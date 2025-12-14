ทรัมป์กดดันไทย–กัมพูชา เคารพข้อตกลงหยุดยิง ขู่เอาผิดผู้เกี่ยวข้อง หวังยุติความรุนแรงชายแดน

14 ธันวาคม 2568 รายงานข่าวระบุว่า สถานการณ์ความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชายังคงเป็นประเด็นที่ประชาคมระหว่างประเทศจับตามองอย่างใกล้ชิด ภายหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา ได้โทรศัพท์หารือกับนายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรีไทย และนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เมื่อค่ำวันที่ 12 ธันวาคมที่ผ่านมา ก่อนที่ทรัมป์จะโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ระบุว่าผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องให้ยุติการสู้รบและกลับไปเคารพข้อตกลงสันติภาพ พร้อมแสดงท่าทีว่ากรณีทหารไทยเหยียบกับระเบิดเป็นอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม ถ้อยแถลงดังกล่าวได้ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคมไทย โดยรัฐบาลไทยยืนยันในเวลาต่อมาว่า ในการหารือกับผู้นำสหรัฐ ไม่มีการตกลงหยุดยิงแต่อย่างใด
.
แหล่งข่าวจากทำเนียบขาว ซึ่งถูกรายงานโดยสำนักข่าวรอยเตอร์ส ระบุว่า ประธานาธิบดีทรัมป์คาดหวังให้ทุกฝ่ายเคารพและปฏิบัติตามพันธกรณีที่ได้ให้ไว้ภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศอย่างครบถ้วน พร้อมย้ำว่าสหรัฐพร้อมดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม หากการกระทำใดนำไปสู่การละเมิดข้อตกลงหรือยกระดับความรุนแรง โดยมีเป้าหมายเพื่อหยุดยั้งการสังหารและสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาค
.
ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรีไทย ได้ออกมาย้ำจุดยืนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่า รัฐบาลไทยจะยังคงเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารต่อไป จนกว่าจะมั่นใจได้อย่างแท้จริงว่า ไม่มีภัคุยกคามใดหลงเหลืออยู่ต่ออธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนไทย พร้อมระบุว่า การปฏิบัติการของกองกำลังไทยที่เกิดขึ้น เป็นคำตอบที่ชัดเจนต่อสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ ท่ามกลางความไม่ตรงกันของข้อมูลระหว่างคำกล่าวของผู้นำสหรัฐกับคำยืนยันจากฝ่ายไทย
.
ในขณะเดียวกัน นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานอาเซียน ได้ออกมาเรียกร้องให้ทั้งไทยและกัมพูชาใช้ความยับยั้งชั่งใจสูงสุด ยุติการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ทุกรูปแบบ และหลีกเลี่ยงการใช้กำลังเพิ่มเติม โเดยสนอให้การหยุดการเคลื่อนกำลังและปฏิบัติการทางทหารมีผลตั้งแต่เวลา 22.00 น. ของวันที่ 13 ธันวาคม พร้อมเปิดเผยว่า ได้ขอให้มีการจัดส่งคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน นำโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดของมาเลเซีย ลงพื้นที่ชายแดนเพื่อประเมินสถานการณ์จริง โดยสหรัฐจะสนับสนุนข้อมูลผ่านระบบติดตามจากดาวเทียม เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในวันที่ 16 ธันวาคมนี้
.
ด้านนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา แสดท่งาทีผ่านเฟซบุ๊กว่า ยินดีรับข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และพร้อมพิจารณายุติการสู้รบตามกรอบการไกล่เกลี่ยของอาเซียน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายไทยยังคงย้ำว่า การหยุดยิงใดๆ จำเป็นต้องเกิดจากการเจรจาอย่างเป็นทางการก่อน โดยนายอนุทินให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์สว่า ยังไม่มีข้อตกลงใดเกี่ยวกับการหยุดยั้งปฏิบัติการ ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยระบุว่า ไทยพร้อมให้ความร่วมมือกับคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน แต่ไม่อาจประกาศหยุดยิงได้ในขณะที่การสู้รบยังดำเนินอยู่
.
รายงานระบุเพิ่มเติมว่า ตลอดแนวชายแดนไทย–กัมพูชาระยะทางกว่า 817 กิโลเมตร ได้เกิดการแลกเปลี่ยนการยิงอาวุธหนักหลายจุดตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ถือเป็นหนึ่งในเหตุปะทะที่รุนแรงที่สุด นับตั้งแต่การสู้รบยืดเยื้อเป็นเวลา 5 วันเมื่อเดือนกรกฎาคม แม้ผู้นำทั้งสองประเทศจะได้หารือกับผู้นำสหรัฐ และมีสัญญาณเชิงบวกจากการไกล่เกลี่ยของอาเซียน แต่จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม สถานการณ์ในพื้นที่ยังคงเปราะบาง และความไม่แน่นอนยังคงปกคลุมสมรภูมิชายแดนแห่งนี้