ศาลเยาวชนเลยจับมือเครือข่าย ลงนาม MOU ฟื้นฟูเยาวชนคืนคนดีสู่สังคม

อุดรธานี-ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย ผนึกหน่วยงานรัฐ และวัดโนนสว่าง ลงนาม MOU บูรณาการบำบัด ฟื้นฟู เตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชน ก่อนคืนสู่สังคม สร้างทัศนคติเชิงบวกแก่เยาวชนที่เคยกระทำความผิดให้กล้ายอมรับและปรับปรุงตนเอง
วันนี้ ( 26 ส.ค.) ที่อาคารอทิตยาวิชาลัย วัดโนนสว่าง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย จับมือหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และวัดโนนสว่าง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อบูรณาการการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู และเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชน ก่อนคืนสู่สังคม พิธีได้รับเกียรติจากพระพิพัฒน์วชิราคม เจ้าอาวาสวัดโนนสว่าง, พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, น.ส.สุวณัญฐ์ ไม้สูงดี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย (รักษาการ), นายณฐพล วิถี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งผู้แทนเครือข่ายจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
ภายในงานมีการนำเสนอวีดีทัศน์ศูนย์ประสานงานการฝึกทักษะและการเรียนรู้ วัดโนนสว่าง ซึ่งเป็นพื้นที่เสริมสร้างโอกาสด้านการศึกษา ฝึกอาชีพ และพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน โดยมีพันจ่าอากาศตรี ระพีพงศ์ ประธานธุรารักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนขอนแก่น กล่าวรายงานถึงความสำคัญของการสร้างอนาคตใหม่แก่เยาวชนกลุ่มนี้
การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ ประกอบด้วยการสร้างทัศนคติเชิงบวกแก่เยาวชนที่เคยกระทำความผิดให้กล้ายอมรับและปรับปรุงตนเอง การเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัดฟื้นฟูภายใต้แนวคิด “บวร” การผสมผสานมาตรการควบคุมตัวและกึ่งควบคุมตัวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นระบบครบวงจร ตลอดจนการสนับสนุนด้านการศึกษา กฎหมาย ศีลธรรม จิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ และทักษะอาชีพ รวมทั้งความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฟื้นฟูเยาวชน การบูรณาการครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนเจตนารมณ์ร่วมของศาล หน่วยงานราชการ การศึกษา และศาสนา ที่ต้องการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ผ่านกระบวนการยุติธรรม ให้กลับคืนสู่สังคมอย่างมั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืน