สศอ.เร่งสร้างหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ฮาลาลไทย-ตปท.

สศอ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ พัฒนาความร่วมมือสินค้าอุตฯ และบริการฮาลาล เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ฮาลาลไทยกับต่างประเทศ
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ร่วมกับสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “Strategic International Partnership to Promote Halal Economy for Sustainable Economic Development” เสริมสร้างความร่วมมือด้านสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาล และความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ฮาลาลระหว่างไทยกับต่างประเทศ
นายภาสกร ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา ที่ปรึกษา “โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ” พ.ศ. 2568 ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “Strategic International Partnership to Promote Halal Economy for Sustainable Economic Development” ณ โรงแรมอัล มีรอซ กรุงเทพ และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างเครือข่าย รวมถึงสร้างความร่วมมือด้านสินค้าอุตสาหกรรมและบริการฮาลาล และโอกาสในการนำเสนอตำรับอาหารไทยตามหลักฮาลาล โรงแรมที่พักและสถานที่จัดการประชุมที่ได้มาตรฐานฮาลาล แสดงถึงศักยภาพของไทยในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและบริการฮาลาลที่ครบวงจร โดยมีผู้เข้าร่วม 40 ราย จากอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ คาซัคสถาน ซาอุดีอาระเบีย โอมาน และไทย
การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เป็นการเสริมสร้างเครือข่าย (Networking) ระหว่าง สศอ.กับประเทศหุ้นส่วน โดยนายภาสกร ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้แลกเปลี่ยนนโยบายและมุมมองร่วมกับผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานต่างๆ การกล่าวต้อนรับโดยนายชาลี ขันศิริ ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และการกล่าวเปิดงานโดยนายภัทรพล ลิ้มภักดี รองผู้อำนวยการ สศอ. กล่าวถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมฮาลาลทั้งในด้านเศรษฐกิจและจำนวนประชากร โดยรัฐบาลไทยได้เล็งเห็นถึงโอกาสและศักยภาพดังกล่าว จึงมีการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2567-2571) พร้อมกำหนดสาขาสินค้าและบริการเป้าหมาย อีกทั้งเวทีในการหารือแลกเปลี่ยนนโยบาย มาตรการ กลยุทธ์ โครงการ และกิจกรรมระหว่างประเทศ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมและบริการฮาลาลต่อไป
กิจกรรมหลักของงาน ประกอบด้วย 1. การประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของอุตสาหกรรมฮาลาล และการระบุประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นในด้านปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล ทั้งสภาพแวดล้อมในระดับโลก ภูมิภาค และประเทศ โดยผู้เข้าร่วมการประชุมเห็นพ้องถึงโอกาสในการพัฒนามาตรฐานฮาลาลสากลที่เป็นหนึ่งเดียว ร่วมกับการพัฒนาขีดความสามารถของภาคเอกชนให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนการเข้าถึงตลาดฮาลาลในต่างประเทศผ่านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดฮาลาลเชิงลึกในต่างประเทศ
2. การพัฒนาและประเมินทางเลือกยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนามาตรฐานฮาลาลที่สอดคล้องกัน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศและการจัดทำมาตรฐานระหว่างภาครัฐและเอกชน เริ่มจากการจัดทำมาตรฐานในสินค้าหรือบริการที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องก่อน แล้วจึงขยายไปยังประเด็นที่ยังมีความเห็นแตกต่างกันต่อไป สำหรับการขอรับรองมาตรฐานฮาลาลอาจส่งเสริมสภาพแวดล้อมของตลาดให้มีผู้เล่นหลายราย และมีการแข่งขันระหว่างผู้เล่น เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพในการตรวจสอบหรือการรับรอง
3. การจัดทำแผนที่นำทางและแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี เพื่อสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมฮาลาลที่แข็งแกร่ง สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศเชิงกลยุทธ์อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ฝ่ายไทยยังมีการนำเสนอแลกเปลี่ยนร่างข้อริเริ่มในการสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล ซึ่งออกแบบให้มีลักษณะเนื้อหาในภาพกว้างและเป็นสากล โดยไม่จำกัดประเทศหรือหน่วยงาน เพื่อเป็นโอกาสในการต่อยอดความร่วมมือระหว่างกับ สศอ.หรือกับหน่วยงานอื่นๆ ของไทย
“ไทยมีโอกาสในการเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสาขาสินค้าอุตสาหกรรม และบริการฮาลาลที่สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต เช่น สาขาโลจิสติกส์ และวิทยาศาสตร์ฮาลาล ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ รวมถึงการใช้ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่น นำไปสู่การอุปโภคบริโภคอาหารและสินค้าอุตสาหกรรมฮาลาลอย่างยั่งยืน” นายภาสกรกล่าว