ทภ.1 สดุดีทหารกล้า “ส.อ.กัมปนาท ทองแสง” สละชีพปกป้องชายแดนสระแก้ว สมรภูมิบ้านคลองแผง

ทภ.1 ขอสดุดดีทหารกล้า “ส.อ.กัมปนาท ทองแสง” สละชีพปกป้องแผ่นดินไทยชายแดน จ.สระแก้ว พื้นที่สู้รบบ้านคลองแผง อ.ตาพระยา
วันนี้(22 ธ.ค.) เวลา 12.46 น. เพจ https://www.facebook.com/PrArmy1stArea" target="_blank">กองทัพภาคที่ 1 โพสต์ข้อความว่า กองทัพภาคที่ 1 ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว “ส.อ.กัมปนาท ทองแสง” สังกัด กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านคลองแผง อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เมื่อ 22 ธ.ค.68
กองทัพภาคที่ 1 ขอเชิดชูเกียรติในความเสียสละทำหน้าที่ชายชาติทหารปกป้องแผ่นดินไทยด้วยชีวิต ทั้งนี้จะดูแลจัดพิธีศพอย่างสมเกียรติ และดูแลสิทธิต่างๆให้กับครอบครัวอย่างครบถ้วนต่อไป