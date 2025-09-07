แม่ใจสลาย! ลูกชายถูกหลอกข้ามชายแดนไปทำงานคอลเซนเตอร์ที่ปอยเปต

อุดรธานี – แม่ใจสลาย! ลูกชายอ้างไปทำงานกรุงเทพฯ สุดท้ายถูกหลอกข้ามชายแดนไปปอยเปต ขาดการติดต่อหลายวัน วอนสื่อ-ตำรวจเร่งช่วยเหลือ ขณะที่ชายชาวอุดรอีกรายบอกเมียของตนก็เข้าไปทำงานปอยเปตเหมือนกันจนป่านนี้ก็ยังติดต่อไม่ได้ แจ้งความให้ตำรวจช่วยแล้ว
วันนี้ (7 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางเปมิกา พิมสาร อายุ 58 ปี ชาวจังหวัดอุดรธานี ได้ร้องเรียนกับสื่อมวลชนทั้งน้ำตา หลังลูกชาย คือนายบัณฑิต พิมสาร หรือ “บอล” อายุ 29 ปี หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย และพบว่ามีการอัปเดตพิกัดล่าสุดอยู่บริเวณ “ปอยเปต” ประเทศกัมพูชา
นางเปมิกา เล่าเมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา นายบัณฑิต หรือ “บอล” ลูกชายได้บอกกับครอบครัวว่าจะเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อไปทำงานในร้านอาหารแห่งหนึ่ง หลังจากนั้นก็หายเงียบไม่สามารถติดต่อได้ ต่อมาแฟนสาวของลูกชายได้ช่วยตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์มือถือ จนพบการอัปเดตพิกัดล่าสุดปรากฏอยู่ที่บริเวณฝั่งปอยเปต ประเทศกัมพูชา ทำให้เชื่อว่าบุตรชายอาจถูกหลอกไปทำงานผิดกฎหมาย หรือถูกบังคับใช้แรงงานในเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มักอ้างงานในต่างประเทศ
“ตั้งแต่ลูกชายขาดการติดต่อ พยายามออกตามหา ทั้งแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองอุดรธานี และเข้าร้องเรียนสื่อมวลชน รวมถึงติดต่อศูนย์บริการค่ายมือถือให้ช่วยตรวจสอบสัญญาณ และให้เพจข่าวท้องถิ่นช่วยประกาศหา แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไร้ร่องรอย” นางเปมิกากล่าวและว่า
จากการสอบถามแฟนสาวของนายบอล ยืนยันว่าไม่ทราบปลายทางที่แท้จริง รู้เพียงแค่ว่าเขาจะไปทำงานที่กรุงเทพฯ เท่านั้น ทั้งนี้บุตรชายเคยทำงานบริษัทเร่งรัดหนี้สินอยู่หลายปี ก่อนจะลาออกมา โดยมีนิสัยส่วนตัวร่าเริง ไม่เคยบ่นปัญหาหรือความทุกข์กับครอบครัว นอกจากเคยเล่าว่ามีหัวหน้างานยืมเงินแล้วไม่คืน ส่วนเรื่องการเล่นพนันจะเห็นเล่นก็แค่สลากกินแบ่งรัฐบาล
นางเปมิกายังเชื่อว่าลูกยังอยู่ในกัมพูชา และอาจถูกบังคับทำงานผิดกฎหมายเกี่ยวกับบัญชีม้า ทุกคืนภาวนา หากลูกชายหมดประโยชน์ก็อยากให้ส่งตัวลูกกลับ แต่ก็กลัวว่าจะถูกขายต่อให้แก๊งอื่น ยอมรับว่าลูกชายอาจไม่ใช่คนดีเลิศ แต่ก็ไม่ใช่คนที่สังคมรังเกียจ หากใครที่พาลูกชายไปถึงกัมพูชาได้ยินข่าวนี้ ขอร้องส่งตัวลูกชายกลับบ้าน ตอนนี้หัวอกคนเป็นแม่แทบขาดใจ
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า นายอนนท์ ตู้เชียงเพ็ง หรือ “นน” อายุ 39 ปี เพื่อนบ้านนางเปมิกา ให้ข้อมูลว่า ภรรยาของตน นางสาวนฤมล จันดาตาล อายุ 36 ปี ก็ได้เดินทางไปปอยเปตพร้อมกับนายบัณฑิต หรือ “บอล” ผู้สูญหาย หลังเห็นประกาศตามหาคน ตนจึงเดินทางมาจาก อ.หนองหาน โดยเอาภาพถ่ายที่ภรรยาส่งมาให้ขณะกำลังรอขึ้นรถตู้ไปสระแก้ว ให้ทางญาติของบอลดู ญาติก็ยืนยันว่าเป็นบอลจึงเข้ามาให้ข้อมูลตำรวจ
นายอนนท์ เล่าว่า ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ภรรยาอยากได้งานทำ จึงได้สมัครงานเป็นแอดมินเพจเว็บพนันในบ่อนปอยเปต แม้ตนจะพยายามห้าม แต่สุดท้ายก็ต้องเดินทางไปด้วยกัน โดยออกจากอุดรธานีตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา ผ่านการติดต่อกับบุคคลชื่อ “ใยบัว” ซึ่งเป็นผู้ประสานงาน
เมื่อไปถึงหมอชิตก่อนออกเดินทางไปสระแก้ว มีสาวประเภทสองชื่อ “ไอซ์” เข้ามาช่วยทำเอกสารและปรับวงเงินในแอป โดยแจ้งว่าขั้นตอนยังไม่สมบูรณ์ และขอให้ตนกลับไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารในอุดรธานี ก่อนให้ภรรยาเดินทางต่อไปยังปอยเปตก่อน ส่วนตนเองจึงต้องขับรถกลับมาทำเอกสาร พอเอกสารครบถ้วนก็ไม่สามารถติดต่อนายหน้าได้อีก
และหลังจากที่แม่น้องประกาศตามหาลูก ตนก็เอาโพสต์นี้ส่งไปให้ทางใยบัวดู ใยบัวก็ถ่ายรูปภรรยาของตนมาให้ดูว่าตอนนี้ภรรยาอยู่สุขสบายดี แล้วก็ไม่สามารถติดต่อภรรยาได้อีกเลย เมื่อไม่สามารถติดต่อภรรยาได้จึงไปแจ้งความไว้ที่ สภ.หนองหาน จ.อุดรธานี
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกถ้อยคำไว้เป็นหลักฐาน และอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเดินทาง รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งติดตามตัวผู้สูญหายกลับมาโดยเร็ว