ฮาโก้ สรุปผลกิจกรรม โครงการ “25 ปี ฮาโก้: ส่งมอบความปลอดภัย เพื่อโลกที่ยั่งยืน” ประจำปี 2568 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า พลังงานสะอาด และการพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่เยาวชนและชุมชน

บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำบทบาทผู้นำอุปกรณ์ไฟฟ้าคุณภาพของไทย เดินหน้าสานต่อพันธกิจด้านความปลอดภัยและความยั่งยืน เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีผ่านโครงการ “25 ปี ฮาโก้: ส่งมอบความปลอดภัย เพื่อโลกที่ยั่งยืน” Haco’s 25th Anniversary: Delivering Safety for a Sustainable World in 2025) ภายใต้แนวคิดหลัก “ปลอดภัยที่หนึ่ง ยั่งยืนเสมอ (Safety First, Sustainability Always)” ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรม CSR ลงพื้นที่โรงเรียนเป้าหมายใน 5 จังหวัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2568 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า พลังงานสะอาด และการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่เยาวชนและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความยั่งยืนของฮาโก้ ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงต้นปีที่ผ่านมา เนื่องในวาระครบรอบ 25 ปีขององค์กร โดยมุ่งใช้ “องค์ความรู้”เป็นของขวัญแทนการให้ พร้อมผนึกความร่วมมือกับ ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education Centre: EEC) ในการออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ครอบคลุมมิติความปลอดภัย พลังงานสะอาด และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
นายวรกิตติ์ วาณิชยรรยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “โครงการ ‘25 ปี ฮาโก้: ส่งมอบความปลอดภัย เพื่อโลกที่ยั่งยืน’ เป็นบทพิสูจน์ว่าความเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าที่เราสั่งสมมากว่า 25 ปี สามารถต่อยอดเป็นพลังบวกให้กับสังคมได้จริง ความสำเร็จของโครงการไม่ได้วัดเพียงจำนวนโรงเรียนหรืออุปกรณ์ที่ส่งมอบ แต่คือการได้เห็นเยาวชนเข้าใจเรื่องความปลอดภัย พลังงานสะอาด และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสังคมในอนาคต
ฮาโก้เชื่อว่าการเข้าถึงพลังงานอย่างปลอดภัยคือหัวใจของการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิสัยทัศน์ของเราคือการเป็นมากกว่าผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า แต่เป็นองค์กรที่ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ภายใต้แนวคิด ‘Safety First, Sustainability Always’ ซึ่งจะยังคงเป็นเข็มทิศนำทางการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมเพื่อสังคมของฮาโก้ต่อไปในระยะยาว”
สรุปผลการลงพื้นที่ 5 จังหวัด
การจัดกิจกรรมตลอดระยะเวลา 3 เดือน ครอบคลุมโรงเรียนเป้าหมายรวม 5 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ จ.นนทบุรี (30 ก.ค. 2568)
พนักงานฮาโก้ 25 คน / นักเรียนชั้น ป.6 จำนวน 28 คน
2. โรงเรียนวัดตโปทาราม จ.ชลบุรี (15 ส.ค. 2568)
พนักงานฮาโก้ 16 คน / นักเรียนชั้น ป.6 จำนวน 35 คน
3. โรงเรียนวัดวังพระนอน จ.สุพรรณบุรี (5 ก.ย. 2568)
พนักงานฮาโก้ 20 คน / นักเรียนชั้น ม.2–ม.3 จำนวน 27 คน
4. โรงเรียนวัดท่ามะขาม (ท่ามะขามประชาอุทิศ) จ.ราชบุรี (16 ก.ย. 2568)
พนักงานฮาโก้ 20 คน / นักเรียนชั้น ป.5–ป.6 จำนวน 25 คน
5. โรงเรียนบ้านหลักเมตร (พริ้งมากราษฎร์อนุสรณ์) จ.นครปฐม (30 ก.ย. 2568)
พนักงานฮาโก้ 20 คน / นักเรียนชั้น ป.4–ป.6 จำนวน 20 คน
กิจกรรมการเรียนรู้ 1 วัน 4 ฐานหลัก
กิจกรรมภาคสนามในแต่ละโรงเรียนใช้ระยะเวลา 1 วันเต็ม ประกอบด้วย 4 กิจกรรมสำคัญ ได้แก่
1. “เพิ่มความเข้าใจ เชื่อมไฟความรู้
เสริมสร้างความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ผ่านการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญจาก
พนักงานฮาโก้ การมอบสื่อการเรียนรู้โปสเตอร์ขนาด A1 พร้อมติดตั้งเบรกเกอร์กันไฟดูด และโคมไฟ
พลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงเรียน
2. “ห้องเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา”
กิจกรรมเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบจากมนุษย์ และแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
โดย ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา (EEC) ผ่านการแบ่งกลุ่มทำภารกิจสำรวจสิ่งมีชีวิตในพื้นที่จริง พร้อม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุปบทเรียนร่วมกัน
3. “จับพลังธรรมชาติ สู่พลังงานไฟฟ้า”
ทดสอบความรู้ด้านพลังงานสะอาดผ่าน Fun Quiz และการทดลองจริง โดยให้นักเรียนประกอบพัดลม
พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยตนเอง เพื่อเรียนรู้การนำพลังงานทดแทนมาใช้ในชีวิตประจำวัน
4. “ห้องเรียนแบบใหม่ที่เข้าใจสิ่งแวดล้อม”
ระดมความคิดออกแบบห้องเรียนในฝันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของฮาโก้ เช่น
เบรกเกอร์ โคมไฟ Solar Lighting และแผงโซลาร์ เป็นองค์ประกอบหลัก สะท้อนการเชื่อมโยง
เทคโนโลยีกับการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
นอกจากนี้ ฮาโก้ยังได้ส่งมอบและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า อาทิ เบรกเกอร์กันไฟดูด โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ เปลี่ยนสวิตช์และปลั๊กไฟที่ชำรุด รวมถึงมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และหนังสือ ให้กับทั้ง 5 โรงเรียน เพื่อยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตในระยะยาว
ผลลัพธ์ของโครงการ
• เยาวชนตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยและความยั่งยืน
นักเรียนเกิดความเข้าใจในการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และซึมซับ
แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการกระจายองค์ความรู้สู่ชุมชน
โรงเรียนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดกิจกรรมภายใน และขยายผลสู่ชุมชนโดยรอบ
• พนักงานฮาโก้มีส่วนร่วมและเข้าใจเป้าหมาย SDGs
บุคลากรมีความตระหนักและพร้อมร่วมขับเคลื่อนนโยบายความยั่งยืนภายในองค์กร
• สร้างการรับรู้ในวงกว้างและต่อยอดสู่เป้าหมายระยะยาว
โครงการเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยความปลอดภัย ความรับผิดชอบ
และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
“ความสำเร็จของกิจกรรมนี้เกิดขึ้นได้จากคู่ค้าและพันธมิตรทุกท่าน ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งการสนับสนุนด้านทรัพยากร ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมในภารกิจส่งมอบความปลอดภัยและความยั่งยืนสู่ชุมชน” นายวรกิตติ์ กล่าวทิ้งท้าย
โครงการ “25 ปี ฮาโก้: ส่งมอบความปลอดภัย เพื่อโลกที่ยั่งยืน” จึงไม่เพียงเป็นกิจกรรม CSR แต่เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์องค์กรในการสร้างสังคมไทยที่ปลอดภัย แข็งแรง และเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกันในทุกมิติ