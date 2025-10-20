"อนุทิน" ถกลุยนโยบาย Quick Big Win พลังงาน ลดค่าใช้จ่ายสร้างรายได้ กระตุ้นศก.สั้น ได้ผลยาว กระจายตัว

“อนุทิน” ประชุม คกก.นโยบายเศรษฐกิจ เดินหน้านโยบาย Quick Big Win ด้านพลังงาน ลดค่าใช้จ่าย สร้างรายได้ให้กับประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบาย “กระตุ้นสั้น ได้ผลยาว กระจายตัว”
วันนี้ (20 ตุลาคม 2568) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ (กนศ.) ครั้งที่ 2/2568 โดยมีคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ อาทิ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นางสาวศศิธร กิตติธรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วย
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจครั้งที่แล้ว (วันพุธที่ 15 ต.ค. 68) ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบแผนงาน/โครงการด้านเศรษฐกิจ ภายใต้ “นโยบาย Quick Big Win” ในส่วนของกระทรวงการคลัง ที่รองนายกฯ เอกนิติ ได้นำเสนอ และในวันพรุ่งนี้จะมีการนำเรื่องเสนอ ครม. เห็นชอบมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการประชุมครั้งที่แล้ว
สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาแผนงานภายใต้ “นโยบาย “Quick Big Win” ของกระทรวงพลังงาน ซึ่งจะนำไปสู่การลดค่าครองชีพให้กับประชาชน การสร้างรายได้ให้ชุมชน และยังเป็นการเตรียมความพร้อมด้านพลังงานให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะมาลงทุนในประเทศไทย สอดรับกับที่รองนายกฯ เอกนิติ ได้ร่วมกับ BOI เร่งรัดให้บริษัทต่างประเทศที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน มาตั้งโรงงาน ซึ่งจะต้องมีพลังงานไฟฟ้าอย่างเพียงพอ
“วันนี้นายกรัฐมนตรีจึงได้ให้เชิญผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมถึงผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เข้ามาร่วมรับฟังด้วย เพื่อจะได้รับนโยบายไปช่วยกันขับเคลื่อนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ทันที”
สำหรับที่ประชุมได้มีการพิจารณาและเห็นชอบในประเด็นสำคัญ ดังนี้
ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ (กนศ.) ครั้งที่ 1/2568 และรายงานความก้าวหน้านโยบายนโยบาย Quick Big Win ของรัฐบาล เช่น โครงการคนครึ่ง พลัส ที่ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก ทั้งฝั่งร้านค้าและผู้ซื้อ โดยข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2568 ฝั่งร้านค้าจำนวน 287,121 ร้าน และฝั่งผู้ซื้อ 18,200,870 ราย รวมไปถึงการรับทราบความก้าวหน้าในการใช้ Dashboard ติดตามโครงการตามนโยบาย Quick Big Win
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณามาตรการด้านพลังงาน เพื่อขับเคลื่อนมาตรการภายใต้นโยบาย Quick Big Win ของรัฐบาล โดยกระทรวงพลังงานขอเสนอมาตรการด้านพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโนบาย “กระตุ้นสั้น ได้ผลยาว กระจายตัว” ผ่านโครงการ Quick Big Win ด้านพลังงาน 3 มาตรการ 9 แผนงาน/โครงการ อาทิ โครงการโซลาร์ฟาร์มชุมชน โซลาร์สูบน้ำเพื่อการเกษตร การส่งเสริมการติดตั้ง Solar Rooftop ในบ้านอยู่อาศัยด้วยมาตรการทางภาษี โครงการโซลาร์ลอยน้ำในเขื่อน (FPV) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น โดยที่ประชุมเห็นชอบในหลักการมาตรการด้านพลังงาน เพื่อขับเคลื่อนมาตรการด้านพลังงาน ภายใต้นโยบาย Quick Big Win ของรัฐบาล และให้ดำเนินเป็นตามขั้นตอนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป
นายกรัฐมนตรีย้ำให้ดำเนินโครงการที่สามารถดำเนินการได้ก่อนและเป็นประโยชน์กับประชาชน เช่น โครงการโซลาร์ฟาร์มชุมชน โครงการโซลาร์สูบน้ำเพื่อการเกษตร การส่งเสริมการติดตั้ง Solar Rooftop ในบ้านที่อยู่อาศัยด้วยมาตรการทางภาษี ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยเหลือประชาชนได้จริงโดยเฉพาะการลดรายจ่าย สร้างรายได้ รวมไปถึงมาตรการคาร์บอนเครดิต ในการส่งเสริมการลดโลกร้อนตามนโยบายรัฐบาลและสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ได้อีกด้วย
นายกรัฐมนตรีขอให้ทุกกระทรวงพิจารณาถึงโครงการหรือกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชน ที่ไม่ใช่งาน Routine และดำเนินการได้ภายในเวลา 3 เดือนที่เหลือ และส่งให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อรวบรวมอยู่ใน Dashboard และนำมารายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจในการประชุมทุกครั้ง
ทั้งนี้ ข้อมูลโครงการที่ส่งมาเข้า Dashboard ขอให้มีการทำ cost-benefit analysis และให้ระบุถึงต้นทุน งบประมาณ และผลลัพธ์ที่ชัดเจน เพื่อสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจถึงประโยชน์ที่จะเกิดจากการดำเนินโครงการให้ชัดเจน พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำว่า ทุกโครงการและกิจกรรมที่รัฐบาลจะดำเนินการจะต้องมีความโปร่งใส ยึดหลักวินัยการเงินการคลัง ยึดผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศเป็นหลัก ซึ่งจะนำมาซึ่งความน่าเชื่อถือของประเทศไทยต่อนักลงทุนและ Rating Agency รวมทั้งให้กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการตามแผนงานที่นำเสนอ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับกฎหมายระเบียบ และ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
ในการนี้ ขอให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับกระทรวงพลังงานอย่างเต็มที่ด้วย
“โดยในการประชุมครั้งต่อไป คาดว่าจะเป็นการคุยกันเรื่องมาตรการของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ การค้า การส่งออกรวมถึงการดูแลค่าครองชีพประชาชน” นายสิริพงศ์กล่าว