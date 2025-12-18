“บิ๊กเล็ก” แจงเหตุรบยืดเยื้อ กำลังทหารไทย-กัมพูชาใกล้เคียงกัน ไม่เร่งนำร่างทหารไทยออกจากเนิน 350 หวั่นสูญเสียเพิ่ม มีภาพในหัวอยู่ก่อนแล้ว

รมว.กลาโหม แจงยังไม่เร่งนำร่างทหารออกจากพื้นที่ปะทะ เนิน 350 หวั่นสูญเสียเพิ่ม แจงเหตุสู้รบยืดเยื้อ เพราะกำลังทหารไทย-กัมพูชาใกล้เคียงกัน ยอมรับไม่อยากให้ปะทะ มีภาพสูญเสียในหัวอยู่ก่อนแล้ว พยายามเจรจาแต่กัมพูชาไม่ตอบรับ รอบนี้เลยต้องเอาให้สุด ไม่ให้มาระรานเราอีก
วันนี้(18 ธ.ค.) พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ว่า ในฐานะผู้บังคับบัญชาได้ไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจทหาร รวมถึงประชาชนในพื้นที่ชายแดนเท่าที่จะทำได้ และไม่กระทบต่อการทำงานของกำลังพลที่อยู่แนวหน้า โดยเฉพาะในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ส่วนการที่ไปลงพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 ก็ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแนวหลัง และพูดคุยกับผู้บังคับบัญชา ที่กองกำลังบูรพา
ส่วนกรณีการนำร่างทหารไทยออกจากพื้นที่การสู้รบบริเวณเนิน 350 กองทัพมีความต้องการนำร่างกำลังพลกลับคืนมาอย่างยิ่ง แต่การเร่งรัดดำเนินการอาจทำให้กำลังพลที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมต้องเผชิญความเสี่ยงและอาจเกิดการสูญเสียเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ
พลเอก ณัฐพล กล่าวว่า ความยากลำบากของภารกิจดังกล่าวอยู่ที่ความรับผิดชอบต่อชีวิตของกำลังพลที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ พร้อมขอให้สังคมเข้าใจถึงข้อจำกัดและสถานการณ์ในพื้นที่ โดยย้ำว่าการเร่งรัดมากเกินไปอาจไม่ใช่ทางออกที่เหมาะสม
รมว.กลาโหม ระบุถึงสถานการณ์ความตึงเครียดกับกัมพูชาว่า ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมา จุดยืนของฝ่ายไทยคือไม่ต้องการให้เกิดการปะทะ เนื่องจากตระหนักดีว่าหากเกิดการสู้รบจะนำไปสู่การสูญเสีย ซึ่งเป็นภาพที่ตนเองคาดการณ์ไว้ตั้งแต่ต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกำลังของทั้งสองฝ่ายอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ย่อมทำให้การรบยืดเยื้อและเกิดความสูญเสียจำนวนมาก
“ก็ถึงบอกสื่อ รบครั้งนี้หนักหนากว่า การรบที่เร็วได้เปรียบเนี่ย เราต้องมีกำลังเหนือกว่ามากมาย กำลังเป็นต่อมากนะครับ แต่ครั้งนี้กำลังเราใกล้เคียงกันอ่ะ แล้วมันทำให้การรวมถึงยืดเยื้อ แล้วก็สูญเสียมาก” พลเอก ณัฐพล กล่าว
ในฐานะอดีตเจ้ากรมยุทธการ พลเอก ณัฐพล กล่าวว่า มีความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงผลที่จะตามมาหากเกิดการปะทะ จึงพยายามผลักดันแนวทางการเจรจาเพื่อหลีกเลี่ยงความรุนแรง แต่เมื่อการเจรจาไม่เป็นผลและเกิดการปะทะขึ้น ก็จำเป็นต้องดำเนินการตามสถานการณ์
“พอค่อยๆ ทำมาค่อยๆ ดำเนินมาตามขั้นตอนเจรจาแล้วไม่ได้ผล มาถึงปะทะกันแล้วก็ปะทะกันไปนะครับ ก็ขอเจรจาใหม่เพื่อยุติการสูญเสีย แต่กัมพูชานะเขาไม่ได้แสดงการตอบรับเลย ซึ่งพอครั้งนี้ เฟสที่ 3 เนี่ย พี่ไม่เอาแล้ว ก็คือ ปะทะกันเลยนะครับ ก็คือให้ถึงที่สุดจะได้แล้วก็ต้องให้ถึงที่สุด จนกระทั่งต่อไปไม่มาระรานเราได้อีก พลเอก ณัฐพล กล่าว
รมว.กลาโหม กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามขั้นตอน เพื่อให้กำลังพลและประชาชนเข้าใจถึงเหตุผลที่ในช่วงแรกอาจดูเหมือนการตอบโต้ไม่รุนแรง เนื่องจากต้องคำนึงถึงการลดการสูญเสียเป็นสำคัญ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน ภารกิจหลักคือการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติให้สำเร็จ
“วันนี้ต้องทำให้จบ ต้องปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติให้ได้ และต้องไม่ให้เขากลับมาระรานเราอีก” พลเอก ณัฐพล กล่าว พร้อมระบุว่า หากฝ่ายตรงข้ามถอนกำลังกลับไปเอง สถานการณ์ก็สามารถยุติลงได้ และถือเป็นจุดสิ้นสุดของความเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน