"แม็กกาแรต" สบช่องเทรนด์สุขภาพพุ่ง ส่ง "ข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ดสำหรับหุงต้ม" รุกตลาดซูเปอร์ฟู้ด ชูกลยุทธ์ Sport Marketing เจาะกลุ่มนักวิ่ง-คนรักสุขภาพในงานบางแสน 21

“แม็กกาแรต” กางแผนรุกตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ ปักธงส่ง "ข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ดสำหรับหุงต้ม" เจาะกลุ่มนักวิ่งและคนรักสุขภาพในงานวิ่งมาตรฐานโลก "บางแสน 21" มั่นใจคุณสมบัติของการเป็นซูเปอร์ฟู้ดโดยเฉพาะค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ ช่วยลดโคเลสเตอรอล อิ่มนาน จะครองใจกลุ่มเป้าหมายพร้อมตั้งเป้าชิงส่วนแบ่งตลาดข้าวโอ๊ตที่เติบโตต่อเนื่องปีละ 10-15%
นายกุลวัฒน์ สุนทราวรกุล กรรมการบริหาร บริษัท เจอาร์ เอฟ แอนด์ บี จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารภายใต้แบรนด์ “แม็กกาแรต” (McGarrett) กล่าวว่า เทรนด์อาหารเพื่อสุขภาพเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังการระบาดของโควิด-19 สืบเนื่องจากผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยเลือกรับประทานอาหารที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและป้องกันโรคในระยะยาว หนึ่งในอาหารเพื่อสุขภาพที่ได้รับความนิยมอย่างมาก คือ ข้าวโอ๊ต ซึ่งเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่มีราคาเข้าถึงง่าย จึงทำให้ตลาดผลิตภัณฑ์ข้าวโอ๊ตเติบโตอย่างก้าวกระโดดราว 200–300% ในช่วงโควิด-19
จากเทรนด์ดังกล่าว แม็กกาแรตเล็งเห็นว่าข้าวโอ๊ตไม่ได้เป็นเพียงอาหารเฉพาะกลุ่มอีกต่อไป แต่สามารถพัฒนาเป็นข้าวทางเลือกสำหรับการบริโภคในชีวิตประจำวันของคนไทยได้ จึงได้เปิดตัว “ข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ดสำหรับหุงต้ม” ขึ้น โดยล่าสุด แม็กกาแรตได้วางกลยุทธ์ Sport Marketing เพื่อเข้าถึงกลุ่มนักวิ่งและคนรักสุขภาพด้วยการเป็นผู้สนับสนุนการจัดงานวิ่งมาตรฐานโลก “บางแสน 21” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีคุณแมทธิว ดีน นักแสดงชื่อดังที่เป็นที่รู้จักในฐานะคนรักสุขภาพที่ชื่นชอบการวิ่ง มาร่วมกิจกรรมแจกข้าวกล่องที่ทำจากข้าวโอ๊ต เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้คุณสมบัติของข้าวโอ๊ตที่ให้พลังงานคงที่ ทำให้ร่างกายฟื้นตัวเร็ว และยังมีแม็กนีเซียมที่ช่วยลดการเป็นตะคริว ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้พิสูจน์ได้จากการที่นักกีฬามืออาชีพทั่วโลกนิยมรับประทานข้าวโอ๊ตเป็นหลัก
นอกจากงานบางแสน 21 แล้ว แม็กกาแรตยังใช้กลยุทธ์ Sport Marketing ด้วยการสนับสนุนกีฬาอื่น ๆ เช่น ทีมนักกีฬาจักรยาน รวมถึงงานวิ่งเครือโรงพยาบาล BDMS ที่จัดขึ้นในหลายจังหวัด เพื่อขยายฐานการรับรู้ในกลุ่มนักกีฬาและคนรักสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
ทางด้านโภชนาการ ข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ดสำหรับหุงต้มแม็กกาแรต ยังเหมาะกับผู้ที่ใส่ใจสุขภาพและปัญหาสุขภาพ ด้วยคุณสมบัติของการเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยใยอาหารสูงและมีเบต้ากลูแคนที่มีส่วนสำคัญในการลดระดับโคเลสเตอรอล อีกทั้งยังมีค่าดัชนีน้ำตาล (GI) ต่ำเพียง 42 จึงช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีกว่าข้าวกล้องที่มีค่า GI อยู่ที่ 54 ข้าวไรซ์เบอร์รี่มีค่า GI อยู่ที่ 64 และข้าวขาวที่มีค่า GI สูงถึง 92 นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงที่ช่วยสร้างกล้ามเนื้อและให้พลังงานที่สม่ำเสมอ พร้อมสารต้านอนุมูลอิสระ Avenanthramides ที่พบเฉพาะในข้าวโอ๊ต ที่ช่วยลดการอักเสบของหลอดเลือด
“ข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ดสำหรับหุงต้มแม็กกาแรตยังตอบโจทย์ Pain Point ของผู้บริโภคที่มองว่าอาหารเพื่อสุขภาพมักรับประทานยากหรือไม่อร่อย เพราะผลิตภัณฑ์ของเรามีรสชาติอร่อย สามารถนำไปทำข้าวสวย ข้าวต้ม เมนูจานเดียวแบบอาหารไทย และยังให้คุณค่าทางโภชนาการและความอิ่มท้องนานกว่าข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่ จึงเหมาะกับคนที่ต้องการคุมน้ำหนักด้วย” นายกุลวัฒน์ กล่าว
นายกุลวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการทำกิจกรรมโรดโชว์ในหลายพื้นที่ พบว่าผู้บริโภคให้การตอบรับดีมาก หลายคนได้ลองรับประทานแล้วเขารู้สึกว่ากินง่าย อร่อย จึงซื้อกลับไปรับประทานที่บ้าน และบอกต่อ ซึ่งสะท้อนว่าการสร้างประสบการณ์ตรงเป็นหัวใจสำคัญของการทำตลาดในช่วงนี้
สำหรับภาพรวมตลาด ปัจจุบันตลาดผลิตภัณฑ์ข้าวโอ๊ตในประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 800 ล้านบาท และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในอัตรา 10–15% ต่อปี สอดคล้องกับกระแสการดูแลสุขภาพและการมองหาข้าวทางเลือกของผู้บริโภค
“เราอยากให้ข้าวโอ๊ตเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนไทย เป็นข้าวที่สามารถรับประทานได้ทุกวัน เข้ากับอาหารไทย และช่วยดูแลสุขภาพในระยะยาว” นายกุลวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ McGarrett วางจำหน่ายที่TOPS, VILLA MARKET, GOURMET MARKET, LOTUS, BIG C, MAKRO, FOODLAND และซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางออนไลน์ทั้ง Lazada, Shopee และ TikTok สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ FB: mcgarrett.official