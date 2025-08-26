โกลเบล็ก เก็ง SET แกว่งผันผวนกรอบ 1,230-1,280 จุดจับตาการเมือง คัด 3 หุ้นคว้างานขาย G-Token

นางสาววิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.โกลเบล็ก (GBS) ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของดัชนีในสัปดาห์นี้มีโอกาสแกว่งตัวผันผวน โดยนักลงทุนยังติดตามประเด็นการเมืองอย่างใกล้ชิดประเด็นการลงมติของศาลรัฐธรรมนูญกรณีคดีคลิปเสียงนายก ประกอบกับ MSCI มีการปรับน้ำหนักวันนี้ 26 ส.ค. จึงให้กรอบดัชนีที่ 1,230-1,280 จุด
อีกทั้งปัจจัยต่างประเทศยังคงกดดันความเชื่อมั่นการลงทุนต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัจจัยความไม่สงบของอิสราเอลเริ่มปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ต่อกาซาซิตี้เพื่อกวาดล้างกลุ่มฮามาส ขณะที่ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ Leading Economic Index (LEI) ของสหรัฐ ปรับตัวลง 0.1% ในเดือนก.ค. สอดคล้องตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ หลังจากปรับตัวลง 0.3% ในเดือนมิ.ย.
ด้านญี่ปุ่นเองก็มีการรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) ปรับตัวขึ้น 3.1%YoY ในเดือนก.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 3%YoY และสูงกว่าเป้าหมายเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) กำหนดไว้ที่ระดับ 2% สนับสนุนคาดการณ์ว่า BOJ อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในปีนี้
นอกจากนี้ ยังคงต้องเฝ้าระวังปัจจัยในประเทศที่อาจจะส่งผลต่อการลงทุน อาทิ วันที่ 27 ส.ค. เปิดรายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ฉบับย่อ, วันที่ 29 ส.ค. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจและการเงินไทย, ศาลรัฐธรรมนูญนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติในเวลา 09.30 น. และนัดฟังคำวินิจฉัยในเวลา 15.00 น.คดีคลิปเสียงนายก, สัปดาห์ที่ 5 สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค, สศอ. แถลงดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
ส่วนปัจจัยต่างประเทศ วันที่ 26 ส.ค. สหรัฐ รายงานยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนก.ค. ราคาบ้านเดือนมิ.ย. และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนส.ค., วันที่ 27 ส.ค. จีน รายงานกำไรภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ค., สหรัฐ รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์, วันที่ 28 ส.ค. อียู รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนส.ค., สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ GDP 2Q68 (ประมาณการครั้งที่ 2) และยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending Home Sales) เดือนก.ค., วันที่ 16-17 ก.ย. ประชุมธนาคารกลางสหรัฐ ครั้งที่ 6/68
นายวัชเรนทร์ จงยรรยง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก แนะนำกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของกระทรวงการคลัง (ICO Portal) เพื่อดำเนินการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลของกระทรวงการคลัง (G-Token) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2569 โดยหุ้นที่ได้ประโยชน์ ได้แก่ SCB, KBANK และ XPG และหุ้นที่ได้รับการคัดเลือกเข้าคำนวนในดัชนี MSCI ปรับน้ำหนักวันที่ 26 ส.ค. ได้แก่ KTC และ HMPRO