แบงก์ชาติแจง! มาตรการจำกัดโอนเงินไม่ใช่ทุกกรณี ย้ำป้องกันมิจฉาชีพ-ยึดตามพฤติกรรมการใช้จ่าย

ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันมาตรการจำกัดวงเงินการโอนรายวันไม่ได้ล็อกเพียง 50,000 บาทแต่จะประเมินจากพฤติกรรมการทำธุรกรรมของลูกค้า โดยผู้ที่อยู่กลุ่มวงเงินต่ำสามารถยื่นปรับเพิ่มได้ มุ่งป้องกันการถูกหลอกลวง-มิจฉาชีพ โดยใช้กับบัญชีบุคคลธรรมดาและลูกค้าใหม่ที่เพิ่งสมัคร Mobile Banking เป็นหลัก
วันนี้ (19 ส.ค.) เพจ“Drama-addict" ได้โพสต์ถึงกรณีธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ชี้แจงกรณีที่มีสื่อหลายแห่งรายงานว่า จะมีมาตรการป้องกันประชาชนถูกหลอกลวงทางการเงินด้วยการจำกัดวงเงินโอนได้ไม่เกินวันละ 50,000 บาท โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ ยืนยันว่าเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน
ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อป้องกันมิจฉาชีพ มิได้กำหนดวงเงินตายตัว 50,000 บาทสำหรับทุกคน แต่จะพิจารณาตามพฤติกรรมการทำธุรกรรมของแต่ละบัญชี โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่ม S จำกัดวงเงินโอน ไม่เกิน 50,000 บาทต่อวัน
กลุ่ม M จำกัดวงเงินโอน ไม่เกิน 200,000 บาทต่อวัน
กลุ่ม L ไม่จำกัดวงเงินโอน
มาตรการนี้ใช้เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา และจะบังคับใช้กับลูกค้าใหม่ที่เพิ่งสมัคร Mobile Banking ก่อน ส่วนลูกค้าที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม S หรือ M หากเห็นว่าวงเงินไม่เพียงพอต่อการใช้งาน สามารถติดต่อธนาคารเพื่อขอปรับวงเงินเพิ่มได้ โดยธนาคารจะพิจารณาความเหมาะสมจากพฤติกรรมการทำธุรกรรมเป็นรายกรณี (case by case)
โดยธปท. ย้ำว่าเจตนารมณ์ของมาตรการคือเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงทางออนไลน์ และให้ความยืดหยุ่นแก่ผู้ใช้บริการ โดยไม่กระทบต่อผู้ที่มีความจำเป็นต้องโอนเงินจำนวนมากตามปกติ