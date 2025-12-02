“สนธิ” มอบเงินกองทุนไชย้งฯ 1 ล้านบาท หนุนแข้งหมอนทองฯโชว์ฟอร์มประทับใจบอล 7 สี

อาจารย์สกล เกลี้ยงประเสริฐ เฮดโค้ชทีมโรงเรียนหมอนทองวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา นำทีมนักฟุตบอล เข้าพบ นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งและเจ้าของสื่อในเครือผู้จัดการ เพื่อรับมอบเงินพิเศษ จากการสร้างเซอร์ไพรส์ คว้ารองแชมป์ ในศึกฟุตบอล 7 สี ประจำปี 2568 ที่บ้านพระอาทิตย์ เมื่อ 2 ธ.ค.ที่ผ่านมา
ในครั้งนี้แข้งหมอนทองฯ ไม่ได้เดินทางมาด้วยรถสองแถวขนฝัน เหมือนทุกครั้ง เนื่องจากรถเสียระหว่างทาง และต้องเปลี่ยนมานั่งรถกู้ภัยและรถตู้แทน ซึ่งหลังเดินทางถึงบ้านพระอาทิตย์ นายสนธิ ลิ้มทองกุล ได้ออกมายืนรอต้อนรับทีมนักเตะทุกคนด้วยตนเอง พร้อมกับพาเดินเข้าไปพูดคุยที่ห้องรับรองในบรรยากาศแบบเป็นกันเอง ซึ่งระหว่างการพูดคุย ได้มีการตกลงมอบเงินสนับสนุนจากมูลนิธิไชย้ง ลิ้มทองกุล เป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท และได้มอบเงินสนับสนุน 5,000 บาท ให้กับนักเตะและสต๊าฟโค้ชทุกคนด้วย
นายสนธิ ลิ้มทองกุล เปิดเผยว่า เผยว่า ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมโรงเรียนหมอนทองวิทยาด้วย ที่ฝ่าฝันคู่แข่งขันหลายร้อยทีม เข้าไปคว้ารองแชมป์ในฟุตบอล 7 สี ประจำปี 2568 ได้ แม้จะไปไม่ถึงตำแหน่งแชมป์ แต่ปีหน้าก็ยังคงมีโอกาสแก้ตัว ซึ่งครั้งนี้ตนขอเป็นตัวแทนมูลนิธิไชย้ง ลิ้มทองกุล สนับสนุนเงินจำนวนมูลค่า 1 ล้านบาท ให้กับทีมหมอนทอง ซึ่งหาก อ.สกล มีความประสงค์ต้องการใช้เงินเพื่อไปซื้ออุปกรณ์การฝึกซ้อม หรือใช้ไปทำอะไร เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของทีมและโรงเรียน สามารถมาเบิกเงินจำนวนนี้มาใช้ได้เลย
“อยากให้ทุกคนจำไว้เลยว่า ไม่ว่าจะทำอะไรทำให้ดีที่สุด เพราะว่าสุดท้ายแล้ว ตัวเราจะได้ไม่ตำหนิตัวเราเอง รวมถึงไปตำหนิคนอื่นๆด้วย รวมถึงอย่าลืมที่มาที่ไปของเรา ให้ภูมิใจคำว่าหมอนทอง ไม่ต้องคิดว่ามีอะไรที่ต่ำต้อย ผมถือว่าพวกคุณเป็นลูกหลานของ สนธิ ลิ้มทองกุล”
ด้าน สกล เกลี้ยงประเสริฐ เผยว่า ต้องขอขอบคุณ คุณสนธิ ลิ้มทองกุล ที่ให้ความเมตตา ที่มองเห็นคุณค่าของทีม พร้อมกับให้เงินสนับสนุนเงินในครั้งนี้ สำหรับเด็กๆหลายคนในทีมชุดนี้ ไม่ได้เป็นเด็กที่คัดเลือกเข้ามา แต่เป็นเด็กที่ผิดหวังจากที่อื่น ที่มาอยู่กับเรา ดังนั้นทุกคนจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ตัวเองเป็นอย่างมาก และทีมเองก็พร้อมจะมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองขึ้นให้มากกว่านี้
“หลังจากนี้ ทีมและนักเตะมีโปรแกรมจะลงไปสร้างขวัญและกำลังใจ รวมถึงช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ด้วย หลังที่ผ่านมาส่งสิ่งไปกับรถสิบล้อ 1 คันรถแล้ว ซึ่งแม้จะไม่ครบครัน แต่ผมมองว่านี่เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆที่พวกเราสามารถจะทำให้พี่น้องผู้ประสบภัยชาวใต้ได้ ถ้าเป็นไปได้ ถ้ามีห้างร้าน บริษัท หรือสมามไหนสนใจ จะให้ทีมฟุตบอลหมอนทอง ไปเล่นฟุตบอลเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวภาคใต้ พวกเรายินดีเลยครับ”