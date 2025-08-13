“KuCoin Thailand” จับมือ “Acai Story” เปิดแคมเปญ Health Is Wealth

KuCoin Thailand แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลที่ดำเนินการโดยบริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด (ERX Company Limited) และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประเทศไทย ได้ร่วมมือกับ Acai Story เปิดตัวแคมเปญ “Health Is Wealth” พร้อมแนะนำเมนูพิเศษ Kuku Green Bowl ที่มีจำหน่ายผ่าน Grab Food และที่ร้าน Acai Story ทุกสาขาทั่วกรุงเทพฯ
KuCoin Thailand ไม่ได้เป็นเพียงแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังเป็นแบรนด์ที่มีเป้าหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ เชื่อมต่อกับการใช้ชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่อย่างกลมกลืน
Acai Story คือ Superfood Cafe อันดับหนึ่งของประเทศไทย ที่เสิร์ฟเมนูอาคาอิโบลจากวัตถุดิบพรีเมียมที่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน ภารกิจของ Acai Story คือการส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าผ่านการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ โดยไม่ลดทอนรสชาติหรือคุณภาพของวัตถุดิบ และยังคงราคาที่เข้าถึงได้ง่าย อาคาอิโบลของ Acai Story มอบรสชาติที่อร่อยโดดเด่นและน่าจดจำ พร้อมสูตรที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
ความร่วมมือครั้งนี้ตอกย้ำความเชื่อหลักของเราว่า “สุขภาพ” และ “ความมั่งคั่ง” คือการลงทุนสองด้านที่สำคัญสำหรับลูกค้าของเรา โดยมีจำหน่ายที่ร้าน Acai Story พรีเมียมทั้ง 16 สาขา ตั้งแต่ EmSphere ถึง Central World และผ่านบริการส่ง Grab Food ประสบการณ์ซูเปอร์ฟู้ดลิมิเต็ดเอดิชันนี้จะเปลี่ยนทุกมื้อให้เป็นการลงทุน ทั้งเพื่อสุขภาพและอนาคตทางการเงินของคุณ
Kuku Green Bowl มีจำหน่ายที่ร้าน Acai Story ทุกสาขา และผ่าน Grab Food ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2025
รางวัลและสิทธิพิเศษจาก Kuku Green Bowl
ทุกถ้วย Kuku Green Bowl จะมาพร้อมคูปองที่มีรางวัล เมื่อสแกนคูปอง ผู้ใช้ใหม่ที่ทำการยืนยันตัวตน (KYC) เสร็จสมบูรณ์จะได้รับรางวัล 3 USDT (ประมาณ 100 บาท) และผู้ที่ทำการเทรดอย่างน้อย 30 USDT (ประมาณ 1,000 บาท) จะได้รับรางวัลเพิ่มอีก 3 USDT (ประมาณ 100 บาท) (เงื่อนไขและข้อกำหนดของแคมเปญเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)
เพียงซื้อจากร้านที่ร่วมรายการ ใช้คูปองลงทะเบียนผ่านแอป KuCoin Thailand และทำการยืนยันตัวตน (KYC) เพื่อปลดล็อกรางวัล สามารถดูรายละเอียดเต็มของแคมเปญได้ที่ Sky’s The Limit และ Sky Boost
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญและกิจกรรมได้ที่ KuCoin Thailand และดาวน์โหลดแอป KuCoin Thailand วันนี้
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญและกิจกรรมได้ที่ KuCoin Thailand
ติดตาม KuCoin Thailand
- Facebook: facebook.com/KuCoinThailand
- LINE Official Account: @KuCoinThailand
- X (formerly Twitter): x.com/KuCoinThailand
- Telegram: @KuCoinTH_Official
- Instagram: @kucointhailand
- Youtube: @Kucointhailand
- Tiktok: @kucointhailand
คำเตือน: คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้