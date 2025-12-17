จุฬาฯ-มหิดล ผนึกกำลังสร้างนวัตกรรมเวชสำอางจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ไทย ถ่ายทอดเทคโนโลยี "AnthoRice? Complex" เตรียมทดสอบทางคลินิกที่ศิริราช Q1/2569

คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศความสำเร็จจากความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ในการพัฒนา AnthoRice™ Complex นวัตกรรมเซรั่มบำรุงรากผมจากสารสกัดข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ไทย ผสานเทคโนโลยี StemAktiv® ที่ผ่านการวิจัยและตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ มุ่งแก้ปัญหาผมร่วงผมบางและผมขาวก่อนวัยที่ระดับกลไกเซลล์
ไฮไลท์สำคัญ
• พิธีลงนามสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่าง 2 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ให้แก่ บริษัท จุฬาฟาร์เทค จำกัด และ บริษัท ไทธนบุรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้นำออกสู่ตลาด
• งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ in vivo 38: 1767-1774 (2024)
• สารสกัดสมุนไพรไทย 5 ชนิด กระตุ้นยีนความเป็นสเต็มเซลล์ในรากผมได้สูงถึง 5-6 เท่า
• ข้าวไรซ์เบอร์รี่กระตุ้นการสร้างเมลานินผ่าน Dual-Pathway Melanogenesis
• เตรียมเข้าสู่การทดสอบทางคลินิกที่โรงพยาบาลศิริราช 24 สัปดาห์ เริ่ม Q1/2569
พิธีลงนามสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี
พิธีลงนามจัดขึ้น ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามเป็นพยาน
การค้นพบทางวิทยาศาสตร์
งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร in vivo 38: 1767-1774 (2024) พบว่า สารสกัดจากสมุนไพรไทย 5 ชนิด ได้แก่ อัญชัน มะขามป้อม มะกรูด ถั่วเหลือง และรางจืด สามารถกระตุ้นยีนความเป็นสเต็มเซลล์ (OCT4, NANOG, SOX2) ในเซลล์รากผมมนุษย์ได้สูงถึง 5-6 เท่า ผ่านเทคโนโลยี StemAktiv® ขณะที่สารสกัดข้าวไรซ์เบอร์รี่ซึ่งอุดมด้วย Anthocyanin สามารถกระตุ้นการสร้างเมลานินผ่าน 2 เส้นทางพร้อมกัน คือ SRC Pathway และ AKT/GSK3β/β-catenin Pathway นับเป็นแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาผมร่วงและผมขาวก่อนวัยที่ระดับเซลล์
ศ.ดร.ภก.ปิติ จันทร์วรโชติ, คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า "AnthoRice Complex เป็นการนำองค์ความรู้ด้านสเต็มเซลล์ของสมุนไพรไทยที่ได้วิจัยมานับสิบปี มาบูรณาการกับทรัพยากรไทยอย่างข้าวไรซ์เบอร์รี่ จนได้ผลทดสอบทางแล็ปปฏิบัติการอย่างน่าพึงพอใจ และเป็นที่น่าภูมิใจมากที่ในวันนี้เราได้ยกระดับงานวิจัยไปได้อีกขั้นอย่างเป็นระบบ กับการทดสอบทางคลินิก ณ โรงพยาบาลศิริราช"
"องค์ความรู้ด้านแอนโทไซยานินและชีววิทยาของเม็ดสี เป็นฐานสำคัญในการอธิบายศักยภาพของข้าวไรซ์เบอร์รี่ในมิติของสุขภาพเส้นผมอย่างเป็นระบบ ทำให้เราได้เห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของข้าวไทย ด้วยวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ และนี่จะเป็นต้นแบบของระบบนิเวศที่ยั่งยืน" ศ.ดร.พญ.อุไรวรรณ พานิช, ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าว
รศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง, ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า "การวิจัยทางคลินิกที่ศิริราชจะเป็นก้าวสำคัญในการพิสูจน์ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ AnthoRice™ ในอาสาสมัคร เราจะประเมินความหนาแน่นของเส้นผม การเปลี่ยนแปลงของสีผม และสุขภาพหนังศีรษะตลอด 24 สัปดาห์ สำหรับผู้ที่มีปัญหาผมบางหรือผมขาวก่อนวัย นี่อาจเป็นทางเลือกใหม่ที่มาจากงานวิจัยไทยอย่างแท้จริง"
ระบบนิเวศนวัตกรรม Farm-to-Follicle
AnthoRice™ Complex เป็นระบบนิเวศนวัตกรรมครบวงจรครั้งแรกของไทย เริ่มตั้งแต่เกษตรกรข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์กว่า 50 ครอบครัวในจังหวัดพิจิตร ผ่านการวิจัยและพัฒนาโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดล ควบคุมการผลิตโดยบริษัท จุฬาฟาร์เทค จำกัด ตามมาตรฐาน GMP และขับเคลื่อนสู่สังคมโดยบริษัท ไทธนบุรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เกี่ยวกับความร่วมมือ
AnthoRice™ Complex เป็นผลงานความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เซ็นสัญญาการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ บริษัท จุฬาฟาร์เทค จำกัด และ บริษัท ไทธนบุรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลด้านการตลาดและการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสู่การใช้จริง โครงการนี้มุ่งพัฒนานวัตกรรมเวชสำอางจากสารสกัดธรรมชาติของไทยสู่ตลาดโลก โดยยึดหลักความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม
"Rise Black by Black Rice" — คืนผมงอกดำจากพลังข้าวไทย