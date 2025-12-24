กลาโหมกัมพูชากล่าวหา “สื่อไทย” บิดเบือนเอกสารเจรจาชายแดน อ้างแปลผิด-สื่อสารคลาดเคลื่อน

พลเอกเตีย เซียฮา รัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชา โพสต์กล่าวหาสื่อไทยเผยแพร่หนังสือทางการเกี่ยวกับการเจรจาชายแดนไทย–กัมพูชา ระบุมีการบิดเบือนความหมายจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ พร้อมตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือของการนำเสนอข่าว
วันนี้ (24 ธ.ค.) เพจ“Tea Seiha” เพจทางการและบัญชีโซเชียลฯ ของ “พลเอกเตีย เซียฮา” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ได้เผยแพร่ข้อความตอบโต้กรณีสื่อไทยบางสำนักนำเอกสารทางการที่ส่งถึงฝ่ายไทยไปเผยแพร่ในลักษณะคล้าย “เอกสารหลุด” พร้อมระบุว่ามีการแปลและตีความเนื้อหาคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง
พลเอก เตีย เซียฮา ระบุว่า “เอกสารดังกล่าวเป็นหนังสือทางการที่เกี่ยวข้องกับกรอบการหารือของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) และกระบวนการทางการทูตในระดับอาเซียน แต่สื่อไทยบางแห่งกลับนำเสนอเนื้อหาในทิศทางที่ผิดจากเจตนารมณ์เดิม ส่งผลให้ประชาชนเข้าใจสถานการณ์คลาดเคลื่อน
พร้อมกันนี้ยังตั้งข้อสังเกตว่า ในยุคปัจจุบันมีเครื่องมือแปลภาษาอัตโนมัติจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น Google Translate, ChatGPT หรือ Gemini ซึ่งสามารถช่วยตรวจสอบความหมายเบื้องต้นได้ หากมีการนำเสนอข่าวอย่างรอบคอบ ย่อมไม่ควรเกิดความผิดพลาดในสาระสำคัญของเอกสาร
ตอนท้ายของข้อความ พลเอก เตีย เซียฮา ได้กล่าวเชิงเสียดสีสื่อไทยว่า “จากที่เคยสงสัยมานาน ตอนนี้ไม่สงสัยแล้ว” ซึ่งถูกมองว่าเป็นการตั้งคำถามต่อมาตรฐานและความน่าเชื่อถือของการรายงานข่าวด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวยังคงถูกจับตาอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางความอ่อนไหวของสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา และบทบาทของสื่อมวลชนในการสื่อสารข้อมูลต่อสาธารณชน