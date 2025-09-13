KCG ครึ่งปีแรก กำไรสุทธิพุ่ง 33% คว้า AGM Checklist เต็ม 100 สองปีซ้อน

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KCG ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อโมเดิร์นไลฟ์สไตล์ คว้าคะแนนเต็ม 100 คะแนน หรือ “ดีเยี่ยม” จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ถือเป็นระดับสูงสุด สมควรเป็นตัวอย่าง” ซึ่งความสำเร็จนี้สอดคล้องกับผลประกอบการครึ่งปีแรก 2568 ที่แข็งแกร่ง มีกำไรสุทธิ 221.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.1% จากปีก่อน และมีรายได้รวม 3,932.7 ล้านบาท (+13.2%) ตอกย้ำว่าองค์กรกำลังเดินหน้าตามวิสัยทัศน์ “การเป็นผู้นำธุรกิจอาหารที่มุ่งสร้างความรื่นรมย์ให้แก่ผู้บริโภค และเสริมสร้างคุณค่าให้สังคม และ ธรรมชาติแวดล้อม”เป็นทิศทางที่ถูกต้อง และ สร้างการเติมโตได้อย่างยั่งยืน
ดำรงชัย วิภาวัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KCG กล่าวว่า“การได้คะแนน AGM Checklist เต็ม 100 สองปีซ้อน ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ครอบคลุมทั้งก่อนประชุม-วันประชุม-หลังประชุม ยืนยันว่า KCG จัดการประชุมด้วยมาตรฐานสูงสุด โปร่งใส และเคารพสิทธิผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง ควบคู่กับผลประกอบการที่เติบโตแรง สิ่งเหล่านี้พิสูจน์ว่า KCG เดินหน้าในทิศทางที่ถูกต้อง
ความสำเร็จจากผลประกอบการครึ่งปีแรกครึ่งปีแรก 2568 KCG มีกำไรสุทธิ 221.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.1% จากปีก่อน จากยอดขายรวม 3,932.7 ล้านบาท (+13.2%) ขณะที่ไตรมาส 2/2568 มียอดขาย 1,896.2 ล้านบาท (+12.3%) และกำไรสุทธิ 99.0 ล้านบาท (+4.7%) การเติบโตนี้มาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นใน ทุกช่องทางการจำหน่าย ร่วมกับการบริหารต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ แม้เผชิญแรงกดดันจากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น โดยบริษัทเชื่อว่าครึ่งปีหลังจะยังคงรักษาโมเมนตัมการเติบโตได้ต่อเนื่อง จากแนวโน้ม ราคาวัตถุดิบที่เริ่มทรงตัว และมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายที่เข้มข้น
Vision & Mission: เข็มทิศธุรกิจที่ชัดเจน KCG ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำธุรกิจอาหารที่มุ่งสร้างความรื่นรมย์ให้แก่ผู้บริโภค และเสริมสร้างคุณค่าให้สังคมและธรรมชาติแวดล้อม” พร้อมพันธกิจหลัก 6 ด้านที่กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนองค์กร ดังนี้
1. ความเป็นเลิศด้านคุณภาพและรสชาติ (Excellence in Quality & Taste)
มุ่งมั่นสร้างสรรค์ด้วยใจรัก ใส่ใจทุกรายละเอียด เพื่อรักษาคุณภาพ
และรสชาติให้สม่ำเสมอ
2. ความยั่งยืน (Sustainability)
ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมมือกับพันธมิตร
อย่างมีจริยธรรม และยึดมั่นในความเท่าเทียม
3. สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Health & Wellness)
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ โปร่งใสด้านข้อมูล และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
4. การชื่นชมและเผยแพร่วัฒนธรรมอาหาร (Cult211ural Appreciation & Education)
เฉลิมฉลองความหลากหลายทางวัฒนธรรม ถ่ายทอดเรื่องราวและแรงบันดาลใจ
พร้อมให้ความรู้แก่ผู้บริโภคเพื่อตระหนักถึงคุณค่าของอาหาร
5. การมีส่วนร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น (Community Involvement)
สนับสนุนเกษตรกรและผู้ผลิตท้องถิ่น เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก และตอบแทนสังคม
6. นวัตกรรมและการเติบโต (Innovation & Growth)
โอบรับนวัตกรรมใหม่ ปรับตัวอย่างคล่องตัวตามเทรนด์และเทคโนโลยี เพื่อการเติบโตระยะยาวอย่างยั่งยืน
พันธกิจทั้ง 6 ด้านนี้ คือกรอบการทำงานที่ทำให้ KCG สามารถสร้างทั้ง
ผลประกอบการที่แข็งแกร่ง และความเชื่อมั่นในฐานะองค์กรที่ยึดมั่นธรรมาภิบาล
และความยั่งยืนได้อย่างต่อเนื่อง โดยเราได้ยกระดับการพัฒนา
ด้านความยั่งยืนให้เป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญ ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ
ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ในระยะยาว ส่งผลให้ KCG ได้รับรางวัลและการยอมรับด้านความยั่งยืน
จากหลายหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความสำเร็จที่โดดเด่นในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 ได้แก่
• การได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยสถาบันไทยพัฒน์
• การคว้ารางวัล Superior Taste Awards จาก International Taste Institute ประเทศเบลเยียม ตอกย้ำมาตรฐานด้านคุณภาพและรสชาติ
ที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล
• การได้รับการรับรอง HALAL BPJPH จากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งสะท้อนถึง
ความใส่ใจในมาตรฐานความปลอดภัยและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
การบริโภค
“ความสำเร็จทั้งด้านผลประกอบการและรางวัลด้านธรรมาภิบาล เป็นเครื่องยืนยันว่า KCG สามารถเติบโตทางธุรกิจไปพร้อมกับการกำกับดูแลกิจการ
ที่โปร่งใส โดยเราจะเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง และยึดมั่นในการสร้างคุณค่าที่แท้จริงให้กับผู้บริโภค
และสังคม เพื่อให้แบรนด์เติบโตไปพร้อมกับความสุขของผู้บริโภคและความยั่งยืนของโลก ในฐานะผู้นำด้านผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อโมเดิร์นไลฟ์สไตล์” นายดำรงชัย กล่าว