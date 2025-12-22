ด่วน! มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน รับสมัครผู้จัดการ-เลขานุการมูลนิธิ

มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ต้องการผู้ร่วมงานในตำแหน่งผู้จัดการมูลนิธิ และเลขานุการมูลนิธิ โดยมีลักษณะงาน และคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้
ผู้จัดการมูลนิธิ
ลักษณะงาน
-งานบริหารจัดการงานมูลนิธิ บริหารจัดการสํานักงาน งานบัญชีและการเงิน
-งานวางระบบองค์กร
-พัฒนาโครงการระดมทุน
-งานกิจกรรมนอกสถานที่
-สามารถทํางานภายใต้ความกดดันได้
-งานสื่อประชาสัมพันธ์ และบริหารจัดการสื่อออนไลน์
คุณสมบัติ
1.เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
2.วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบริหาร/การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ด้านงานบริหารจัดการ 5 ปีขึ้นไป
4.มีบุคลิกที่ดี และมีทักษะในการสื่อสาร
5.มีสามารถจัดวางระบบองค์กร
6.มีความสามารถบริหารจัดการงานโครงการ บริหารจัดการสํานักงานและบุคลากร งานบัญชีและการเงิน งานกฎหมาย งานกิจกรรมนอกสถานที่
7.มีความสามารถ พัฒนาโครงการเพื่อการระดมทุน
8.มีสามารถเขียนสื่อประชาสัมพันธ์และบริหารสื่อออนไลน์ได้
9.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถประสานงานทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความอดทน แก้ไขปัญหาในการทํางาน
10.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
11.สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
วันและเวลาทํางาน
วันจันทร์- วันเสาร์ เวลาทํางาน 8.30 น.- 17.30 น.
วันเสาร์ ทํางานตามความจําเป็นของงาน
อัตราเงินเดือน 40,000-45,000 บาท
เลขานุการมูลนิธิ
ลักษณะงาน
-เลขานุการประธานมูลนิธิ
-งานเอกสาร ทําจดหมายโต้ตอบ พิมพ์งาน
-รับผิดชอบการประชุมคณะกรรมการ
-จัดเตรียมวาระการประชุม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
-จดบันทึการประชุม พร้อมทั้งงานที่ต้องทํา และส่งผู้เกี่ยวข้อง
-มีความสามารถในการสื่อสารและรับเรื่องต่างๆ ได้
-สามารถทํางานภายใต้ความกดดันได้
-งานกิจกรรมนอกสถานที่
คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2.วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบริหาร/การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการ 3 ปีขึ้นไป
4.มีบุคลิกที่ดี และมีทักษะในการสื่อสาร
5.มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา กระตือรือร้นในการทํางาน
6.มีความสามารด้านงานเอกสาร ทําจดหมายโต้ตอบ พิมพ์งานต่างๆ และ
จัดการรายงานการประชุมได้
7.มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsort Word, Excel, PowerPoint
8.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถประสานงานทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความอดทน แก้ไขปัญหาในการทํางาน
9.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
10.สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
วันและเวลาทํางาน
วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลาทํางาน 8.30 น.– 17.30 น.
วันเสาร์ ทํางานตามความจําเป็นของงาน
อัตราเงินเดือน 20,000-25,000 บาท
ติดต่อสมัครได้ที่ มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน
อาคารบ้านพระอาทิตย์ 102/1 ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 02-6294488