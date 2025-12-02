ครม.เห็นชอบกฟภ. ดำเนินการตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 3

โฆษกรัฐบาล เผย ครม. มีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดำเนินการตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 3 วงเงินลงทุนรวม 2,500 ล้าน
วันนี้ (2 ธันวาคม 2568) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดำเนินการตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 3 วงเงินลงทุนรวม 2,500 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกู้ในประเทศ จำนวน 1,875 ล้านบาท (ร้อยละ 75) และเงินรายได้ของ กฟภ. จำนวน 625 ล้านบาท (ร้อยละ 25) โดยมีเป้าหมายเกษตรกรไม่น้อยกว่า 50,000 ราย ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เดิมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการขยายเขตไฟฟ้าฯ ของ กฟภ. มาแล้ว 2 ครั้ง (มติคณะรัฐมนตรี 5 ส.ค. 2552 และ 31 พ.ค. 2559) โดย กฟภ. ได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าให้เกษตรกรตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าฯ ระยะที่ 1 รวมทั้งสิ้น 73,308 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 244.36 (เป้าหมาย 30,000 ราย) และตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าฯ ระยะที่ 2 รวมทั้งสิ้น 55,876 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 137.63 (เป้าหมาย 40,600 ราย) แต่จากการสำรวจพบว่ายังมีเกษตรกรจำนวนมากที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ทำกินทางการเกษตรและมีความต้องการเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้น กฟภ. จึงจัดทำโครงการขยายเขตไฟฟ้าฯ ระยะที่ 3 (ข้อเสนอในครั้งนี้) โดยโครงการดังกล่าวมีสาระสำคัญสรุปได้ เช่น
-วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหาบริการไฟฟ้าในพื้นที่ทำกินทางการเกษตรอันจะเป็นการสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรให้สามารถใช้ไฟฟ้าที่เป็นปัจจัยผลิตทางการเกษตรได้ และก่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาชนบท
-เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ : ขยายเขตไฟฟ้าให้เกษตรกร จำนวน ไม่น้อยกว่า 50,000 ราย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟภ. ทั่วประเทศ
-ระยะเวลาดำเนินการ : ในช่วงปี 2568-2572
-หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ เช่น (1) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการขยายเขตไฟฟ้า ไม่เกิน 70,000 บาทต่อราย (2) เกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร (ทะเบียนเกษตรกร ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์/สัตว์น้ำ) และ (3) เป็นเกษตรกรรายย่อยที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 15 (45) แอมป์ต่อราย หรือขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด 5 (100) แอมป์ ที่ใช้กับเซอร์กิตเบรกเกอร์พิกัดปรับตั้งสูงสุดไม่เกิน 50 แอมป์ต่อราย เป็นต้น
อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ที่มีการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค เห็นสมควรให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณากำหนดมาตรการการดำเนินงาน การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุด และปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการก่อและบริหารหนี้ในทุกมิติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 อย่างเคร่งครัดด้วย