ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ ปูพรมนวัตกรรมดิจิทัล ชูกลยุทธ์ดันไทยสู่เป้า Net Zero

ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ หนุนงาน IEEE PES GTD Asia 2025 ระดับแพลตินัม จัดทัพโซลูชันครบวงจรผสาน AI-ดิจิทัล มุ่งยกระดับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ รับมือความผันผวนพลังงานหมุนเวียน พร้อมเปิดตัวเทคโนโลยีปลอดก๊าซ SF₆ หวังสร้างมาตรฐานใหม่อุตสาหกรรมพลังงานยั่งยืน
ดร. วรวุฒิ วรุตตมพรสุ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย) บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงการสนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติด้านพลังงาน IEEE PES GTD Asia 2025 ว่าการเปิดตัวแพ็กเกจนวัตกรรมดิจิทัลครบวงจรครั้งนี้มุ่งผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ท่ามกลางความท้าทายของการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนสูง
"ในปีนี้ บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนการจัดงานในระดับแพลตินัม ภายใต้แนวคิดและการดำเนินงาน True One HITACHI with Digital at its core พร้อมออกบูธนำเสนอนวัตกรรมด้านพลังงานล้ำสมัยด้วยดิจิทัล ช่วยในการมอนิเตอร์ระบบไฟฟ้า และแก้ปัญหาได้อย่างเรียลไทม์ มาพร้อมระบบ AI ที่ช่วยในการตรวจจับและวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างตรงจุด นอกจากนี้ยังมาพร้อมโซลูชันบริการครบวงจร และโซลูชันไฟฟ้าแรงดันสูงผสานพลังด้านดิจิทัล และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในคราวเดียว"
ฮิตาชิ มองว่าวันนี้ดิจิทัลคือขุมพลังหลักในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดของประเทศไทย และคือกุญแจสำคัญที่เชื่อมโยงพลังงานหมุนเวียน ให้เข้ากับความมั่นคงของระบบไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
"บริษัทพร้อมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าของประเทศด้วยนวัตกรรมครอบคลุมนโยบายด้านพลังงานของประเทศแบบครบวงจร เพื่อพลังงานสะอาดของไทยที่มีเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ และความยั่งยืน บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของประเทศได้รวดเร็วยิ่งขึ้น"
1 ใน 3 กลุ่มโซลูชันหลักที่ฮิต่าชิเตรียมไว้เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานของไทย คือ Grid-enSure ระบบควบคุมกริดอัจฉริยะ เป็นเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับความเสถียร ยืดหยุ่น และประสิทธิภาพของระบบโครงข่ายไฟฟ้า ประกอบด้วย 4 เทคโนโลยีหลัก ได้แก่ STATCOM ระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบเรียลไทม์, HVDC ระบบส่งกำลังไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรงที่ส่งพลังงานได้ไกลด้วยการสูญเสียพลังงานน้อย, SFC อุปกรณ์แปลงความถี่ไฟฟ้าสำหรับเชื่อมโยงระบบที่มีมาตรฐานต่างกัน และ BESS ระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่อัจฉริยะ
ระบบดังกล่าวช่วยให้ผู้ให้บริการไฟฟ้าสามารถตอบสนองต่อความผันผวนของพลังงานหมุนเวียนได้ทันที รวมถึงแปลง ควบคุม และบริหารจัดการทิศทางการจ่ายพลังงานภายในกริดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ซึ่งถือเป็นโจทย์สำคัญในยุคที่ประเทศไทยเดินหน้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดในระบบ
กลุ่มโซลูชันที่ 2 คือ EconiQ อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันสูงเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ถือเป็นมาตรฐานใหม่ของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันสูงที่ถูกออกแบบโดยไม่ใช้ก๊าซ SF₆ ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีศักยภาพในการกักเก็บความร้อนสูงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์หลายหมื่นเท่า แต่ยังคงรักษาประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยได้เทียบเท่าอุปกรณ์แบบดั้งเดิม
ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมตั้งแต่สวิตช์เกียร์ เบรกเกอร์ ไปจนถึงระดับแรงดันสูงพิเศษ โดยยังคงขนาดกะทัดรัดและยืดหยุ่นในการติดตั้ง เทคโนโลยีนี้ช่วยลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์อย่างมีนัยสำคัญ สอดคล้องกับเป้าหมาย Net Zero และสร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่อุตสาหกรรมพลังงานยั่งยืนทั่วโลก
สุดท้ายกลุ่มที่ 3 คือ Service Solutions บริการครบวงจรตลอดอายุการใช้งาน เป็นโซลูชันด้านบริการที่ผสานรวมดิจิทัลเข้าไว้ในทุกช่วงอายุการใช้งาน ออกแบบมาเพื่อรองรับอนาคตของระบบที่ติดตั้งไปแล้ว และปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของลูกค้า ทั้งในด้านความยั่งยืน เศรษฐกิจหมุนเวียน และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูง หม้อแปลงไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติสำหรับโครงข่ายไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงาน ซอฟต์แวร์ระดับองค์กร และโซลูชันฝั่งอุปสงค์เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การเข้าร่วมงานในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ในการสนับสนุนประเทศไทยบรรลุเป้าหมายด้านพลังงานยั่งยืน ท่ามกลางบริบทที่รัฐบาลไทยกำลังเร่งผลักดันนโยบาย Carbon Neutrality ภายในปี 2593 และ Net Zero ภายในปี 2608 อย่างไรก็ตาม ความท้าทายสำคัญอยู่ที่การบริหารจัดการโครงข่ายไฟฟ้าให้รับมือกับสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มสูงขึ้น โดยยังคงความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบ ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบกักเก็บพลังงานกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว.