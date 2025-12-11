สูญเสียวีรบุรุษ! “น้องสมาร์ท” พลยิงปืนกล พลีชีพรายที่ 8 ถูกยิงด้วยกระสุน ค. ฝ่ายกัมพูชา

สดุดีทหารกล้าพลีชีพเป็นรายที่ 8 พลทหารชาญชัย ผดุงโชค (น้องสมาร์ท) พลยิงปืนกล ถูกกระสุนปืน ค.ฝ่ายกัมพูชาตกใส่ กลางสมรภูมิบึงตะกวน-บ้านคลองแผง อ.ตาพระยา
จากกรณีศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 สรุปสถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชา พื้นที่ จ.สระแก้ว ประจำวัน 10 ธ.ค. 68 เวลา 18.00 น. ว่า กกล.บูรพา ปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยในสถานการณ์ความขัดแย้งไทย - กัมพูชา ในปัจจุบัน เป็นวันที่ 3
ขณะเดียวกัน กองทัพภาคที่ 1 รายงานว่า ในพื้นที่บ้านคลองแผง อ.ตาพระยา หน่วยเฉพาะกิจที่ 11 เข้าปฏิบัติต่อที่หมาย โดยเมื่อ 9 ธ.ค.68 ที่ผ่านมา สามารถยึดและควบคุมพื้นที่ได้บางส่วนนั้น ในวันนี้ถูกต้านทานอย่างหนักจากฝ่ายกัมพูชา โดยเฉพาะอาวุธวิถีโค้ง และจรวดหลายลำกล้อง BM - 21 กว่า 80 นัด ทำให้ไม่สามารถยึดและควบคุมพื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์
ล่าสุด วันนี้ (11 ธ.ค.) เพจ “Army Military Force" โพสต์สดุดีทหารกล้าพลีชีพเป็นรายที่ 8 พลทหารชาญชัย ผดุงโชค (น้องสมาร์ท) อายุ 22 ปี กองกำลังรบกองทัพภาคที่ 1 สังกัดกรมทหารราบที่ 112 กองพันทหารราบที่ 3 (ร.112 พัน.3) ตำแหน่งพลยิงปืนกล พลีชีพกลางสมรภูมิบึงตะกวน-บ้านคลองแผง อ.ตาพระยา จากการถูกกระสุนปืน ค.ฝ่ายกัมพูชาตกใส่