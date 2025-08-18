โกลเบล็กมอง SET สัปดาห์นี้พักตัวให้กรอบ 1,230-1,280 จุด คัด 5 หุ้นเด่นรับ กนง. หั่นดอกเบี้ย

นางสาววิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.โกลเบล็ก (GBS) ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของดัชนีในสัปดาห์นี้มีโอกาสพักตัว หลังสิ้นสุดการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน และตลาดหุ้นยังขาดปัจจัยใหม่ๆ สนับสนุน และนักลงทุนยังติดตามการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อคดีคลิปเสียงนายกรัฐมนตรี แพทองธาร ชินวัตร ในวันที่ 29 ส.ค. จึงให้กรอบดัชนีที่ 1,230-1,280 จุด
อีกทั้งทางด้าน "ทรัมป์" มีความเห็นว่าการประชุมกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูตินของรัสเซียที่รัฐอะแลสกาในสหรัฐฯ มีโอกาสราว 25% ที่จะไม่ประสบความสำเร็จ และล่าสุดอิสราเอลแจ้งถึงการทบทวนปฏิบัติการทางทหารในการเข้ายึดกาซา ซิตี้ ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการเตรียมความพร้อมในการใช้ปฏิบัติการภาคพื้นดินครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในฉนวนกาซา นับตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้นในเดือน ต.ค. 2566
ส่วนภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทางสมาคมนักลงทุนรายย่อยอเมริกัน (AAII) ได้เปิดเผยผลสำรวจว่า นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่เชื่อมั่นต่อทิศทางของตลาดหุ้นวอลล์สตรีทในระยะ 6 เดือนข้างหน้า โดยมีจำนวน 46.2% เพิ่มขึ้นจากระดับ 43.2% ในสัปดาห์ที่แล้ว และสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ระดับ 31.0%
ขณะที่เศรษฐกิจในประเทศ ทางสมาคมโรงแรมไทยเปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรมเดือน ก.ค. 2568 พบว่าอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 58% ปรับขึ้นจากเดือน มิ.ย. ที่ 52% เนื่องจากเป็นช่วงปิดเทอมฤดูร้อนของหลายประเทศในยุโรปที่หนุนให้เกิดการเดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น ทั้งนี้คาดว่าในเดือน ส.ค. อัตราการเข้าพักมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 56%
นอกจากนี้ ยังคงต้องเฝ้าระวังปัจจัยในประเทศที่อาจจะส่งผลต่อการลงทุนได้เช่นกัน อาทิ วันที่ 18 ส.ค. สภาพัฒน์ แถลง GDP ไตรมาส 2/68, วันที่ 19 ส.ค. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม, วันที่ 21 ส.ค. ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนนายกฯ แพทองธาร ชินวัตร และฉัตรชัย พรหมเลิศ เลขาธิการ สมช., วันที่ 22 ส.ค. ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาในคดี นายทักษิณ ชินวัตร จำเลยในฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112, สัปดาห์ที่ 4 ส.อ.ท. แถลงยอดผลิต และส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์, กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ, วันที่ 27 ส.ค. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ฉบับย่อ ผู้ร้องและผู้ถูกร้องต้องยื่นคำแถลงการณ์ปิดคดีเป็นหนังสือต่อศาล, วันที่ 29 ส.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจและการเงินไทย ศาลรัฐธรรมนูญนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติในเวลา 09.30น. และนัดฟังคำวินิจฉัยในเวลา 15.00น.
ส่วนปัจจัยต่างประเทศ อาทิ วันที่ 18 ส.ค. สหรัฐฯ รายงานดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือน ส.ค., วันที่ 19 ส.ค. สหรัฐฯ รายงานตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือน ก.ค., วันที่ 20 ส.ค. ญี่ปุ่นรายงานยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือน ก.ค., ธนาคารกลางจีนประกาศอัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดี (LPR), อียู รายงานอัตราเงินเฟ้อเดือน ก.ค., สหรัฐฯ รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์, คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC), (เช้าวันที่ 21 ส.ค.) เปิดเผยรายงานการประชุม วันที่ 29-30 ก.ค., วันที่ 21 ส.ค. ญี่ปุ่นรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือน ส.ค.และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือน ส.ค., อียู รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือน ส.ค. และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือน ส.ค., สหรัฐฯรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีการผลิตเดือน ส.ค. ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือน ส.ค. ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือน ส.ค. ยอดขายบ้านมือสองเดือน ก.ค.และดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือน ก.ค.
นายวัชเรนทร์ จงยรรยง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก แนะนำกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการปรับลดดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 0.25% ต่อปี จาก 1.75% เป็น 1.50% ต่อปี มีผลทันที โดยเศรษฐกิจไทยในปี 68 และปี 69 ขยายตัวใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ ขณะที่ธนาคารพาณิชย์ต่างทยอยประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจและตลาดหุ้น โดยเฉพาะกลุ่มหุ้นที่มีโอกาสเติบโตจากต้นทุนทางการเงินที่ลดลงและการบริโภคที่เพิ่มขึ้น โดยหุ้นที่ได้ประโยชน์ ได้แก่ SAWAD, TIDLOR, THANI, NCAP และ SAK