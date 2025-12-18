Thailand Halal Assembly 2025 จุดกระแส “Green Halal”เดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมและระบบนิเวศฮาลาลอย่างยั่งยืน

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จัดงาน Thailand Halal Assembly 2025 (THA2025) เวทีประชุมวิชาการด้านฮาลาลครั้งใหญ่ของประเทศ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดยปีนี้มาพร้อมแนวคิด “Green Halal Beyond Sustainability” หรือ กรีนฮาลาล สู่อนาคตแห่งความยั่งยืน มุ่งผลักดันโมเดลการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลยุคใหม่ที่ผสานมิติด้านสิ่งแวดล้อม หลักศาสนา สังคม และนวัตกรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานฮาลาลไทยสู่ระดับสากล
ดร.พรพิมล มะหะหมัด ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานจัดงาน เปิดเผยว่า THA2025 ยังคงยืนหยัดในบทบาทเวทีสำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล นวัตกรรม สังคมศาสตร์ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมฮาลาลไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ผ่านการพัฒนาที่ตอบโจทย์ทั้งมิติวิชาการและเศรษฐกิจโลกฮาลาลที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบฮาลาลมายาวนานกว่า 22 ปี มีบทบาทสำคัญในการสร้างบุคลากรและองค์ความรู้รองรับอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศ พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย BCG ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยเน้นการใช้พลังงานสะอาด การผลิตที่มีประสิทธิภาพ การลดการปล่อยคาร์บอน และการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยสู่มาตรฐานสากล ภายใต้แนวคิด “Green Halal Beyond Sustainability” ที่เน้นการบูรณาการหลักสิ่งแวดล้อม ความถูกต้องตามหลักอิสลาม และเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าใหม่ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นการตอกย้ำสถานะของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลาง (Hub) ด้านการค้าและการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีมูลค่าส่งออกกว่า 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2025 นี้อีกด้วย
Thailand Halal Assembly 2025 (THA2025) เป็นงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับว่า เป็นเวทีสำคัญสำหรับนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล นักธุรกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากนานาประเทศ ในปีนี้มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18–19 ธันวาคม 2568 ณ โรงแรมอัลมีรอซ กรุงเทพฯ โดยมีกิจกรรมภายในงานครอบคลุมด้านวิชาการอย่างหลากหลาย อาทิ การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล (The International Halal Science and Technology Conference: IHSATEC 2025 – The 18th HASIB) นิทรรศการวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “Green Halal Economy: Beyond Sustainability” เพื่อแสดงให้เห็นว่าหลักการฮาลาลสามารถเป็นกุญแจสำคัญในการฟื้นฟูโลกได้อย่างไร ซึ่งเป็นโอกาสทางธุรกิจขนาดใหญ่ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคทั่วโลกที่ตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ IMT–GT WGHAPAS เป็นการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์ของคณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล ภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนความร่วมมือระดับภูมิภาค การรักษาความถูกต้องตามหลักฮาลาล (Halal Integrity) แนวปฏิบัติที่ยั่งยืน และกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ Green Halal Workshop เป็นเวิร์คช็อป “Green Halal Make-Your-Own Beauty” กับผู้เชี่ยวชาญจาก Herbalstudio ทำจริง ใช้จริง และนำผลิตภัณฑ์กลับบ้าน
และมีการทำข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากรด้านวิทยาศาตร์ฮาลาลระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานจาก 12 ประเทศ รวมถึงการนำเสนอและประกวดผลงานวิจัยจากนักวิจัย นิสิต และผู้สนใจทั้งจากในและต่างประเทศกว่า 70 ผลงาน จาก 34 ประเทศ โดยผลงานที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ Journal of Halal Science, Industry and Business (JHASIB) ซึ่งได้รับการจัดทำดัชนีในฐานข้อมูล ASCI, ICI Journals Master List, Google Scholar และอยู่ระหว่างการเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus
นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายสุรพงศ์ นำชัยรุจิพงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยบุคคลสำคัญจากทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ฯพณฯ นายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี, H.E. Mr. Ihsan Ovut เลขาธิการ SMIIC, พล.ต.ต. สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเดิมชัย คงคำ ผู้ช่วยอธิการบดี ในฐานะผู้แทน อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รศ.ดร. วินัย ดะห์ลัน ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล พร้อมผู้แทนองค์กรรับรองฮาลาลจากต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ–เอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ThailandHalalAssembly.com, Facebook: Thailand Halal Assembly หรือโทร. 02-218-0618