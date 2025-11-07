ประมวลภาพ : คณะบุคคล หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมยินดีหนังสือพิมพ์ “ผู้จัดการรายวัน 360” ครบรอบ 35 ปี ก้าวสู่ปีที่ 36

ประมวลภาพ : คณะบุคคลภาครัฐและเอกชนเข้ามอบดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 35 ปี ก้าวสู่ปีที่ 36 “ผู้จัดการรายวัน 360” และสื่อในเครือ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
วันนี้ (7 พ.ย.) ที่บ้านพระอาทิตย์ น.ส.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นำทีมผู้บริหารพรรค และกลุ่มชาวไทยเชื้อสายมอญ เข้ามอบช่อดอกไม้แก่นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบ 78 ปี และครบรอบการก่อตั้งสื่อในเครือหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ครบรอบ 35 ปี ก้าวสู่ปีที่ 36
ขณะที่บรรยากาศที่อาคารบ้านเจ้าพระยา ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นายสุวิชชา เพียราษฎร์ บรรณาธิการบริหาร พร้อมด้วยบรรณาธิการไลฟ์สไตล์ และอื่นๆ ให้การต้อนรับบรรดาตัวแทนองค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เดินทางร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี ก้าวสู่ปีที่ 36 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน และสื่อในเครือ พร้อมมอบดอกไม้แสดงความยินดีตลอดทั้งวันอย่างไม่ขาดสา