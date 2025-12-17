ทภ.1 สดุดดีทหารกล้า "จ.ส.อ.พรศักดิ์ เอี่ยมสอาด" สละชีพ ณ สมรภูมิบ้านหนองจาน

ทภ.1 ขอสดุดดีทหารกล้า จ.ส.อ.พรศักดิ์ เอี่ยมสอาด สละชีพปกป้องแผ่นดินไทย ชายแดน จ.สระแก้ว
กองทัพภาคที่ 1 ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว จ.ส.อ.พรศักดิ์ เอี่ยมสอาด สังกัด กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว เมื่อ 17 ธ.ค.68
กองทัพภาคที่ 1 ขอเชิดชูเกียรติในความเสียสละทำหน้าที่ชายชาติทหารปกป้องแผ่นดินไทยด้วยชีวิต ทั้งนี้จะดูแลจัดพิธีศพอย่างสมเกียรติ และดูแลสิทธิต่างๆให้กับครอบครัวอย่างครบถ้วนต่อไป