บัวลอยถล่มอุดรฯ น้ำท่วมฉับพลัน 5 อำเภอ เตือนประชาชนติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

อุดรธานี - ฝนตกทั้งคืนจนถึงเช้า หลังพายุ “บัวลอย” แวะเยือนอุดรธานี อ.หนองหานหนักสุด น้ำท่วม-ไฟดับพร้อมกัน ขณะที่ อ.กุมภวาปีถนน 2 สายหลักขาด การสัญจรเป็นอัมพาต กู้ภัยเร่งช่วยเหลือชาวบ้านและสัตว์เลี้ยง 7 ตัว และเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ ขณะทางจังหวัดประกาศเตือนประชาชน 5 อำเภอเสี่ยงสูงให้ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด
วันนี้ (30กันยายน) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา ภายใต้อิทธิพลของ "พายุบัวลอย" ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานและการสัญจรอย่างมาก โดยเฉพาะใน 5 อำเภอที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุด
จุดแรกที่ อ.หนองหานวิกฤตหนักสุด น้ำท่วม-ไฟดับเป็นวงกว้าง ประชาชานต้องเผชิญทั้งปัญหาน้ำท่วมและไฟฟ้าดับพร้อมกันเมื่อคืนที่ผ่านมา โดยน้ำได้เอ่อล้นคลองเข้าท่วมถนนภายใน เขตเทศบาลตำบลหนองหาน หลายเส้นทาง การสัญจรเป็นไปด้วยความลำบาก นอกจากนี้ยังมีรายงาน ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างในหลายจุด สร้างความเดือดร้อนซ้ำเติมให้กับชาวบ้านเมื่อคืนที่ผ่านมา
ล่าสุดไฟฟ้ากลับมาใช้ได้ปกติแล้ว ซึ่งเช้าวันนี้กู้ภัยส่งเสริมธรรม เขตหนองหาน ได้นำทีมเจ้าหน้าที่เร่งเข้าสำรวจและให้การช่วยเหลือประชาชน พร้อมระดมเครื่องมือเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากเขตชุมชนก่อนจะไหลเข้าท่วมบ้านเรือน
จุดที่สอง อ.กุมภวาปีก็ท่วมหนัก น้ำป่าซัดถนนขาด 2 สายหลัก รายงานความเสียหายที่รุนแรงที่สุดอยู่ที่ อำเภอกุมภวาปี มวลน้ำป่าที่ไหลเชี่ยวกรากได้กัดเซาะจนถนนถูกตัดขาดถึงสองจุดหลัก ทำให้การคมนาคมเป็นอัมพาต ได้แก่ ถนนบ้านเหล่าหมากจันทร์ ถูกน้ำซัดจนขาด ถนนสายบ้านท่าลี – บ้านเพลน – กุมภวาปี ถูกน้ำตัดขาด ทำให้รถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ จุดที่สามอำเภอหนองวัวซอ ถนนสายหนองอ้อ – โนนหวาย (บ้านอูบมุง) และบริเวณ บ้านหนองบัวบาน หมู่ 3 (หน้าโรงเรียน) มีน้ำท่วมสูง รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทาง ล่าสุดทีมกู้ภัยมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมได้ทำการช่วยประชาชนออกมาจากบ้านซึ่งถูกน้ำท่วมพร้อมช่วยชีวิตลูกหมา 7 ตัว
จุดที่สี่ อำเภอกู่แก้ว หลายพื้นที่เสี่ยงถูกตัดขาด เนื่องจากน้ำกัดเซาะถนนและมี ท่อนไม้ขนาดใหญ่ ขวางเส้นทาง โดยเฉพาะ เส้นทางกู่แก้ว – คอนสาย และ กู่แก้ว – บ้านค้อ ที่ระดับน้ำสูงและไหลเชี่ยว อันตรายต่อการสัญจร และจุดที่ห้าอำเภอไชยวาน เมื่อช่วง 05.00 น. มีเหตุ ต้นไม้ใหญ่ล้มขวางถนนหน้าวัดสันติกาวาส ทำให้รถยนต์ชน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย ล่าสุด เจ้าหน้าที่เทศบาลและ สภ.ไชยวาน ได้ดำเนินการตัดต้นไม้และเคลียร์เส้นทางเรียบร้อยแล้ว การจราจรกลับสู่ภาวะปกติ
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี รายงานปริมาณฝนสะสมตลอด 24 ชั่วโมง (07.00 น. เมื่อวานนี้ – 07.00 น. วันนี้) พบว่าทั่วจังหวัดมีฝนตกปานกลางถึงหนัก และบางพื้นที่มีฝนตกหนักมาก โดยวัดได้สูงสุดที่ อำเภอหนองหาน 170 มิลลิเมตร โดยพื้นที่ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมาก รวม 17 อำเภอ ได้แก่ หนองหาน 170 มม. กู่แก้ว 162.0 มม. บ้านดุง 128.0 มม. หนองวัวซอ 125.0 มม. ไชยวาน 107.5 มม. กุมภวาปี 104.0 มม. โนนสะอาด 100.0 มม. กุดจับ 99.5 มม. ศรีธาตุ 96.5 มม. พิบูลย์รักษ์ 88.0 มม. ทุ่งฝน 87.0 มม. ประจักษ์ศิลปาคม 65.0 มม. เมืองอุดรธานี 60.0 มม. สร้างคอม 46.0 มม. หนองแสง 44.5 มม. นายูง 44.0 มม. เพ็ญ 40.0 มม.
ทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวเป็นสัญญาณเตือนให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิด ทางการฝากเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด งดใช้เส้นทางที่มีน้ำท่วมสูงหรือถูกตัดขาดโดยเด็ดขาด และขอความร่วมมือใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง