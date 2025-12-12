เข้าทางกัมพูชา!สื่อขเมรได้ทีอ้างความชอบธรรม หลังหัวหน้าฝ่ายค้าน'เท้ง'พูดกดดันรัฐบาลไทย

สื่อกัมพูชาได้ทีหยิบยกคำพูดของนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน มาตีแผ่สร้างความชอบธรรมแก่พนมเปญ ในกรณีที่ผู้นำพรรคฝ่ายค้านของไทยรายนี้เรียกร้องรัฐบาลระบุและวางกรอบให้ชัดว่าอะไรคือ "จุดจบ" ของสถานการณ์ความตึงเครียดตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทยที่ลุกลามบานปลายขึ้นเรื่อยๆ และเตือนว่าความคลุมเครือดังกล่าวเสี่ยงบ่อนทำลายทั้งยุทธศาสตร์ชาติและความน่าเชื่อถือในระดับสากล
เว็บไซต์ขแมร์ไทม์สรายงานว่าเมื่อวันพุธ(10ธ.ค.) นายณัฐพงษ์ กล่าวว่าไทยต้องรับประกันว่าจะไม่ถูกมองในฐานะผู้รุกราน แม้นว่ากองทัพดำเนินปฏิบัติการกำจัดภัยคุกคามจากกองกำลังกัมพูชา ขแมร์ไทม์สระบุว่าแม้นายณัฐพงษ์ยอมรับว่าปฏิบัติการป้องกันตนเองเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปกป้องดินแดนของไทย แต่เขาเน้นย้ำการฟื้นฟูเสถียรภาพเพื่อประชาชนในจังหวัดต่างๆตามแนวชายแดน ควรเป็นสิ่งที่รัฐบาลควรให้ความสำคัญในลำดับสูงสุด
ขแมร์ไทม์สระบุว่านายณัฐพงษ์ เรียกร้องให้ใช้แนวทางที่สมดุล ที่บูรณการความพร้อมด้านการทหารเข้ากับการทูต การสื่อสารอย่างมียุทธศาสตร์และประสานงานกับนานาชาติ "ไทยต้องฉายภาพความเข้มแข็งในการปกป้องอธิปไตย แต่ก็ต้องคงไว้ซึ่งการกดดันทางการทูตที่จำเป็นสำหรับดึงกัมพูชาเข้าสู่โต๊ะเจรจา
รายงานของขแมร์ไทม์ส ระบุต่อว่านายณัฐพงษ์ เตือนรัฐบาลเกี่ยวกับการส่งสารที่บ่งชี้เป็นนัย ช่องทางสำหรับการเจรจาหมดลงไปแล้ว โดยชี้ว่าถ้อยแถลงดังกล่าวอาจกัดเซาะความชอบธรรมของไทยในสายตาของประชาคมนานาชาติ เขาเน้นย้ำว่าการตอบโต้ทางทหารใดๆจำเป็นที่ต้องคงไว้ซึ่งความสมสัดส่วน มีเป้าหมายและระมัดระวังความปลอดภัยของพลเรือน
ในรายงานอ้างว่า นายณัฐพงษ์เน้นย้ำว่าประเด็นพิพาทเกี่ยวกับชายแดนยืดเยื้อมานานหลายทศวรรษ และเตือนต่อการใช้ความขัดแย้งใดๆที่ปะทุขึ้นในปัจจุบันเป็นเครื่องมือทางการเมือง เขาชี้ว่าทางออกในระยะยาว ในท้ายที่สุดแล้วก็คือการปักปันเขตแดนให้เสร็จสิ้น กระบวนการที่ดูเหมือนว่าคงไม่แล้วเสร็จภายในวาระการดำรงตำแหน่งของรัฐบาลหนึ่งๆ
ตามรายงานของขแมร์ไม์ส ระบุว่านายณัฐพงษ์ ชี้ด้วยว่านายกรัฐมตรีต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการดำเนินการและกำกับดูแลปฏิบัติการ และการตอบสนองระดับชาติในวงกว้าง พร้อมทั้งเน้นย้ำว่าไทยต้องรักษาความสมดุลระหว่างความอ่อนโยนและความเข้มแข็งด้วยความอดทนอดกลั้น ปกป้องอธิปไตยในขณะเดียวกันก็ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้สถานการณ์ลุกลามบานปลาย และออกแรงกดดันทางการทูตเพื่อรับประกันว่ากัมพูชาจะกลับสู่โต๊ะเจรจา
(ที่มา:ขแมร์ไทม์ส)