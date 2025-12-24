“ปรัก สุคน” อ้างกัมพูชาต้องการหยุดยิงทันที ยุติความสูญเสียของทั้งสองฝ่าย พร้อมเปิดทางประเทศที่สามช่วยไกล่เกลี่ย

รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา เปิดแถลงที่สนามบินเตโช หลังกลับจากมาเลเซีย ย้ำสิ่งที่กัมพูชาต้องการคือยุติการสู้รบ และหันกลับสู่โต๊ะเจรจา ยุติความทุกข์ทรมานของประชาชนและการสูญเสียชีวิตของทั้งสองฝ่าย แม้ไทยยังไม่ตอบรับจะเดินหน้าทางการทูตต่อไป พร้อมรับการไกล่เกลี่ยจากภายนอก
วันที่ 23 ธ.ค. Kampuchea Thmey Daily รายงานว่า นายปรัก สุคน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา ได้แถลงต่อสื่อมวลชน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเตโช ภายหลังเดินทางกลับจากการเข้าร่วมการประชุมพิเศษรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ว่าด้วยปัญหาความขัดแย้งระหว่างกัมพูชาและไทย ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม
เขากล่าวว่า ท่ามกลางความขัดแย้งทางอาวุธกับประเทศไทยที่ยังคงยืดเยื้ออยู่ในขณะนี้ จุดยืนของกัมพูชาคือ ต้องการให้มีการยุติการสู้รบโดยทันที และหันกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาอีกครั้ง
นายปรัก สุคน ย้ำว่า “สิ่งที่เราต้องการคือการยุติการสู้รบ ยุติความทุกข์ทรมานของประชาชน การสูญเสียชีวิตทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นทหารหรือพลเรือน การบาดเจ็บ ความเสียหาย และการสูญเสียทรัพย์สิน” พร้อมเน้นย้ำถึงความประสงค์ของกัมพูชาที่ต้องการให้คู่ขัดแย้งหันกลับมาเจรจากันอีกครั้ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน และเพื่อรับประกันว่าประชาชนที่อพยพหนีภัยจากทั้งสองฝ่ายจะสามารถกลับคืนสู่ที่อยู่อาศัยของตนได้
เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าทางทหาร กัมพูชายังคงเลือกใช้แนวทางการทูต ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาย้ำว่า เป็นหนทางที่ดีที่สุดในการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกัมพูชาและไทยด้วยสันติวิธี เนื่องจากกัมพูชาไม่ประสงค์จะใช้กำลังทางทหารแต่อย่างใด
ตามคำกล่าวของนายปรัก สุคน กัมพูชาได้เตรียมความพร้อมที่จะเดินหน้าความพยายามทางการทูตต่อไป โดยจะใช้ทุกช่องทางทางการทูตที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นทวิภาคี พหุภาคี หรือแม้แต่การยอมรับความช่วยเหลือด้านการไกล่เกลี่ยจากภายนอก ซึ่งกัมพูชายินดีรับทั้งหมด
ทั้งนี้ นับตั้งแต่เกิดการปะทะทางอาวุธเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2025 เป็นต้นมา นายปรัก สุคน ระบุว่า ประเทศมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียน ได้ยื่นข้อเสนอถึง 3 ครั้ง และประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นายโดนัลด์ ทรัมป์ ได้เสนออีก 1 ครั้ง ให้กัมพูชาและไทยหันมาเคารพข้อตกลงหยุดยิง โดยกัมพูชาได้ตอบรับข้อเสนอเหล่านี้ในทันที แต่ในทางกลับกันกลับถูกฝ่ายไทยปฏิเสธ
อย่างไรก็ตาม นายปรัก สุคน ในฐานะผู้แทนกัมพูชา ได้ยื่นข้อเสนอ 3 ประการต่อที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในการประชุมพิเศษที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้แก่
1.เรียกร้องให้มีการหยุดการสู้รบโดยทันที
2.เรียกร้องให้กองกำลังทหารของทั้งสองฝ่ายถอนกลับไปประจำการยังที่ตั้งเดิม
3.ยืนยันให้มีการแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
พร้อมอ้างว่า ข้อเสนอของกัมพูชาได้รับการสนับสนุนจากที่ประชุมพิเศษดังกล่าว โดยอาเซียนได้เรียกร้องให้มีการหยุดยิงโดยทันที และให้หันกลับมาแสวงหาทางออกด้วยสันติวิธี อีกทั้งที่ประชุมยังเห็นชอบให้มีการจัดการประชุมระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศ กัมพูชา–ไทย ในวันที่ 24 ธันวาคม เพื่อหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงต่อไป