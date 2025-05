ฮาโก้ฉลองครบรอบ 25 ปีในงาน “สถาปนิก’68” เปิดเวทีเสวนาแนวคิด “Safety & Sustainability” ตอกย้ำพันธกิจสู่ความยั่งยืน

คุณภูมิชัย ยังทวีศักดิ์ จาก 24 Wash นำเสนอการออกแบบพื้นที่ซักล้างอย่างปลอดภัย พร้อมแนะนำการใช้เบรกเกอร์กันไฟดูดจาก HACO

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ขององค์กรในการเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยในระบบไฟฟ้า พร้อมขับเคลื่อนแนวคิดด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมก่อสร้างและเทคโนโลยี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรชั้นนำร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ตลอดทั้งวันคุณทัสสพันธ์ วาณิชยรรยง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (CMO) บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน พร้อมแสดงความขอบคุณพันธมิตรและผู้เข้าร่วมงานที่สนับสนุนการเติบโตของบริษัทตลอดระยะเวลา 25 ปีจากนั้น คุณจูน เซคิโน สถาปนิกชื่อดัง ได้นำเสนอแนวคิด “Living at home is about living together with HACO” ซึ่งสะท้อนบทบาทของระบบไฟฟ้าอัจฉริยะในการยกระดับคุณภาพชีวิตภายในบ้านต่อด้วย คุณภาคภูมิ มะหะสิทธิ์ ในหัวข้อ “Greentech in the Future City” ที่เน้นการบูรณาการเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาเมืองแห่งอนาคตภายในงานยังมีการนำเสนอหัวข้อจากผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่าน อาทิคุณณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์ แบ่งปันแนวคิดการนำตู้คอนเทนเนอร์กลับมาใช้ใหม่เพื่อสร้างออฟฟิศสไตล์ใหม่ที่ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ช่วงค่ำของงานมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่จาก HACO พร้อมกิจกรรมจับรางวัลของที่ระลึกสุดพิเศษ และปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินคุณภาพ “ลุลา” ที่สร้างบรรยากาศอบอุ่นและความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานงานครั้งนี้สะท้อนถึงพันธกิจของฮาโก้ที่มุ่งมั่นในการ “ส่งมอบความปลอดภัย เพื่อโลกที่ยั่งยืน” และตอกย้ำความร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรวัสดุก่อสร้างในการร่วมกันผลักดันอุตสาหกรรมไทยสู่มาตรฐานใหม่แห่งอนาคต