภาพสินค้า เพื่อสร้างรูปภาพบน Gemini ได้ทันที
หลังจากสร้างรูปสุดครีเอทของคุณ เพียงแค่เข้ามาแชทกับร้าน Google Gemini Store บน LazMall
ก็สามารถรับ Gemini AI Pro ฟรี 3 เดือน โดยสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ (ข้อเสนอมีจำนวนจำกัด และจะมอบให้ตามลำดับก่อน–หลังจนกว่าของจะหมด)