วินาทีระทึก! เปิดคลิปกล้องหน้ารถ นาที “รถดัมป์” ฟาดสะพานลอยพังถล่ม ทับรถไข่ไก่-คนเจ็บสาหัส

เปิดคลิปจากกล้องหน้ารถนาทีที่รถบรรทุกดัมป์ดีดขึ้นฟาดสะพานลอยคนข้าม บริเวณ กม.34 กลางถนนบางนา-ตราด จนสะพานพังครืนลงมาทับรถบรรทุกและรถกระบะขนไข่ไก่ที่วิ่งตามมาพอดี มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย
จากกรณีเกิดอุบัติเหตุบนถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) ขาเข้าช่องทางหลัก บริเวณตลาดนัดนำชัย ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ รถบรรทุกดัมป์ฟาดสะพานลอยคนข้ามถล่มลงมาทับหัวรถบรรทุกและรถกระบะขนไข่ไก่ กีดขวางช่องทางหลักขาเข้า มีผู้บาดเจ็บ 3 รายติดอยู่ภายในรถ กู้ภัยเร่งช่วยเหลือ
ล่าสุดวันนี้ (18 ธ.ค.) เพจ "คนข่าวบางปะกง" ได้โพสต์คลิปวิดีโอนาทีขณะเกิดเหตุรถบรรทุกดัมป์ฟาดสะพานลอยจนพังร่วงลงมา โดยทางเพจระบุข้อความว่า “คลิปนาทีดัมป์ปะทะสะพานลอยตลาดนำไท ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.34 เลนด่วน ขาเข้า กทม. ขอบคุณคลิปกล้องหน้ารถจากสมาชิกเพจด้วยนะครับ”
