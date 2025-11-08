พายุคัลแมกีพัดถล่ม ระวังฝนตก–น้ำท่วม MEA ห่วงใย แนะใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่ 7 (327/2568) เรื่องพายุไต้ฝุ่น “คัลแมกี” ช่วงวันที่ 7–9 พฤศจิกายน 2568 ประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง รวมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง มีความห่วงใย ขอแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังผลกระทบจากพายุ “คัลแมกี” ซึ่งอาจทำให้หลายพื้นที่เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วมขัง และลมกระโชกแรง โดยเฉพาะเขตเมืองที่มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุจากไฟฟ้า พร้อมเน้นย้ำการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยในช่วงสภาพอากาศรุนแรง
MEA แนะนำให้ประชาชนปฏิบัติตามข้อควรระวัง ดังนี้
-หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้เสาไฟฟ้า สายไฟฟ้าขาด หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่เปียกน้ำ
-ไม่สัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะตัวเปียก มือเปียก หรืออยู่บนพื้นที่มีน้ำท่วม
-ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นออกเพื่อลดความเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจร
-หากน้ำเริ่มท่วมบริเวณปลั๊กหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรตัดกระแสไฟจากเบรกเกอร์ทันที และหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำที่อาจมีไฟฟ้ารั่ว
MEA พร้อมดูแลความปลอดภัยของประชาชนและระบบไฟฟ้าในพื้นที่ให้บริการ หากพบเห็นอุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด หรือต้องการความช่วยเหลือด้านระบบไฟฟ้า เช่น การเคลื่อนย้ายปลั๊กไฟฟ้าหรือมิเตอร์ไฟฟ้า สามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
-แอปพลิเคชัน: MEA Smart Life (รองรับทั้ง iOS และ Android)
-LINE: MEA Connect (@MEAthailand) โดยเลือกเมนู “ติดต่อ MEA Call Center Online”
-โทร: MEA Call Center 1130 ตลอด 24 ชั่วโมง
MEA ขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในช่วงที่พายุ “คัลแมกี” ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย