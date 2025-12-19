Thailand Halal Assembly 2025 จุดกระแส “Green Halal” เดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมและระบบนิเวศฮาลาลอย่างยั่งยืน

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จัดงาน Thailand Halal Assembly 2025 (THA2025) เวทีประชุมวิชาการด้านฮาลาลครั้งใหญ่ของประเทศ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดยปีนี้มาพร้อมแนวคิด “Green Halal Beyond Sustainability” หรือกรีนฮาลาล สู่อนาคตแห่งความยั่งยืน มุ่งผลักดันโมเดลการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลยุคใหม่ที่ผสานมิติด้านสิ่งแวดล้อม หลักศาสนา สังคม และนวัตกรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานฮาลาลไทยสู่ระดับสากล
ดร.พรพิมล มะหะหมัด ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานจัดงาน เปิดเผยว่า THA2025 ยังคงยืนหยัดในบทบาทเวทีสำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล นวัตกรรม สังคมศาสตร์ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมฮาลาลไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ผ่านการพัฒนาที่ตอบโจทย์ทั้งมิติวิชาการและเศรษฐกิจโลกฮาลาลที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบฮาลาลมายาวนานกว่า 22 ปี มีบทบาทสำคัญในการสร้างบุคลากรและองค์ความรู้รองรับอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศ พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย BCG ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยเน้นการใช้พลังงานสะอาด การผลิตที่มีประสิทธิภาพ การลดการปล่อยคาร์บอน และการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยสู่มาตรฐานสากล ภายใต้แนวคิด “Green Halal Beyond Sustainability” ที่เน้นการบูรณาการหลักสิ่งแวดล้อม ความถูกต้องตามหลักอิสลาม และเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าใหม่ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นการตอกย้ำสถานะของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลาง (Hub) ด้านการค้าและการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีมูลค่าส่งออกกว่า 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2025 นี้อีกด้วย Thailand Halal Assembly 2025 (THA2025) เป็นงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับว่า เป็นเวทีสำคัญสำหรับนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล นักธุรกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากนานาประเทศ ในปีนี้มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18–19 ธันวาคม 2568 ณ โรงแรมอัลมีรอซ
กรุงเทพฯ โดยมีกิจกรรมภายในงานครอบคลุมด้านวิชาการอย่างหลากหลาย อาทิ การประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล (The International Halal Science and Technology Conference: IHSATEC 2025 – The 18th HASIB) นิทรรศการวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “Green Halal Economy: Beyond Sustainability” เพื่อแสดงให้เห็นว่าหลักการฮาลาลสามารถเป็นกุญแจสำคัญในการฟื้นฟูโลกได้อย่างไร ซึ่งเป็นโอกาสทางธุรกิจขนาดใหญ่ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคทั่วโลกที่ตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ IMT–GT WGHAPAS เป็นการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์ของคณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์ และบริการฮาลาล ภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนความร่วมมือระดับภูมิภาค การรักษาความถูกต้องตามหลักฮาลาล (Halal Integrity) แนวปฏิบัติที่ยั่งยืน และกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ Green Halal Workshop เป็นเวิร์คช็อป “Green Halal Make-Your-Own Beauty” กับผู้เชี่ยวชาญจาก Herbalstudio ทำจริง ใช้จริง และนำผลิตภัณฑ์กลับบ้าน และมีการทำข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากรด้านวิทยาศาตร์ฮาลาลระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานจาก 12 ประเทศ รวมถึงการนำเสนอและประกวดผลงานวิจัยจากนักวิจัย นิสิต และผู้สนใจทั้งจากในและต่างประเทศกว่า 70 ผลงาน จาก 34 ประเทศ โดยผลงานที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ Journal of Halal Science, Industry and Business (JHASIB) ซึ่งได้รับการจัดทำดัชนีในฐานข้อมูล ASCI, ICI Journals Master List, Google Scholar และอยู่ระหว่างการเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus
นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายสุรพงศ์ นำชัยรุจิพงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยบุคคลสำคัญจากทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ฯพณฯ นายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี, H.E. Mr. Ihsan Ovut เลขาธิการ SMIIC, พล.ต.ต. สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเดิมชัย คงคำ ผู้ช่วยอธิการบดี ในฐานะผู้แทนอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รศ.ดร. วินัย ดะห์ลัน ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล พร้อมผู้แทนองค์กรรับรองฮาลาลจากต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ–เอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ThailandHalalAssembly.com, Facebook: Thailand Halal
Assembly หรือโทร. 02-218-0618